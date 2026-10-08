Число кибератак на японские компании достигло рекорда

Количество кибератак на компании в Японии достигло рекордного уровня

Tекст: Дмитрий Зубарев

Только за первые девять месяцев 2026 года количество таких хакерских атак на японские компании и инстанции превысило 600. Это больше, чем за весь 2025 год, когда было зафиксировано 593 случая, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

При этом отмечается, что речь идет только о публично обнародованных случаях атак, поэтому реальное их число может быть еще выше. Одним из факторов увеличения числа успешных хакерских атак может быть использование искусственного интеллекта, считают эксперты, хотя прямая связь с конкретными инцидентами пока не установлена.

В последние недели утечки данных у японских компаний фиксируются практически ежедневно и затрагивают в том числе крупные местные корпорации и конгломераты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры похитили данные сотен тысяч клиентов японского инвестфонда Daiwa. Япония решила защитить инфраструктуры от кибератак ИИ. В Google предупредили о создании хакерами ИИ-инструмента для кибератак.