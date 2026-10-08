Хирурги в Кузбассе извлекли метровый штырь из пациента

Tекст: Алексей Дегтярёв

Хирурги в Кемеровской области спасли жизнь молодому человеку, извлекли из него металлический штырь, указали в ведомстве, сообщает ТАСС.

«Почти метровый металлический штырь диаметром около пяти см вошел через левую ягодицу – его край прощупывался прямо под кожей передней брюшной стенки. <…> Врачи провели экстренную лапаротомию, остановили внутреннее кровотечение, аккуратно извлекли трубу, установили дренажи и ушили раны», – добавили там.

До приезда скорой спасатели МЧС срезали часть трубы, оставив вошедший кусок в теле, что предотвратило массивное кровотечение. У пациента диагностировали оскольчатый перелом кости и повреждение позвонков, однако магистральные артерии и органы не пострадали.

Сейчас мужчина проходит лечение в Междуреченской городской больнице, его жизни ничто не угрожает.

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