Тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Исайяс стал ураганом», – говорится в сообщении центра, передает РИА «Новости»

Метеорологи прогнозируют, что в четверг ураган пройдет к северу от полуострова Юкатан. Ожидается, что в пятницу стихия вплотную приблизится к северному побережью Мексиканского залива на территории Соединенных Штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в США из-за обрушившегося шторма начались массовые отключения электричества.

Летом штормовая погода помешала празднованию 250-летия американской независимости в Вашингтоне.

В феврале в зоне снежного шторма оказались более 41 млн жителей восточного побережья страны.