Московский суд запретил создавать обнаженные фото граждан в нейросети

Суд в Москве запретил генерировать обнаженные фото россиян в нейросети

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд в Москве признал незаконным размещение фото- и видеоизображений граждан России на сайте зарубежной нейросети, а также создание с ее помощью материалов с россиянами, передает РИА «Новости».

Ресурс, предлагающий по запросу пользователя сгенерировать обнаженное или порнографическое изображение на основе настоящей фотографии, был выявлен Роскомнадзором. В ведомстве указали, что сервис нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Кроме того, на сайте отсутствовала информация о согласии людей на обработку их персональных данных. После этого Роскомнадзор обратился в суд с иском.

Ранее суд приговорил подростка в Брянской области к двум годам лишения свободы условно за распространение сгенерированной нейросетью порнографии с участием знакомой ему несовершеннолетней девушки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе британских полицейских стали увольнять за использование искусственного интеллекта.

В мае председатель Конституционного суда Валерий Зорькин запретил использовать нейросети для лишения родительских прав.

В феврале Верховный суд ограничил использование сгенерированных ИИ изображений людей в предвыборной агитации.