Новосибирские ученые изучили механизм открытия нобелевских лауреатов по химии

Объявлены нобелевские лауреаты в области медицины

Нобелевскими лауреатами в области медицины стали Дейссерот, Нагель и Хегеман

Tекст: Вера Басилая

Нобелевская неделя 2026 года открылась в Стокгольме и Осло в понедельник объявлением лауреатов премии в области медицины, передает РИА «Новости».

Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

Во вторник Нобелевский комитет назовет лауреата по физике, в среду – по химии, а в четверг состоится оглашение имени обладателя премии по литературе. Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу в Осло. Эта награда, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается Норвежским Нобелевским комитетом с 1901 года.

Через неделю, 12 октября, назовут обладателя премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Нобеля. Эта номинация была учреждена в 1968 году и стала единственным дополнением к первоначальному списку наград.

Имена номинантов и подробная информация о них держатся в секрете и будут раскрыты только через 50 лет. В этом году размер премии в каждой номинации увеличен до 12 млн шведских крон (1,2 млн долларов).

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присуждает Нобелевская ассамблея (НА) Каролинского института в Стокгольме, одного из крупнейших медицинских центров в Европе.

Первым этой награды в 1901 году был удостоен немецкий врач, микробиолог и иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший способ иммунизации против дифтерии. На сегодняшний день в списке лауреатов 232 человека, в том числе 14 женщин. Среди лауреатов премии два лауреата из России: физиолог Иван Павлов (1904 год, за работы в области физиологии пищеварения) и биолог и патолог Илья Мечников (1908 год, за исследование иммунитета).

Самым молодым лауреатом считается канадец Фредерик Бантинг, получивший награду в возрасте 31 года (1923), самым пожилым – 87-летний американец Фрэнсис Пейтон Роус (1966).

Согласно официальному сайту Нобелевской премии, одним из наиболее часто предлагаемых кандидатов на получение этой премии (32 номинации) был австрийский психолог и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. В 1929 году Нобелевский комитет Ассамблеи Каролинского института решил, что в дальнейшем Фрейда не следует выдвигать, так как его «работы не имели доказанной научной ценности».

В 2025 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи за работу по иммунной толерантности.

В пятницу стало известно, что Международный уголовный суд и Международный суд ООН стали фаворитами на получение Нобелевской премии мира.