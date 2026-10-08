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    8 октября 2026, 07:40 • Новости дня

    Тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Находящийся в Мексиканском заливе тропический шторм «Исайяс» достиг силы урагана и приближается к побережью США, сообщил американский Национальный центр слежения за ураганами.

    «Исайяс стал ураганом», – говорится в сообщении центра, передает РИА «Новости»

    Метеорологи прогнозируют, что в четверг ураган пройдет к северу от полуострова Юкатан. Ожидается, что в пятницу стихия вплотную приблизится к северному побережью Мексиканского залива на территории Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в США из-за обрушившегося шторма начались массовые отключения электричества.

    Летом штормовая погода помешала празднованию 250-летия американской независимости в Вашингтоне.

    В феврале в зоне снежного шторма оказались более 41 млн жителей восточного побережья страны.

    7 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Гидрометцентр: Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых месяцев за всю историю метеорологических наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.

    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Средняя температура сентября в Москве составила в этом году плюс 14,1 градуса, при этом аномалия составила плюс 2,2 градуса», – отметил собеседник агентства.

    Таким образом, месяц стал пятым самым теплым сентябрем в погодной летописи столицы. Рекордсменом остается сентябрь 2024 года, когда средняя температура месяца достигла 17,1 градуса. В пятерку лидеров также входят первые осенние месяцы 2023, 1938 и 2018 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптики пообещали москвичам потепление.

    В понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры в столице к концу недели.

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    5 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве

    Синоптик Голубев: Уход антициклона стал причиной окончания сухой осени в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Период теплой погоды в столичном регионе завершился из-за перестройки воздушных потоков и смещения антициклона, рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

    Продолжительный период без осадков завершился из-за смены атмосферных процессов, передает РИА «Новости». «Сухая осень в Московском регионе закончилась из-за антициклона, который удерживался около недели над европейской территорией России», – пояснил специалист.

    По словам метеоролога, воздушные потоки постепенно меняют направление. Теперь вместо антициклона, обеспечивавшего тепло, по северу европейской части страны будут проходить циклоны. Основной удар атмосферного фронта примут на себя Мурманск, Карелия и Архангельск.

    Столице достанутся лишь южные участки этого фронта. Во вторник в регионе ожидаются небольшие осадки, поскольку город окажется на окраине циклона. Его центр в ближайшие два дня расположится над Баренцевым морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали превышение климатической нормы октября на полтора градуса.

    Ранее метеорологи назвали сроки выпадения первого снега в столице.

    На следующей неделе воздух в Москве прогреется до 15 градусов тепла.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    6 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Новый микрорайон для пострадавших от наводнения открыли в Дагестане

    Tекст: Денис Тельманов

    В дагестанском поселке Мамедкала состоялось торжественное открытие нового микрорайона для 52 семей, чьи дома были разрушены после весеннего прорыва плотины.

    В поселке Мамедкала Дербентского района во вторник состоялась церемония открытия нового жилого комплекса, передает РИА «Новости». Ключи от домов получили 52 семьи, лишившиеся жилья из-за апрельского прорыва плотины. В мероприятии приняли участие врио главы Дагестана Федор Щукин и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «С первых дней паводка, после того, как ушла вода, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным была поставлена четкая задача – восстановить Мамедкалу и сделать так, чтобы каждый пострадавший получил достойную помощь: компенсацию взамен утраченного имущества, либо новые дома», – подчеркнул Щукин.

    По словам руководителя региона, помимо строительства жилья, важной задачей было создание необходимой инфраструктуры, включая дороги и коммуникации, чтобы избежать дополнительных затрат для новоселов. В дальнейшем планируется возвести еще 11 домов для пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной из-за прорыва дамбы Геджухского водохранилища спасатели эвакуировали свыше 4 тыс. человек.

    Президент России Владимир Путин поручил властям уделить особое внимание поддержке пострадавших жителей республики.

    Летом в поселке Мамедкала рабочие начали строительство жилья на участке площадью десять гектаров.

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    6 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    Уровень воды в Неве достиг максимума с начала года

    Синоптик Колесов: Уровень воды в Неве достиг максимума с начала года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что уровень воды в Неве поднялся до 122 см над нулем Кронштадтского футштока, что стало самым высоким показателем за год.

    К нагону воды привел обширный циклон над Скандинавией и сильный западный ветер с порывами до 15-20 м/с, пояснил он, передает ТАСС. «Пока самое интересное на сегодня – это подъем уровня воды в устье Невы. Ситуация спокойная, но интересная. Так как сегодня днем уровень воды в Петербурге достиг самой высокой отметки за весь этот год», – отметил Колесов.

    Синоптик добавил, что ситуаций с нагоном воды к Петербургу за прошедшие месяцы было немного. За девять месяцев вода поднималась выше одного метра у водомерного поста «Горный институт» всего четыре раза: в июле, августе и сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Финский залив впервые за 15 лет полностью замерз.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причину наводнений в городе.

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    5 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к концу недели

    Синоптик Шувалов: К концу недели в Москве ожидается потепление до 20 градусов

    Tекст: Вера Басилая

    В конце рабочей недели в Москве ожидается возвращение теплой погоды, температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Шувалов заявил, что в конце этой рабочей недели, в четверг и в пятницу, столбики термометров поднимутся до плюс 15 – плюс 20 градусов, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что в эти дни в столице осадков не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптик Голубев рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве.

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    5 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Власти Непала решили прекратить поисково-спасательные работы после наводнения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Непала решило приостановить поисково-спасательные работы после наводнения и направить свыше 559 млрд рупий на восстановление пострадавших районов, сообщили СМИ.

    Как пишет газета Kathmandu Post, власти Непала прекращают масштабные поисково-спасательные операции в районах, пострадавших от наводнения, оставляя их проведение только в экстренных случаях, передает РИА «Новости».

    «Правительство приостановило поисково-спасательные работы… за исключением чрезвычайных ситуаций, и поручило властям ускорить восстановление пострадавших территорий», – говорится в сообщении.

    По данным издания, по итогам совещания министров принято решение сосредоточить основные усилия на реконструкции разрушенных районов, проводя поисковые операции по мере необходимости. Совет министров Непала также распорядился выделить на восстановительные работы более 559 млрд рупий, что превышает 3,6 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спасатели из ОАЭ нашли шестерых пропавших без вести при наводнении в Непале.

    Власти Непала объявили национальный траур по погибшим в результате стихии.

    Премьер Непала назвал причину катастрофического наводнения.

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    6 октября 2026, 05:30 • Новости дня
    ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Последствия сильного климатического явления Эль-Ниньо затронут более 347 млн детей в 100 странах мира, предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «Более 347 млн детей почти в ста странах и территориях столкнутся с необычно влажными или засушливыми условиями в период с октября по декабрь 2026 года из-за явления Эль-Ниньо, что увеличит риск экстремальных наводнений и засух с потенциально разрушительными последствиями», – заявили в ЮНИСЕФ, передает РИА «Новости».

    В организации подчеркнули, что природное явление может спровоцировать вынужденное переселение, недоедание, нехватку воды и вспышки заболеваний.

    Отмечается, что 1,1 млрд детей – почти половина всех детей мира – уже подвергаются воздействию как минимум трех одновременно возникающих климатических угроз, таких как засуха, экстремальная жара или наводнения, и ожидается, что Эль-Ниньо сделает эти потрясения еще более суровыми.

    По данным ЮНИСЕФ, с 2016 по 2023 год погодные бедствия ежедневно приводили к перемещению более 20 тыс. несовершеннолетних, и Эль-Ниньо может спровоцировать дальнейший рост числа таких случаев.

    Наибольшее количество детей, подверженных риску, проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе (190 млн), Восточной и Южной Африке (41 млн), Латинской Америке и Карибском бассейне (41 млн), Европе и Центральной Азии (22 млн), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (20 млн), а также в Западной и Центральной Африке (20 млн).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые предсказали гибель 450 тыс. человек к февралю из-за Эль-Ниньо.

    В августе климатологи предупредили о непредсказуемых глобальных последствиях этого явления.

    Также эксперты отмечали, что Эль-Ниньо может существенно удорожить кофе и какао в мире.

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    6 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Температура на территории России впервые за осень упала ниже минус 20 градусов

    Температура воздуха в Якутии впервые за осень опустилась ниже минус 20 градусов

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в этом осенне-зимнем сезоне температура воздуха в России опустилась ниже минус 20 градусов, достигнув минус 21,7 градуса в якутском поселке Депутатский.

    Также впервые за сезон температура на европейской территории страны преодолела 10-градусную отметку со знаком минус, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    В Архангельской области столбики термометров опустились до минус 10,2 градуса, а в деревне Усть-Щугер в Республике Коми зафиксировали минус 10,6 градуса.

    По словам Леуса, мощная волна атлантического тепла принесет потепление на европейскую часть России, но в Якутии и Иркутской области 20-градусные морозы продолжат крепнуть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптики спрогнозировали потепление в Москве к концу недели.

    В пятницу они пообещали москвичам повышение температуры на следующей неделе.

    В конце прошлого месяца Гидрометцентр сообщал о погоде в столице в октябре.

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    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Премьер Чехии созвал экстренное заседание правительства из-за засухи

    Премьер Чехии Бабиш созвал экстренное заседание кабмина из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш принял решение созвать экстренное заседание правительства и профильных экспертов из-за усиливающейся в стране рекордной засухи.

    Бабиш созывает экстренное заседание правительства в связи с засухой. Дело в том, что на юге Чехии впервые в истории практически полностью высохло ранее полноводное водохранилище Гусинец, передает ТАСС со ссылкой на агентство CTK.

    Ранее Бабиш объявил о создании национальной коалиции по борьбе с засухой, которая призвана объединить усилия кабмина и профильных специалистов.

    Причиной создания нового формата стала аномальная затяжная жара в стране, в результате которой уровень воды в чешских реках и водоемах упал до критического и исторического минимума. Ожидается, что на экстренной встрече правительство обсудит текущие меры и способы сохранения запасов воды в резервуарах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце издание Politico сообщило о срыве ядерного ренессанса в Европе из-за глобального потепления.

    Летом засуха нанесла многомиллионный ущерб европейской рыбной отрасли.

    ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.

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    7 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Феномен Эль-Ниньо привел к аномальному нагреву востока Тихого океана

    Восточная часть Тихого океана нагрелась на три градуса выше нормы из-за Эль-Ниньо

    Tекст: Мария Иванова

    Природное явление Эль-Ниньо вызвало аномальное повышение температуры воды в восточной части Тихого океана, которая уже на три градуса превышает норму.

    «Развивающееся в настоящее время Эль-Ниньо будет одним из сильнейших за историю инструментальных наблюдений. Уже сейчас аномалия температуры на востоке Тихого океана превысила три градуса, а по прогнозу своего максимума явление достигнет к концу 2026 года», – сообщила старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Железнова, передает ТАСС.

    Эль-Ниньо и Ла-Нинья оказывают значительное влияние на климат и погоду Земли, вызывая потепление или охлаждение верхнего слоя воды в Тихом океане. Это приводит к каскадным изменениям в глобальной климатической системе.

    По прогнозам Всемирной метеорологической организации, Эль-Ниньо с вероятностью почти 100% сохранится до февраля 2027 года, достигнув пика интенсивности к концу текущего года. Ожидается, что явление может существенно изменить глобальные режимы температур и осадков, провоцируя экстремальные погодные явления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей.

    В прошлом месяце предрекли гибель 450 тыс. человек к февралю из-за Эль-Ниньо.

    В августе ученый предупредил о непредсказуемых глобальных последствиях Эль-Ниньо.

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    6 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление и небольшой дождь

    Гидрометцентр: В Москве во вторник ожидаются дождь и до 16 градусов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Во вторник, 6 октября, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими осадками, сообщает ТАСС. Днем воздух в городе прогреется до 14–16 градусов тепла.

    В ночь на среду температура в Москве может опуститься до семи градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 743 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области днем прогнозируется от 11 до 16 градусов тепла. Ночью столбики термометров в Подмосковье могут показать до шести градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне метеорологи спрогнозировали потепление в столице до 14 градусов.

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    6 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Ученые рассказали о возможном переломе в активности Солнца

    ИКИ РАН: Наблюдаемые на Солнце вспышки могут говорить о переломе в активности

    Tекст: Мария Иванова

    Текущий уровень вспышек на Солнце может свидетельствовать о давно ожидаемом переломе в солнечной активности после продолжительного спада, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На Солнце наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Звезда, чья активность около месяца находилась в подавленном состоянии, накануне вечером неожиданно начала производить серии вспышек, пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Одна из них, уровня M1.0, произошедшая около 22:00 мск, стала самой крупной с 5 сентября. На поступающих из космоса фотографиях хорошо видны две крупные группы солнечных пятен, формирующихся в центре видимого диска. Именно связанная с ними энергия сейчас «сжигается» на Солнце.

    Хотя текущий уровень вспышек не представляет угроз, он может быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Звезда с конца лета находилась в глубокой депрессии, что породило размышления о более быстром наступлении солнечного минимума (ожидался в 2029–2030 годах).

    Отмечается, что новые группы пятен растут с впечатляющей скоростью. Если рост продлится еще пару суток, к середине недели возможны вспышки высшего уровня X, что может привести к серьезному давлению на Землю. Оценить вероятность этого пока трудно, решающим станет сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности.

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    7 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что к пятнице температура воздуха в Москве повысится до плюс 19 градусов, при этом ожидается переменная облачность без осадков.

    К концу рабочей недели в столичном регионе ожидается существенное повышение температуры воздуха, передает ТАСС.

    «В четверг и пятницу будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура в Москве в четверг [ожидается] такая же, как накануне, – плюс 14–16 градусов. <...> К пятнице в Москве потеплеет до плюс 17–19 градусов», – сказала Макарова.

    По ее словам, в ночь на четверг столбики термометров покажут плюс 4–6 градусов, а в ночь на пятницу – плюс 7–9 градусов. Кроме того, западный ветер сменится в четверг южным с порывами до 15 метров в секунду, также ожидается спад атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник москвичам пообещали потепление и небольшой дождь.

    В понедельник метеорологи рассказали о причинах завершения сухой осени в столице.

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    5 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    На «полюсе холода» Московского региона ночью отметили заморозки

    Температура в подмосковном поселке Черусти минувшей ночью опустилась ниже нуля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заморозки отмечались минувшей ночью в подмосковном поселке Черусти, который также считается неофициальным «полюсом холода» столичного региона, сообщили в Гидрометцентре.

    Температура воздуха на востоке Московской области преодолела нулевую отметку, передает ТАСС. В Гидрометцентре уточнили показатели метеостанций.

    «Минимальная температура минувшей ночи зафиксирована в поселке Черусти – минус 1,7 градуса», – сказал собеседник агентства. Этот населенный пункт традиционно демонстрирует самые низкие температурные значения в столичном регионе.

    В ночь на воскресенье, 4 октября, термометры там показывали минус 6,6 градуса. В самой Москве погода оставалась значительно теплее. Главная метеостанция на ВДНХ зафиксировала плюс 9,4 градуса, а в районе гостиницы «Балчуг» воздух прогрелся до 11,1 градуса. Предыдущая ночь в столице стала самой холодной за осень с показателем плюс два градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичи пережили самую холодную ночь с начала мая.

    Ранее синоптики предупреждали о падении температуры в Подмосковье до отрицательных значений.

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    6 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Ученые сообщили о приближении к Земле двух крупных облаков плазмы

    В ИКИ РАН предупредили о движении к Земле двух облаков солнечной плазмы

    Tекст: Мария Иванова

    В результате недавних вспышек на Солнце в сторону Земли выброшены как минимум два крупных облака плазмы, направление их движения будет уточнено в ближайшие часы.

    Два облака солнечной плазмы движутся к планете после вспышек предпоследнего класса мощности М, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

    Всплеск солнечной активности, который начался вечером накануне, быстро усиливается. За последние три часа на Солнце произошли вспышки уровня M1.9 и M1.4, занявшие второе и третье места по силе среди событий осени 2026 года. Наиболее мощной остается вспышка M3.0 от 2 сентября.

    Космические телескопы зафиксировали выброс как минимум двух крупных облаков плазмы. В течение ближайших одного-двух часов ученые планируют уточнить направление их движения и оценить возможные риски для Земли.

    Несмотря на достижение самого сильного уровня активности за месяц, текущий уровень взрывов считается умеренным. Для достижения высшего класса мощности X сила вспышек должна возрасти примерно в пять раз, что может произойти уже сегодня, если выбросы энергии продолжатся в нынешнем темпе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

    В понедельник на звезде была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности. В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря на Земле.

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