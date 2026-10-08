Под завалами семиэтажного дома в Стамбуле начали поиски семи человек

Tекст: Мария Иванова

Три этажа дома в районе Малтепе обрушились в 05.40, передает РИА «Новости». Дом был построен в 1987 году, в нем проживают 33 человека.

«В результате обрушения повреждены четыре квартиры… спасателям удалось извлечь из-под завалов пятерых. Еще семеро остаются под обломками, с четырьмя из них установлен контакт, троих ищут», – заявил губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Стамбуле частично обрушился шестиэтажный дом.

В марте в городе обрушились два здания. Из-под обломков извлекли восемь человек.