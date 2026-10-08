Ущерб от кражи медных кабелей в Новой Зеландии превысил 130 тыс. долларов

В Новой Зеландии выявили новую серию краж медных кабелей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кражи зафиксированы в Сваннаноа, Уэст-Айретоне, Фернсайде, Оксфорде и Дарфилде, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию страны. Злоумышленники похищают силовые и управляющие медные кабели с круговых и линейных ирригационных установок.

«Большинство ирригационных установок не используются зимой и регулярно не осматриваются, поэтому пострадавшие только сейчас обнаруживают повреждения и сообщают о них», – заявил руководитель полиции сельских районов Кентербери инспектор Питер Купер.

В полиции отметили, что заявленный ущерб не включает затраты на ремонт, работу подрядчиков, простой ирригационного оборудования и другие сопутствующие траты.

Ранее энергетическая компания MainPower сообщала о более чем 200 кражах медных заземляющих проводов с начала года. Затраты компании на устранение последствий превысили 1 млн новозеландских долларов. Другая компания, Orion, за шесть месяцев зафиксировала 173 кражи медных проводов.

Кражи меди фиксируют и за пределами Кентербери. В начале октября полиция региона Веллингтон сообщила о задержании трех человек при попытке похитить кабель в Капити.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кража кабелей парализовала движение поездов в Германии. Аналогичное преступление привело к остановке десятков поездов в Чехии. Кража кабеля нарушила движение скоростных поездов в Испании.