За девять месяцев на российский рынок вышли пять зарубежных брендов

На рынок России с начала года вышли пять новых зарубежных брендов

Tекст: Дмитрий Зубарев

В первом квартале через сеть «Спортмастер» начал работать австрийский бренд Zanier, а в третьем квартале в Москве и Казани открылись магазины российско-китайских проектов, специализирующихся на бытовой технике, передает РИА «Новости».

В столичном торговом центре заработал китайский магазин игровых автоматов Much Fun, а также открылся армянский ресторанный бренд IYKYK. В консалтинговой компании NF Group отметили, что за весь 2025 год в стране начали работу 15 международных брендов.

Эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева добавила, что еще пять иностранных ритейлеров, ранее присутствовавших на маркетплейсах, открыли собственные точки. Среди них товары для дома из Белоруссии, детские товары из Вьетнама, а также немецкие и итальянские бренды.

«Им хочется больше понимания, вернутся ли ушедшие западные бренды и заходят ли они на конкурентный рынок, где есть условные H&M, Inditex, Uniqlo, или же на полностью локальный», – объяснила Кермедчиева небольшое количество открытий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на возвращение в Россию иностранных брендов. МИД объяснил отношение Москвы к возвращению зарубежных компаний. Президент Владимир Путин потребовал дать преимущество российским производителям при возвращении западных марок.