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    Пополнение резервов ослабляет рубль
    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    В сервисах «Яндекса» начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью
    При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб ребенок
    МИД заявил о блокаде дронами херсонских Алешек
    Киев отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    Жителей Славянска и Краматорска призвали переехать в Донецк
    8 октября 2026, 08:26 • Новости дня

    МВД предупредило о распространении вирусов через поддельные сайты

    МВД: Мошенники стали распространять вирусы через фейковые сайты брендов

    Tекст: Мария Иванова

    Управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило о новой схеме злоумышленников по распространению вредоносных программ через поддельные сайты популярных организаций.

    Мошенники создают поддельные страницы известных организаций, чтобы заражать устройства пользователей вредоносными программами. Об этом предупредило управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

    Такие сайты копируют дизайн, логотипы и структуру официальных ресурсов, однако имеют другие доменные имена. Цель преступников состоит в том, чтобы убедить человека в подлинности открытой страницы.

    После того как пользователь заходит на сайт, ему предлагают установить обновления или проверить безопасность устройства. Согласившись, человек загружает на свой гаджет вредоносное программное обеспечение.

    Для защиты от угроз ведомство рекомендует тщательно проверять адресную строку браузера и обращать внимание на наличие лишних символов. Скачивать программы следует только из проверенных магазинов приложений, регулярно обновляя операционную систему и используя антивирус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стало известно, что злоумышленники стали обзванивать россиян под видом интернет-провайдеров.

    В среду сообщалось, что мошенники придумали схему с фейковым обновлением портала госуслуг.

    Аферисты также нашли способ кражи денег через поддельные антирадары.

    7 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    80% россиян считают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Абсолютное большинство россиян (80%) признают президента Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Согласно результатам исследования ВЦИОМ, приуроченного к дню рождения главы государства, 80% опрошенных считают Путина влиятельным политиком глобального масштаба.

    Кроме того, 71% россиян отметили, что за годы президентства Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе. По мнению 69% граждан, благодаря политике президента с Россией стали больше считаться на мировой арене.

    Также две трети опрошенных (68%) выразили уверенность, что страна во главе с Путиным сможет преодолеть все трудности.

    Опрос был проведен методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле перечислили зарубежных лидеров, позвонивших с поздравлениями российскому президенту в день его рождения.

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    7 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров

    Кремль: С днем рождения Путина по телефону поздравили лидеры десяти государств

    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин в свой 74-й день рождения провел телефонные разговоры с лидерами десяти государств, которые тепло поздравили его с праздником, сообщил Кремль.

    Глава государства получает многочисленные послания и телеграммы по случаю своего дня рождения от иностранных лидеров, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов, сообщает Кремль в «Макс».

    В течение дня российский лидер также провел ряд телефонных разговоров. Свои поздравления ему лично передали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Кроме того, главу государства по телефону поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем послании отметил выдающееся управление страной.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучил рабочие планы российского лидера в этот день.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников

    В МЧС назвали любопытство ошибкой граждан при атаке БПЛА

    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин заявил, что проявление излишнего любопытства является самой грубой ошибкой поведения человека при угрозе удара дронов.

    В МЧС назвали проявление любопытства основной ошибкой граждан при атаке БПЛА, пишет ТАСС. Стремление снять происходящее на телефон или выглянуть в окно во время налета представляет для граждан наибольшую опасность, подчеркнул Гаршин.

    «Самая яркая ошибка – это излишняя любознательность или любопытство. Человек совершает самую главную ошибку при угрозе появления беспилотника, когда он или выходит на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографировать», – сказал он на пресс-конференции.

    Гаршин пояснил, что такими действиями люди подвергают себя высокому риску осколочно-фугасного поражения, и подчеркнул, что делать этого категорически нельзя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области.

    Во вторник украинский дрон ударил по пассажирскому транспорту в ЛНР.

    В результате налета беспилотников в Подмосковье получили повреждения жилые дома.

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    7 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты

    Песков заявил о мерах безопасности после пуска французской ракеты M51.3

    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты
    @ Emmanuel Macron

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне публикации видео тестового пуска французской баллистической ракеты M51.3 заявил, что Москва принимает все необходимые меры для обеспечения своей стратегической безопасности.

    «Мы, и президент об этом неоднократно говорил, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Эммануэль Макрон назвал это испытание посланием миру.

    В марте французский лидер наметил новые цели для российского ядерного оружия.

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    7 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский суд приговорил швею Полину Камлеву к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании вооруженного конфликта из-за перевода 43 евро гражданину России.

    Латвийский депутат Андрей Пагор рассказал о завершении судебного процесса над гражданкой Латвии Полиной Камлевой, которую обвинили в финансировании военного конфликта.

    «Приговор Полине Камлевой – шесть лет и три года пробации», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    Журналистка Алла Березовская уточнила, что женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная форма.

    Переписку осужденной обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России. В декабре 2025 года Камлеву арестовали. На суде женщина пояснила, что общалась с частным лицом и сама не отправляла средства, а во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Латвии волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

    Летом беженка из прибалтийской республики назвала главные преимущества жизни в России.

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    7 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

    Сальдо: При ударе дрона ВСУ по машине погибли отец 13 детей и его дочь

    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в Геническом округе погибли многодетный отец и его 15-летняя дочь.

    В среду утром возле населенного пункта Рыково украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, уничтожив его полностью. В результате удара погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна, сообщил глава региона в Max.

    «Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 км от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности», – заявил Сальдо.

    Александр Колотун вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей, в данный момент семья ждет 14-го ребенка. Супруги владели пекарней и снабжали местных жителей хлебом. В июне президент Владимир Путин лично вручил Татьяне орден «Мать-героиня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудник администрации в Херсонской области погиб при ударе дрона ВСУ.

    При обстреле Алешек погибла мирная жительница.

    В прошлом месяце от удара беспилотника по кафе в регионе скончались две девушки.

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    7 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Перебои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
    Перебои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов, пишут местные СМИ.

     Перебои с электричеством начались в Киеве и области после взрывов, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». Кроме того, в результате перебоев с электричеством в украинской столице возникли проблемы с водоснабжением. Причиной отключений могло стать повреждение линии электропередачи.

    В Киеве продолжает действовать воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

    В воскресенье в украинской столице прогремели новые взрывы на фоне воздушной тревоги.

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    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    7 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    Сальдо: ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожили автомобили с направленным в Алешки гуманитарным грузом.

    Сальдо сообщил об уничтожении украинскими войсками автомобилей с гуманитарной помощью из России, направленных в Алешки, передает РИА «Новости». «После слов о том, что все: что касается гуманитарки и жителей (для Алешек) не будет подвергаться атакам. Ничего этого не соблюдается. То есть, гуманитарный груз был уничтожен. Слава Богу водители спаслись. Им дали возможность очевидно отойти от автомобилей. Все это продолжается каждый день, к сожалению», – сказал он.

    Глава региона подчеркнул, что за последний год украинскими операторами беспилотников под Алешками было уничтожено более 10 автомобилей скорой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области.

    Во вторник мирная жительница погибла при обстреле Алешек.

    В воскресенье ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками.

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    7 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту

    Киргизия ликвидировала обеспеченный золотом государственный стейблкоин USDKG

    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту
    @ Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Киргизии приняли решение о ликвидации первого в мире обеспеченного реальным золотом государственного стейблкоина USDKG.

    Деятельность проекта USDKG прекращается, в том числе в блокчейн-сетях, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованное распоряжение кабинета министров республики.

    В целях оптимизации участия государства в хозяйственных обществах правительство также распорядилось ликвидировать открытые акционерные общества «ЭВА» и «Коин Номад Эксчейндж».

    Выпуск стейблкоина на 50 млн долларов состоялся в ноябре прошлого года. Криптовалюта была приравнена к доллару США в соотношении один к одному и обеспечена физическим золотом для укрепления позиций страны в глобальной финансовой системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками. В прошлом году США первыми в мире создали криптовалютный Форт-Нокс.

    В 2024 году глава Binance предсказал золотой век криптовалют.

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    7 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море

    Жданова: Призывы Украины к перемирию в Черном море звучат цинично

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Призывы властей Украины к перемирию в акватории Черного моря звучат цинично, учитывая их планы по дестабилизации региона, заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «С учетом дальнейших планов киевского режима по дестабилизации Черноморского региона, его призывы к некоему перемирию в акватории звучат просто цинично», – заявила Жданова, передает РИА «Новости».

    Дипломат выступила на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Отмечается, что мероприятие прошло в закрытом для прессы формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД России обвинил Запад в замалчивании ущерба экологии Черного моря от атак Украины.

    В понедельник власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов в Черном море.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в регионе.

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    8 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»

    Reuters: Россия и США обсудили допуск инвестора к проекту «Северный поток»

    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные российские и американские чиновники провели переговоры о возможном привлечении инвестора из США к проекту газопроводов «Северный поток», сообщает Reuters.

    Россия и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Несколько источников отметили, что эта тема остается на повестке. При этом неназванный представитель Белого дома заявил агентству, что в последнее время обсуждений по газопроводам не было.

    Официальных подтверждений о прошедших переговорах не поступало ни от одной из сторон.

    Ранее эксперт по энергетике Игорь Юшков заявил, что возможный «закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока».

    До этого Дмитриев отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.

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    7 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина

    Жители Того поздравили Путина с днем рождения рэп-клипом

    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Того местный филиал Центра народной дипломатии поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выпустив в его честь рэп-клип.

    Команда филиала под руководством Валентины Колесниковой записала песню с использованием искусственного интеллекта. Съемки клипа прошли в столице Того Ломе, передает РИА «Новости».

    В Центре народной дипломатии отметили рост интереса тоголезской молодежи к России. Так, Самюэль Афатоджи выбрал для обучения Северный федеральный университет имени Ломоносова из-за интереса к политике российского лидера.

    Филиал Центра пожелал Путину здоровья, энергии и успехов, выразив надежду на укрепление дружбы между государствами. В среду президенту России исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российского государства обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перспективы развития отношений двух стран.

    Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с ним двусторонние отношения после поздравления.

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    7 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей

    Военный аналитик Коротченко: Польша стремится к военному лидерству в Европе

    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    @ IMAGO/Matthias Wehnert/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польша закупает танки, истребители пятого поколения и корабли, одновременно добиваясь от США размещения ядерного оружия и передислокации американского контингента из Германии. За масштабной милитаризацией республики стоит стремление Варшавы к военному лидерству в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Напомним, Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия.

    «Польшу нельзя отнести к лидерам Евросоюза. Но при этом по итогам 2025 года республика возглавила мировой рейтинг импортеров оружия», – отметил Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что Варшава закупает американские Abrams и южнокорейские K2 и таким образом создает мощный танковый кулак.

    «Опыт СВО меняет подход к технике, однако польское руководство, судя по всему, исходит из прежних стратегических концепций и наращивает бронетанковый потенциал. Масштаб закупок свидетельствует о подготовке к наступательным операциям, в том числе против Белоруссии», – считает собеседник. В этом контексте Коротченко упомянул территориальные претензии Варшавы к Западной Белоруссии – хотя на официальном уровне они не декларируются, у варшавских элит сохраняются обиды в связи с событиями 1939 года.

    Кроме того, Польша активно обновляет и расширяет парк военной авиации, продолжил спикер. «Так, поступили первые истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями ядерного оружия», – продолжил аналитик, напомнив, что Варшава настойчиво добивается размещения на своей территории ядерного оружия США, а также предлагает Вашингтону передислоцировать контингент из Германии в Польшу. Коротченко также отметил, что в республике функционирует американская база системы ПРО.

    Помимо этого, Варшава формирует ударный компонент в Балтийском море – в потенциальном конфликте его могут задействовать в том числе для блокады Калининградской области, сказал собеседник. «Речь идет о закупке современных боевых кораблей с ракетным вооружением, подводных лодок для действий в акватории Балтики», – уточнил он.

    По его оценкам, структура закупок свидетельствует о стремлении Польши сформировать одну из самых мощных современных армий в НАТО – за исключением разве что США и Турции, которые традиционно лидируют в блоке по масштабу вооруженных сил и вооружений. При этом в европейском измерении поляки нацелены на то, чтобы занять позицию военного лидера.

    «Самый интересный вопрос – что называется, за чей счет «банкет». Показатели польской экономики отнюдь не впечатляют, однако власти, судя по всему, все же находят необходимые ресурсы», – рассуждает Коротченко. На этом фоне спикер напомнил, что Польша располагает собственной достаточно эффективной военной промышленностью – она тоже активно задействована в программе перевооружения страны.

    «Нам стоит рассматривать нарастающую военную активность и курс на милитаризацию в Польше как фактор, создающий угрозы непосредственно для Москвы и Минска. Республика по-прежнему является тем, чем она была в предшествующий исторический период – гиеной Европы и санитарным кордоном вблизи границ России», – заключил аналитик.

    Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представили рейтинг крупнейших импортеров вооружений в 2025 году. Второй год подряд лидирует Польша: объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – это 9,97% от общемирового объема (119,5 млрд долларов). По данным ЦАМТО, такой показатель стал абсолютным рекордом для Варшавы как в стоимостном выражении, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

    Важным элементом наращивания парка бронетехники стала поставка из США. Как напоминают аналитики, Польша в декабре 2025 года получила из Штатов четвертую и последнюю в указанном году партию из 32 танков M1A2 SEPv3 Abrams. С учетом предыдущих поставок (28, 19 и 38 единиц) годовой объем достиг 117 машин. В совокупности с ранее поставленными по отдельному контракту 116 танками M1A1 (2023–2024 годы) польская армия к концу 2025 года располагала 233 Abrams обеих модификаций, а в перспективе получит не менее 366 единиц.

    Помимо этого, южнокорейская компания Hyundai Rotem в ноябре поставила очередные 20 танков K2, полностью закрыв первый контракт (заключен в августе 2022 года на 180 ОБТ стоимостью 3,37 млрд долларов). Второй контракт, подписанный 1 августа 2025 года, предусматривает поставку еще 180 ОБТ ориентировочно на 6,5 млрд долларов в период с 2026 по 2030 год. При этом часть танков модификации K2PL будет производиться на польском заводе Bumar-Labedy, отметили эксперты ЦАМТО.

    Динамика военного импорта Польши демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году объем закупок составил 2,168 млрд долларов (2% от мирового импорта), в 2023 году – 3,036 млрд долларов (3,32%), в 2024 году – 7,503 млрд долларов (7,81%). За четырехлетний период (2022–2025 годы) республика импортировала вооружений на сумму 24,617 млрд долларов, что соответствует 5,93% от общего объема мирового импорта.

    В пятерку лидеров по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2025 года – помимо Польши – входят: Индия (6,970 млрд долларов, 5,83%), Австралия (6,958 млрд долларов, 5,82%), Тайвань (5,537 млрд долларов, 4,63%), Британия (3,671 млрд долларов, 3,07%). По прогнозам ЦАМТО, крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия.

    Эксперты отметили, что в представленном рейтинге учитывались только коммерческие контракты на закупку вооружения и военной техники. Так, в него не была включена Украина, которая получает безвозмездные поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) от стран западной коалиции.

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    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

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