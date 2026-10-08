  • Новость часаМинобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
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    Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    Ученые выявили несочетаемость сладкого с антибиотиками
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту
    8 октября 2026, 07:40 • Новости дня

    «Северяне»: На передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ

    На передовой у Сум выжили не больше четверти прибывших солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали о сложностях ВСУ на передовой в Сумской области.

    «На передовых позициях ВСУ испытывают большие сложности с ротацией и снабжением. Из прибывших ранее на позиции боевиков выжило около 25%, эвакуация убитых также не проводится», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись в посадках в районе Кияницы и Хотени. Общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе штурм-группы ведут стрелковые бои в лесном массиве возле населенного пункта Коренек.

    В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» ударили по цехам сборки и хранения БПЛА в районе населенных пунктов Чернигов, Семеновка и Пекуровка, а также по позициям 105 пого ГПСУ в районе Горска.

    На Харьковском направлении противник перебрасывает резервы из тыловых районов и учебных центров, пытаясь удержаться против натиска ВС России.

    На Липцовском направлении ожесточенные бои идут в районе Токаревки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях «Северяне» крушат окруженные силы ВСУ в Волчанском котле.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, база колумбийских наемников уничтожена под Харьковом. Марочко рассказал, как ВС России заставили ВСУ «половинить силы» в Запорожской области. ВС России начали бои за три села при расширении зоны контроля в Харьковской области.


    7 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников

    В МЧС назвали любопытство ошибкой граждан при атаке БПЛА

    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин заявил, что проявление излишнего любопытства является самой грубой ошибкой поведения человека при угрозе удара дронов.

    В МЧС назвали проявление любопытства основной ошибкой граждан при атаке БПЛА, пишет ТАСС. Стремление снять происходящее на телефон или выглянуть в окно во время налета представляет для граждан наибольшую опасность, подчеркнул Гаршин.

    «Самая яркая ошибка – это излишняя любознательность или любопытство. Человек совершает самую главную ошибку при угрозе появления беспилотника, когда он или выходит на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографировать», – сказал он на пресс-конференции.

    Гаршин пояснил, что такими действиями люди подвергают себя высокому риску осколочно-фугасного поражения, и подчеркнул, что делать этого категорически нельзя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области.

    Во вторник украинский дрон ударил по пассажирскому транспорту в ЛНР.

    В результате налета беспилотников в Подмосковье получили повреждения жилые дома.

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    7 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Перебои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
    Перебои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов, пишут местные СМИ.

     Перебои с электричеством начались в Киеве и области после взрывов, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». Кроме того, в результате перебоев с электричеством в украинской столице возникли проблемы с водоснабжением. Причиной отключений могло стать повреждение линии электропередачи.

    В Киеве продолжает действовать воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

    В воскресенье в украинской столице прогремели новые взрывы на фоне воздушной тревоги.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    Сальдо: ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожили автомобили с направленным в Алешки гуманитарным грузом.

    Сальдо сообщил об уничтожении украинскими войсками автомобилей с гуманитарной помощью из России, направленных в Алешки, передает РИА «Новости». «После слов о том, что все: что касается гуманитарки и жителей (для Алешек) не будет подвергаться атакам. Ничего этого не соблюдается. То есть, гуманитарный груз был уничтожен. Слава Богу водители спаслись. Им дали возможность очевидно отойти от автомобилей. Все это продолжается каждый день, к сожалению», – сказал он.

    Глава региона подчеркнул, что за последний год украинскими операторами беспилотников под Алешками было уничтожено более 10 автомобилей скорой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области.

    Во вторник мирная жительница погибла при обстреле Алешек.

    В воскресенье ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками.

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    7 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Жданова назвала пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что поставляющие Украине беспилотники европейские страны выступают пособниками в убийстве россиян и стороной конфликта.

    Ряд европейских стран, поставляющих Украине беспилотники и комплектующие к ним, де-факто стали стороной украинского конфликта, заявила дипломат, пишет ТАСС. «Среди других пособников, снабжающих ВСУ дронами для убийства наших людей, – Дания, Нидерланды, Италия, Чехия, которые также де-факто участвуют в украинском конфликте», – сказала Жданова.

    Она отметила, что в начале августа при атаке на пляж в Геленджике могли применяться дальнобойные беспилотники FP-1 или FP-2 компании Fire Point, которые выпускаются в том числе в Британии. Кроме того, при ударах по Петербургу и Ленинградской области использовались дроны Ан-196 «Лютый», собираемые в Польше и оснащаемые германскими двигателями.

    Дипломат добавила, что Минобороны опубликовало места расположения таких производств на территории стран ОБСЕ. По ее словам, эти объекты остаются в центре внимания российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников».

    Летом эксперты объяснили тенденцию поставок западных дальнобойных аппаратов украинским войскам.

    В апреле специалисты назвали способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

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    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

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    7 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Перебои с интернетом начались в Киеве

    В Киеве возникли перебои с интернетом из-за отключений света

    Перебои с интернетом начались в Киеве
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве возникли перебои в работе интернета из-за аварийных отключений электроэнергии, сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

    По данным NetBlocks, проблемы с доступом в Сеть в украинской столице начались после введения аварийных отключений электричества в самом Киеве и ряде регионов страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов.

    В среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

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    7 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Граждане Молдавии опубликовали петицию с требованием к властям отказаться от планов по организации лечения и реабилитации военнослужащих Вооруженных сил Украины за счет государственного бюджета.

    Жители Молдавии разместили на специальном портале гражданских инициатив обращение, призывающее руководство страны приостановить программу медицинской помощи солдатам иностранных государств, включая Украину, передает РИА «Новости».

    «Власти рассматривают возможность выделения средств из бюджета на нужды украинских военных. Мы, граждане Молдавии, подписавшие эту петицию, обращаемся к президенту и правительству и требуем прекратить действия властей, которые мы считаем противоречащими интересам граждан, либо вынести этот вопрос на общенациональный референдум в соответствии с положениями Конституции», – говорится в тексте документа.

    Авторы инициативы подчеркнули необходимость в первую очередь заботиться о собственных гражданах, а также потребовали раскрыть источники финансирования лечения иностранных солдат.

    В сентябре посол Украины в Кишиневе Паун Роговей и министр здравоохранения Молдавии Александр Гаснаш обсуждали перспективы оказания физической и психологической помощи украинским бойцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гражданин Украины сбежал от мобилизации в Молдавию на параплане.

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    7 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Rapporteur: Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия сняла вето, блокировавшее начало переговоров о присоединении Украины и Молдавии к Европейскому союзу, пишет издание Rapporteur.

    Венгрия сняла вето на переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Послы стран ЕС в Брюсселе расчистили путь для открытия дискуссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rapporteur.

    На этой неделе власти Венгрии заявляли, что снимут возражения при условии одобрения Верховной радой соглашения о защите прав венгерского меньшинства. Голосование в украинском парламенте намечено на понедельник, а во вторник в Люксембурге министры ЕС соберутся для обсуждения межправительственной конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила ограничить доступ Украины к европейскому рынку в случае вступления.

    В понедельник Венгрия допустила снятие вето на технический этап вступления Украины в ЕС.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу.

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    7 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве
    Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сильного пожара от исторического буддийского комплекса Устуу-Хурээ в республике уцелели только стены, сообщила буддийская община в Республике Тыва (Хурээ Тыва Сангха).

    В Туве полностью сгорело здание храма буддийского монастыря Устуу-Хурээ, передает РИА «Новости». «К великому сожалению, огонь оказался беспощадным: здание храма полностью уничтожено, уцелели лишь стены», – сообщили в общине.

    В организации отметили, что Устуу-Хурээ является не только архитектурным памятником и историческим местом, но и сакральным достоянием Тувы, а также символом духовного возрождения и несгибаемости тувинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пожарные ликвидировали возгорание в буддийском монастыре в Туве. Возгорание локализовали на площади 400 квадратных метров.

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    8 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Прощание с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве на Троекуровском кладбище 8 октября состоится закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

    Церемония прощания с психотерапевтом пройдет в закрытом формате в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

    Родственница вдовы Кашпировского сообщила, что тело кремировать не будут. Место погребения семья решила сохранить в тайне.

    Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни. Продюсер Сергей Дворцов ранее сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне ряда заболеваний.

    Племянник Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта онкологию.

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    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного за нежелание сдавать позиции своих

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    7 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе

    Лавров: США не устояли перед давлением похоронившей договоренности Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не виновата в том, что США не устояли перед давлением Европы, которая «похоронила» договоренности в Анкоридже.

    «Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита <...> на Аляске», – заявил министр на пресс-конференции в Авазе, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, недавно Вашингтон предложил организовать трехсторонние переговоры, на что Москва согласилась при условии проведения выборов в Госдуму. Однако сразу после этого власти Украины начали предпринимать попытки сорвать голосование.

    Министр добавил, что Россия запросила информацию о предложениях, с которыми президент Украины Владимир Зеленский направит своих представителей, и американская сторона восприняла эти аргументы с пониманием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по встрече.

    Во вторник он заявил, что подопечные НАТО отбились от рук.

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    7 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    Иностранный студент РУДН погиб при падении из окна общежития

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве выясняются обстоятельства гибели иностранного учащегося Российского университета дружбы народов (РУДН), который упал из окна здания общежития.

    Иностранный учащийся медицинского института Российского университета дружбы народов выпал из окна общежития и погиб, передает РИА «Новости». «Иностранный студент медицинского института выпал из окна общежития. РУДН выражает глубокие соболезнования родным и близким студента. Детали произошедшего выясняются», – сообщили в пресс-службе вуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд вынес приговор участникам террористического сообщества за подготовку взрыва у здания РУДН.

    Весной прошлого года суд признал социально-опасным одного из учащихся этого вуза.

    В 2024 году в Москве задержали студента университета по подозрению в вербовке в террористическую организацию.

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    7 октября 2026, 22:24 • Новости дня
    Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве в очередной раз прогремел взрыв на фоне объявленной в городе и области воздушной тревоги.

    Украинские СМИ сообщили, что очередной взрыв произошел в украинской столице во время действия сирен, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду уже несколько раз сообщалось о взрывах в городе.

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мэр Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений в Киеве.

    В Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов.

    Также в Киеве возникли перебои в работе интернета из-за аварийных отключений электроэнергии.

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    7 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа жертв украинских атак в России

    ООН: Гутерриш глубоко обеспокоен растущим числом жертв атак ВСУ в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    Гутерриш глубоко встревожен увеличением количества погибших и пострадавших среди мирных граждан в России из-за ударов украинской армии, сообщил Дюжаррик на специальном брифинге для журналистов, передает РИА «Новости».

    «Он также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских ВС на территории Российской Федерации, включая последние атаки в Московском регионе», – сказал он.

    По словам представителя генсека ООН, все удары, направленные против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры, являются прямым нарушением международного гуманитарного права. Он подчеркнул, что подобные действия должны быть немедленно остановлены, вне зависимости от того, где именно они происходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Алешек Херсонской области.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о гибели почти 30 мирных россиян за неделю.

    В понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о гибели трех человек в результате атак ВСУ на регион.

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