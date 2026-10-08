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    8 октября 2026, 07:34 • Новости дня

    В Стамбуле частично обрушился шестиэтажный дом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе Малтепе в Стамбуле обрушились два этажа шестиэтажного здания, под завалами могут находиться люди, сообщают местные СМИ.

    Инцидент произошел в четверг утром в районе Малтепе, под завалами находятся люди, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

    По неизвестным причинам обрушились два первых этажа дома, где расположены коммерческие лавки. В районе 7.00 мск они были закрыты.

    К месту происшествия направлены бригады спасателей и машины скорой помощи, проводится эвакуация жителей. Информации о жертвах пока не поступало. По данным телеканала, из-под завалов живым извлекли ребенка, он госпитализирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре при обрушении жилого дома в Газе погибли 11 человек.

    В июле в Саратове произошло новое обрушение в аварийном доме.

    В апреле при обрушении дома в Сызрани пострадали 12 человек.

    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

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    5 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Турция передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия

    Middle East Eye: Турция поставила Украине средства ПВО ближнего радиуса Korkut

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара передала Украине средства противовоздушной обороны Korkut ближнего радиуса действия, чтобы Киев протестировал новые изделия, сообщает Middle East Eye.

    Турция поставила Украине системы ПВО ближнего радиуса действия Korkut. Киев импортировал небольшое количество систем, пишет Middle East Eye. При этом собеседники издания не уточнили, сколько установок отправили на передовую. Поставка зенитных систем против дронов позволила украинским военным протестировать новые изделия и улучшить их потенциал, передают «Вести».

    В состав ПВО входят три установки Korkut и машина управления. Для поражения воздушных целей, в том числе БПЛА и крылатых ракет, используются автоматические пушки. Сообщается, что компания-производитель Aselsan могла предлагать Украине приобрести установки еще пять лет назад.

    В воскресенье кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    В марте Турция предложила посредничество в новых переговорах по Украине.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган в телефонном разговоре поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, а также обсудил вопросы безопасного судоходства в Черном море.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и поздравил российского лидера с днем рождения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

    Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность принятия мер для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил российского лидера и обсудил с ним двусторонние отношения.

    Помимо этого, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в день рождения президента России.

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    5 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    Власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Эскалация в Черном море создает риски для безопасности судоходства через проливы Босфор и Дарданеллы, Анкара уведомила об этом Москву и Киев, сообщили в правительстве Турции.

    Источник в турецком кабмине заявил, что турецкие власти внимательно отслеживают развитие событий, прежде всего с учетом возможных последствий для безопасности гражданского судоходства в проливах, передает РИА «Новости».

    Источник добавил, что расширение военной активности в акватории Черного моря повышает вероятность возникновения дополнительных рисков для морских маршрутов.

    Турция заинтересована в том, чтобы военная напряженность не распространялась на маршруты международного торгового судоходства и не создавала угрозу для региональной безопасности. Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта и доводит до них свою позицию, подчеркнул собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Турция допустила переговоры по безопасности судоходства в Черном море.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России важно полностью пресечь поставки военного оборудования, боеприпасов и топлива для интересов ВСУ по Черному морю.

    Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

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    5 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Пассажиров летевшего из Анкары самолета эвакуировали из-за записки о бомбе

    Tекст: Вера Басилая

    Аэропорт турецкого города Шанлыурфа приостановил работу после эвакуации пассажиров самолета авиакомпании AJet из-за найденной записки о бомбе, сообщил губернатор провинции Хасан Шылдак.

    В настоящий момент на месте работают специалисты-взрывотехники, пассажиры эвакуированы. Воздушное судно выполняло рейс из Анкары в Шанлыурфу, передает ТАСС.

    «Записка о наличии бомбы была найдена в туалете. Сейчас идет осмотр воздушного судна. Аэропорт Шанлыурфы сейчас не принимает и не отправляет рейсы. Об этих обстоятельствах было выпущено уведомление NOTAM», – сообщил Шылдак.

    На борту самолета находились 136 пассажиров и семь членов экипажа, они временно размещены в здании терминала. Инспекция продлится некоторое время, специалистам предстоит тщательно проверить весь багаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вылетевший из Анкары самолет экстренно сел из-за записки о взрывчатке.

    В прошлом месяце следовавший из Медины в Стамбул лайнер совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажирки.

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    5 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Вылетевший из Анкары самолет экстренно сел из-за записки о взрывчатке

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажирский самолет авиакомпании AJet, вылетевший из Анкары, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкой провинции Шанлыурфа после обнаружения на борту записки о взрывчатке, сообщил губернатор турецкой провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак.

    Шылдак сообщил в соцсетях, что после посадки пассажиров и членов экипажа эвакуируют, а затем сотрудники служб безопасности проведут проверку судна, передает РИА «Новости».

    Самолет выполнял рейс 4180. На борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа.

    В июле летевший из Москвы в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Тюмени.

    В мае самолет премьер-министра Испании совершил экстренную посадку в Турции.

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    6 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Ученица погибла при нападении на школу в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьница погибла в результате нападения с ножом в одной из школ Стамбула, сообщил министр образования Турции Юсуф Текин.

    «Одна ученица погибла в результате инцидента в школе в Башакшехире», – заявил Юсуф Текин, передает РИА «Новости». Слова министра приводятся в сообщении министерства образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц.

    В конце прошлого месяца в Словакии при нападении школьника погибла учительница.

    В августе в Швеции в результате нападения мужчины с мечом на школу погиб человек.

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    6 октября 2026, 01:52 • Новости дня
    Угроза взрыва на самолете из Анкары не подтвердилась

    NTV: На борту самолета AJet из Анкары не нашли бомбу

    Tекст: Антон Антонов

    Пассажирский самолет авиакомпании AJet, летевший из Анкары в Шанлыурфу и приземлившийся из-за записки о бомбе, после проверки был признан безопасным, сообщил телеканал NTV.

    Специалисты завершили проверку пассажирского самолета AJet, при досмотре воздушного судна взрывчатые вещества и другие подозрительные предметы не были найдены, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажиров самолета, летевшего из Анкары в Шанлыурфу, эвакуировали после обнаружения записки с угрозой взрыва.

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    6 октября 2026, 13:18 • Новости дня
    Администрация Эрдогана отказалась комментировать сообщения о поставках ПВО Киеву

    Турция не стала комментировать сообщения о поставках ПВО на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента Турции отказалась комментировать информацию о возможных поставках Украине систем противовоздушной обороны, переадресовав этот вопрос в министерство национальной обороны страны.

    В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана не стали комментировать сообщения о якобы осуществленных поставках Украине систем ПВО ближнего радиуса действия Korkut, передает РИА «Новости».

    «Мы не комментируем сообщения по этому вопросу, для получения информации следует обратиться в министерство национальной обороны», – заявили в турецкой администрации.

    Ранее портал Middle East Eye со ссылкой на источники сообщил, что турецкая компания Aselsan передала Киеву несколько систем ПВО Korkut.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция передала Украине системы ПВО ближнего радиуса действия.

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    7 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    Российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом

    CNN Turk: Российский турист погиб в Турции после падения на скалы с парапланом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский турист погиб на турецком курорте Олюдениз во время полета с парапланом, сообщил телеканал CNN Turk.

    Мужчина скончался после падения на скалы в провинции Мугла, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk. Сообщается, что 37-летний россиянин Александр Кишенет совершал прыжок с высоты 1900 метров с горы Бабадаг на соло-параплане. По неустановленной причине он упал на скалы.

    На место происшествия выдвинулись жандармы и спасатели, однако мужчина скончался до их прибытия. Начато расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор вмешался в ситуацию с отравлением российских туристов в Турции.

    Летом российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки.

    В стране решали вопрос о депортации задержанных в Айя-Софии россиян.

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    5 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Россия назначила Эдельгериева главой делегации на климатическом саммите ООН

    МИД: Эдельгериев возглавил делегацию России на климатическом саммите ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Российскую делегацию на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Турции возглавит помощник президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев.

    Об этом сообщил спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам климата Сергей Кононученко в интервью РИА «Новости».

    По его словам, назначение Эдельгериева утверждено распоряжением президента России.

    Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Анталье с 9 по 20 ноября 2026 года на площадке Antalya EXPO Center.

    В понедельник сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог найти время на участие в климатическом саммите в Турции.

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    7 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Генконсульство подтвердило гибель россиянина при полете на параплане в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский турист Александр Кишенет погиб в турецком городе Фетхие в результате столкновения со скалой во время полета на соло-параплане, подтвердили в Генконсульстве России в Анталье.

    Генконсульство подтвердило информацию экстренных служб Турции о гибели россиянина в районе Ликийской тропы, передает РИА «Новости».

    По данным турецких СМИ, 37-летний Александр Кишенет совершал полет на соло-параплане с горы Бабадаг с высоты 1900 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкие СМИ сообщили о гибели российского туриста после прыжка с парапланом.

    В ноябре прошлого года россиянин погиб в Турции после падения с парапланом со скалы.

    В сентябре того же года генеральное консульство подтвердило гибель российской туристки в Турции.

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    6 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    В Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц

    Yeni Safak: В Стамбуле 15-летняя школьница ранила ножом пятерых учениц

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Башакшехир на западе Стамбула пятнадцатилетняя школьница напала с ножом на других учениц, в результате чего пять пострадавших были госпитализированы.

    Пятеро учащихся средней школы в стамбульском районе Башакшехир получили ранения в результате потасовки во вторник утром и были госпитализированы, передает РИА «Новости» сообщение канцелярии губернатора провинции Стамбул.

    По данным турецкой газеты Yeni Safak, ножевые ранения нескольким школьницам нанесла 15-летняя ученица другого учебного заведения. Нападавшую удалось задержать школьной охраннице, начато расследование инцидента.

    Меры безопасности в турецких школах были усилены после апрельского инцидента в Кахраманмараше. Тогда в результате стрельбы, открытой восьмиклассником, погибли девять человек, включая восьмерых учеников, еще 13 человек получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе учительница погибла при нападении школьника в Словакии.

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    7 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Эрдоган пообещал компенсировать потери инвесторов турецких фондов

    Эрдоган пообещал скорейшие выплаты пострадавшим инвесторам турецких фондов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Турции принимают решительные меры для скорейшей выплаты средств гражданам, пострадавшим из-за проблем на рынке инвестиционных фондов, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Мы предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы как можно скорее выплатить средства нашим гражданам, не создавая нагрузки на государство», – заявил Эрдоган на открытии нового законодательного года в Анкаре, передает РИА «Новости».

    По его словам, судебные органы занимаются правовой стороной дела. Президент уточнил, что лица, нарушившие права граждан и получившие незаконную прибыль, должны будут ответить за свои действия перед судами. Турецкий рынок капитала должен избавиться от недобросовестных участников, после чего приток инвестиций ускорится.

    В сентябре индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года, из-за проблем инвестфондов. Было решено ликвидировать 131 фонд семи управляющих компаний с активами около 18 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спекулянты обрушили турецкий фондовый рынок.

    В прошлом месяце власти Турции заморозили активы 106 фигурантов дела о биржевом кризисе.

    Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане.

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    7 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    РСТ опроверг массовые отказы одиноким мужчинам в турецких отелях

    РСТ назвал некорректными данные о массовых отказах турецких отелей мужчинам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Говорить о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в проживании в турецких отелях некорректно, сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

    «В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно», – заявил Абдюханов, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобный подход является внутренней политикой конкретных гостиниц, а не общим правилом для всей страны.

    Абдюханов подчеркнул, что туроператоры обычно знают о таких ограничениях и учитывают их при бронировании. Он посоветовал мужчинам, путешествующим в одиночку или компанией, заранее уточнять правила выбранного отеля.

    Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что турецкие отели массово отказывают одиноким мужчинам и мужским компаниям в размещении из-за опасений пьяных дебошей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турагент сообщил о безвыходной ситуации отелей Турции из-за политики США.

    Отельер Бирсин посоветовал туристам брать в Турцию наличные доллары и евро.

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