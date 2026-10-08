Посол Нечаев заявил об отказе европейцев верить в российскую угрозу

Tекст: Катерина Туманова

«Простые люди не хотят смотреть на продолжающееся разрушение экономики, промышленности и социальной сферы своих государств, не хотят снова готовиться к «маршу на восток», все меньше верят в лозунги о мнимой российской угрозе. Это очевидно», – сказал Нечаев РИА «Новости».

Он добавил, что избиратели активно выражают недовольство на уличных акциях и региональных выборах. Этот голос недовольных граждан хорошо слышен, отметил дипломат.

В сентябре правящий Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем потерпел серию политических поражений. В Саксонии-Анхальт партия получила 17,2%, в Берлине уступила «Левым», а в Мекленбурге-Передней Померании впервые вылетела из парламента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Нечаев заявил об отсутствии у России враждебности к Германии и напомнил политэлите ФРГ историю войн с Россией.

Песков обвинил Германию в создании образа врага ради милитаризации.





