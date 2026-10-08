В Стамбуле частично обрушился шестиэтажный дом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в четверг утром в районе Малтепе, под завалами находятся люди, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

По неизвестным причинам обрушились два первых этажа дома, где расположены коммерческие лавки. В районе 7.00 мск они были закрыты.

К месту происшествия направлены бригады спасателей и машины скорой помощи, проводится эвакуация жителей. Информации о жертвах пока не поступало. По данным телеканала, из-под завалов живым извлекли ребенка, он госпитализирован.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре при обрушении жилого дома в Газе погибли 11 человек.

В июле в Саратове произошло новое обрушение в аварийном доме.

В апреле при обрушении дома в Сызрани пострадали 12 человек.