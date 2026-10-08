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    8 октября 2026, 06:58 • Новости дня

    Глава Минздрава США предложил Нью-Йорку помощь в борьбе со вспышкой кори

    Reuters: Минздрав США предложил Нью-Йорку помощь в борьбе со вспышкой кори

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди предложил губернатору Нью-Йорка Кэти Хокул поддержку федерального правительства из-за вспышки кори.

    Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди предложил губернатору штата Нью-Йорк Кэти Хокул поддержку федерального правительства в рамках мер по борьбе со вспышкой кори, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В начале недели Хокул ввела в Нью-Йорке режим чрезвычайной ситуации для сдерживания инфекции и расширения доступа к вакцине. За год в штате выявили 108 случаев заболевания. Тем временем Пенсильвания отказалась обращаться за помощью к Центрам по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США после того, как Кеннеди подверг сомнению данные штатов о вызванных корью смертях.

    По данным ЦКПЗ, число подтвержденных случаев кори в Соединенных Штатах в 2026 году достигло 3887, что стало самым высоким показателем с 1991 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число заболевших корью в Соединенных Штатах достигло максимума за последние 35 лет. Во вторник Роспотребнадзор предложил Вашингтону помощь в борьбе с инфекциями. Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне вспышки заболевания.

    7 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках

    Росздравнадзор: Дефицита препарата «Атаракс» в российских аптеках нет

    Росздравнадзор опроверг дефицит препарата «Атаракс» в российских аптеках
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На российском фармацевтическом рынке отсутствуют признаки дефицита успокаивающего препарата «Атаракс», в гражданском обороте находится более 1,06 млн упаковок лекарства, сообщил Росздравнадзор.

    В России нет нехватки рецептурного успокаивающего препарата «Атаракс» и других лекарств на основе гидроксизина, пишет «Интерфакс». В гражданском обороте сейчас находится более 1,06 млн упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «гидроксизин».

    Из них свыше 512 тыс. упаковок продаются под торговым названием «Атаракс», а остальные производятся отечественными фармацевтическими компаниями. Объемы поставок полностью соответствуют среднегодовому уровню прошлых лет.

    Поводом для разъяснений надзорного ведомства стали публикации в СМИ о нехватке популярного транквилизатора в аптеках Москвы и Петербурга. В Росздравнадзоре подчеркнули, что отсутствие конкретного торгового наименования в отдельной аптеке не является признаком общего дефицита. В столичных аптеках в наличии имеется более 89 тыс. упаковок гидроксизина, а в Петербурге – свыше 16 тыс. упаковок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в России появились первые аптеки формата China Friendly.

    В мае Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства.

    В стране стартовал эксперимент с мобильными аптечными пунктами для отдаленных сел.

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    5 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Ростех представил новую вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

    В России зарегистрировали новую вакцину от коклюша и столбняка для взрослых

    Tекст: Мария Иванова

    Статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил о презентации нового препарата для ревакцинации взрослых против коклюша, дифтерии и столбняка на форуме «Биопром».

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала препарат для ревакцинации в рамках проходящего в Геленджике форума, пишет РИА «Новости».

    «Наш холдинг «НацимБио» в этом году впервые на форуме представляет новую вакцину для ревакцинации взрослого населения против трех инфекций: коклюша, дифтерии и столбняка. Эта вакцина в этом году зарегистрирована», – заявил Цыб.

    Он подчеркнул, что производство препарата будет развернуто на предприятии в Перми, что позволит полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

    На выставке форума «Биопром» свои передовые технологии продемонстрировали свыше 100 компаний, среди которых «Магнит», «Герофарм», «Арнест», «Сибур» и Фонд «Сколково». Часть представленных разработок уже внедрена в серийное производство, по другим проектам завершены испытания и созданы опытные образцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России назвали сроки поступления в медучреждения первой отечественной вакцины от ВПЧ.

    Весной российская вакцина от коклюша снизила зависимость от иностранных препаратов.

    В стране ранее впервые зарегистрировали вакцину от коклюша для взрослых.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    5 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной

    Tекст: Антон Антонов

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, где у женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии, остается спокойной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная», – сказано в сообщении.

    По данным ведомства, исследования у лиц, контактировавших с заболевшей, показали по два случая COVID-19 и риновирусной инфекции. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что других возбудителей инфекционных болезней у контактных лиц не обнаружено, передает ТАСС.

    «В связи с имеющейся информацией, результатами лабораторных тестов и состоянием здоровья медицинское наблюдение в отношении 60% контактных завершено», – отметили в пресс-службе.

    «Завершается комплекс профилактических мероприятий и медицинское наблюдение за контактными лицами», – говорится в сообщении.

    По информации ведомства, уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области на 12,6% ниже эпидемического порога и соответствует среднемноголетним показателям, отмечается циркуляция респираторных вирусов, характерных для данного периода года, в циркуляции преобладает риновирус, регистрируются и первые случаи гриппа, преимущественно А (H1N1). Еженедельно фиксируется около 16 тыс. случаев ОРВИ без роста показателей в последние две недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора по ситуации в Иркутской области.

    В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске врачи выявили пневмонию неустановленной этиологии.

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    5 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    В Минздраве сообщили о выделении рекордной суммы на медицинскую реабилитацию

    Минздрав: На медицинскую реабилитацию выделят рекордные 100 млрд рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что в 2026 году на развитие медицинской реабилитации граждан за счет средств обязательного медицинского страхования направят около 100 млрд рублей.

    Около 2 млн граждан смогут пройти бесплатную реабилитацию в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС), передает РИА «Новости».

    «Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 млрд рублей», – заявил Камкин на сессии III Международного форума «Биопром».

    Международный форум «Биопром» проходит в Геленджике с 5 по 6 октября. Ключевой темой мероприятия заявлена «Экосистема высокого качества жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.

    На прошлой неделе индивидуальные вакцины и клеточная терапия вошли в систему ОМС.

    В прошлом году россиянам гарантировали защиту прав при передаче функций страховщиков фонду ОМС.

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    7 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о завершении проверки эпидситуации в Иркутске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутске, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как спокойная.

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове спокойная, сообщает Роспотребнадзор. На 7 октября у более чем 90% контактных лиц завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, а результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили опасных микроорганизмов.

    Проверка двух комиссий по контролю соблюдения требований биологической безопасности в институте не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Подтверждено соблюдение должного контроля.

    В соответствии с Международными медико-санитарными правилами Роспотребнадзор направил во Всемирную организацию здравоохранения информацию о ситуации. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Эпидемические риски для населения отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия уведомила ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В понедельник Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

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    5 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Ростех анонсировал серийный выпуск МРТ-совместимого кардиостимулятора

    Ростех запланировал выпуск кардиостимуляторов Apollo MRI на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил, что предприятие «Кардиоэлектроника» планирует начать серийное производство нового однокамерного электрокардиостимулятора в 2027 году.

    Производство нового медицинского аппарата, совместимого с проведением магнитно-резонансной томографии, будет развернуто на базе отечественного предприятия. Об этом на полях форума «Биопром» в Геленджике сообщил статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб, передает ТАСС.

    «МРТ-совместимый имплантируемый однокамерный электрокардиостимулятор Apollo MRI также будет выпускать наше предприятие «Кардиоэлектроника“. Серийное производство планируем начать в 2027 году», – заявил он.

    В отличие от двухкамерного электрокардиостимулятора, который стимулирует обе камеры сердца, новая однокамерная модель поддерживает работу только правого предсердия или правого желудочка.

    Линейка кардиологического оборудования Ростеха в настоящий момент уже представлена двухкамерным МРТ-совместимым устройством. В российские клиники было поставлено свыше 200 подобных приборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае отечественные ученые показали первый российский портативный МРТ.

    В марте Ростех анонсировал запуск производства нового аппарата для ингаляционной анестезии.

    В прошлом году на «Российской неделе здравоохранения» представили МРТ-совместимый кардиостимулятор.

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    5 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Скворцова анонсировала появление в России вакцин от денге и глиобластомы

    Скворцова сообщила о появлении в России вакцин от лихорадки денге и глиобластомы

    Tекст: Вера Басилая

    В скором времени в России появятся новые вакцины, в том числе от аллергии на амброзию, лихорадки денге и менингококковой инфекции, а также персонализированная онковакцина от глиобластомы, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

    Скворцова на пленарной сессии III Международного форума «Биопром» заявила, что на прошлой неделе была зарегистрирована первая аллерговакцина против пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии. По ее словам, на подходе вторая вакцина от аллергии на амброзию, передает РИА «Новости».

    Скворцова добавила, что Федеральное медико-биологическое агентство разрабатывает вакцины против менингококковой инфекции и лихорадки денге, а также персонализированные онковакцины. По ее словам, ранее ФМБА представило вакцину для терапии колоректального рака, а сейчас работает над вакциной от глиобластомы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о скором выходе в гражданский оборот вакцины от аллергии.

    В среду Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от аллергического риноконъюнктивита «Аллергарда».

    Скворцова уточнила, что препарат снижает проявления заболевания в семь раз.

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    5 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество инфицированных опасным вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 8,5 тыс. человек, сообщили в министерстве связи и по делам СМИ страны.

    «Меры реагирования продолжают приниматься в семи провинциях и 64 затронутых районах здравоохранения. По ситуации с Эболой на 3 октября: 8 544 подтвержденных случая, 4 114 умерших, 824 пациента в изоляции или госпитализированы», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В министерстве также уточнили, что показатель летальности заболевания достиг 48,2%. При этом эффективность отслеживания контактов заболевших составляет 73,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября число жертв эпидемии в Демократической Республике Конго превысило 4 тыс. человек.

    Месяцем ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение вируса на новые территории страны. Для борьбы с инфекцией местные власти приступили к массовой вакцинации населения.

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    5 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    ФМБА сообщило о сокращении пути создания инновационных разработок

    Скворцова: ФМБА сократило путь создания инновационных разработок почти втрое

    Tекст: Ольга Иванова

    Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сократило цепочку создания новых разработок в 2,5-3 раза в период с 2023 по 2026 год, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

    «Соединение этих двух принципов позволило нам за короткий период, с 2023 по 2026 год, укоротить инновационную цепочку в 2,5-3 раза», – заявила Скворцова на пленарном заседании форума «Биопром», передает ТАСС.

    По ее словам, за это время специалисты ФМБА создали около 700 результатов интеллектуальной деятельности, получив 322 патента. Также было зарегистрировано 49 инновационных лекарственных препаратов.

    Скворцова отметила, что количество научно-технологических платформ на базе научных центров ФМБА увеличилось с восьми в конце 2022 года до 27. Эти платформы основаны на технологиях генной инженерии, биоинженерии, мультиомиксных технологиях, а также пептидном и олигонуклеотидном синтезе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Скворцова анонсировала появление в России вакцин от денге и глиобластомы.

    На прошлой неделе она сообщила о скором выходе российской вакцины от аллергии.

    В среду глава ФМБА заявила, что вакцина «Аллергарда» снижает проявления аллергии в семь раз.

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    7 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Мурашко сообщил о разработке национального руководства по питанию

    Мурашко: Минздрав начал разработку национального руководства по питанию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2027 году в России появится национальное руководство по питанию на фоне десятилетнего роста заболеваемости ожирением среди населения.

    В России разрабатывается национальное руководство по питанию, которое будет служить ориентиром для медицинских работников и граждан, следует из обращения Мурашко, которое зачитал его заместитель Евгений Камкин на профильном конгрессе в Москве, передает РИА «Новости».

    «Минздрав России ведет работу над созданием национального руководства по питанию, которое появится в 2027 году. Оно призвано стать ориентиром как для медицинских специалистов, так и для граждан, и способствует распространению научно-обоснованных подходов к ежедневному рациону», – говорится в послании.

    Министр отметил рост заболеваемости ожирением среди детей и взрослых за последние 10 лет. По его словам, это состояние значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии и других хронических недугов.

    Мурашко также подчеркнул, что в настоящее время принципов здорового образа жизни придерживаются около 11,5% россиян. Он указал на необходимость к 2030 году увеличить этот показатель минимум в полтора раза за счет расширения сети центров здоровья и медицины долголетия.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала ожирение общемировой проблемой, отметив значительный рост заболеваемости среди взрослого населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минздраве назвали причины роста заболеваемости диабетом второго типа.

    В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.

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    5 октября 2026, 12:19 • Новости дня
    Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС

    Минздрав: Бюджет гарантирует рост финансирования медпомощи по онкологии по ОМС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект государственного бюджета обеспечит увеличение финансирования медицинской помощи по ОМС темпами выше уровня инфляции, включая профиль лечения онкологических заболеваний, сообщили в пресс-службе Минздрава.

    Проект федерального бюджета предусматривает рост объемов финансирования медицинской помощи по ОМС темпами, опережающими инфляцию, передает ТАСС.

    «Проектом федерального бюджета гарантировано увеличение объемов финансирования медицинской помощи застрахованным лицам по ОМС темпами, опережающими инфляцию, в том числе по профилю «Онкология», а также расширение ее доступности», – заявили в пресс-службе Минздрава.

    В ведомстве подчеркнули, что новые финансовые гарантии коснутся в первую очередь помощи онкобольным, что должно повысить доступность лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство здравоохранения анонсировало рост финансирования территориальных программ ОМС в 2027 году до 4,3 трлн рублей.

    Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов сообщил о включении отечественной вакцины против рака кожи в программу обязательного медицинского страхования.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил доступность бесплатного лечения российскими онковакцинами по полису.

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    6 октября 2026, 06:25 • Новости дня
    Распространение ковида и гриппа в России замедлилось

    Роспотребнадзор сообщил о снижении недельной заболеваемости ОРВИ и ковидом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 зарегистрировано в РФ за последнюю неделю, это немного меньше, чем было неделей ранее, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    В стране зафиксировано более 688 тыс. случаев заражения респираторными инфекциями, передает ТАСС. Эпидемиологическая обстановка демонстрирует небольшое улучшение.

    «На 40-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели. По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,5%, из них риновирусы – 53%, парагрипп – 14,5%, а также вирусы гриппа – 1,5%, среди которых есть находки A (H1N1), B и C», – рассказали в пресс-службе.

    К настоящему моменту прививки от гриппа сделали свыше 11,6 млн россиян. Врачи напомнили, что вакцинация остается наиболее надежным способом защиты, особенно для людей с хроническими болезнями, пожилых граждан и беременных женщин.

    Для профилактики заражения эксперты рекомендуют избегать массовых скоплений людей, регулярно проветривать комнаты и тщательно мыть руки. При появлении признаков недомогания следует остаться дома и вызвать врача.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Роспотребнадзор зафиксировал в России 727 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. К концу сентября прививку от инфекции сделали более 5 млн граждан. Глава ведомства Анна Попова объявила о полном обновлении состава вакцин в текущем сезоне.

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    6 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    В НАТО заявили о необходимости готовиться к биологической войне

    В НАТО призвали разработать методы защиты от биологического оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Комитета начальников военно-медицинских служб НАТО бригадный генерал Петтер Иверсен заявил о необходимости подготовки альянса к ведению возможной биологической войны и милитаризации системы здравоохранения.

    «Здоровье населения и система здравоохранения могут стать новым полем боя для противника, не соблюдающего международные конвенции», – заявил Иверсен порталу Rapporteur.

    По его словам, удар может быть нанесен через кибератаки или подрыв доверия к системам здравоохранения. Генерал отметил, что Западу необходимо разрабатывать методы защиты населения от потенциального использования биологического оружия, передает ТАСС.

    Иверсен подчеркнул, что готовиться нужно к тяжелой пандемии в условиях сложной ситуации в сфере безопасности, а также указал на важность достижения Европой стратегической независимости в фармацевтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник СБУ сообщил о проектах Пентагона в биолабораториях на Украине.

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о доказательствах производства биологического оружия на украинской территории.

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    6 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Ростех создал облегчающую ходьбу карбоновую стопу для протезов

    Холдинг Ростеха разработал карбоновую стопу для протезов нижних конечностей

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал искусственную карбоновую стопу для протезов нижних конечностей, которая позволяет снизить нагрузку при ходьбе.

    Специалисты инжинирингового центра при Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова создали искусственную стопу, помогающую пациентам тратить меньше сил при длительных прогулках, сообщает Ростех.

    Карбоновый материал позволяет стопе пружинить во время наступления. Устройство накапливает энергию и возвращает ее при следующем шаге, что существенно снижает нагрузку на здоровую ногу, суставы и позвоночник.

    Кроме того, благодаря использованию карбона протез стал легче, и это дополнительно уменьшает усталость при ходьбе. Разработка ведется совместно с белорусскими инженерами, а впервые перспективную стопу представили на выставке «ИННОПРОМ» в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех анонсировал серийный выпуск МРТ-совместимого кардиостимулятора.

    В среду госкорпорация заявила о способности новых российских беспилотников заменить крылатые ракеты.

    В прошлом году подразделение Ростеха создало 6 тыс. протезов для ветеранов спецоперации.

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    7 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Переболевшего оспой обезьян мужчину выписали из больницы в Подмосковье

    Переболевший оспой обезьян 27-летний мужчина выписан в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Подмосковье после успешного лечения выписан 27-летний мужчина, у которого лабораторно подтвердили оспу обезьян.

    Переболевший оспой обезьян 27-летний мужчина выписан в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Домодедовской больницы. Диагноз у него был подтвержден в медицинской лаборатории.

    «В инфекционном отделении Домодедовской больницы прошел курс лечения пациент, 27 лет, с диагнозом оспа обезьян, который был подтвержден лабораторными методами», – сообщили в медучреждении.

    Пациент поступил с характерными клиническими признаками инфекции. После курса лечения его состояние улучшилось, и он был благополучно выписан под наблюдение участкового врача, добавили в больнице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские ученые создали уникальный экспресс-тест на оспу обезьян.

    В феврале Роспотребнадзор исключил риски распространения рекомбинантной оспы обезьян.

    В том же месяце академик Геннадий Онищенко объяснил появление оспы обезьян в России.

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