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    Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    Ученые выявили несочетаемость сладкого с антибиотиками
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту
    8 октября 2026, 06:06 • Новости дня

    Гидрометцентр: Активные тайфуны не затронут территорию России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действующие в настоящее время в западной части Тихого океана тайфуны, вероятнее всего, не затронут территорию России, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    Сейчас в западной части Тихого океана находятся как минимум два действующих тайфуна, пояснила Макарова ТАСС.

    «Тайфун «Ноло» идет по перевернутой параболе, пока движется на северо-запад, в сторону Японии, и потом куда-то даже на юго-восток. Сильный тропический шторм «Когума» тоже движется в сторону Японии, но у него более южная траектория. Так что нам уже можно не беспокоиться на этот счет», – заявила Макарова.

    Она также отметила, что ураган «Рэйчел» движется в сторону Калифорнии и до России тоже не дойдет.

    В четверг синоптик Макарова объяснила аномальное количество тайфунов в Тихом океане.

    В прошлом месяце Гидрометцентр сообщал, что явление Эль-Ниньо принесло рекордные тайфуны и наводнения.

    Российская туристка рассказывала о последствиях тайфуна в Японии.

    7 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    80% россиян считают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Абсолютное большинство россиян (80%) признают президента Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Согласно результатам исследования ВЦИОМ, приуроченного к дню рождения главы государства, 80% опрошенных считают Путина влиятельным политиком глобального масштаба.

    Кроме того, 71% россиян отметили, что за годы президентства Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе. По мнению 69% граждан, благодаря политике президента с Россией стали больше считаться на мировой арене.

    Также две трети опрошенных (68%) выразили уверенность, что страна во главе с Путиным сможет преодолеть все трудности.

    Опрос был проведен методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле перечислили зарубежных лидеров, позвонивших с поздравлениями российскому президенту в день его рождения.

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    7 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников

    В МЧС назвали любопытство ошибкой граждан при атаке БПЛА

    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин заявил, что проявление излишнего любопытства является самой грубой ошибкой поведения человека при угрозе удара дронов.

    В МЧС назвали проявление любопытства основной ошибкой граждан при атаке БПЛА, пишет ТАСС. Стремление снять происходящее на телефон или выглянуть в окно во время налета представляет для граждан наибольшую опасность, подчеркнул Гаршин.

    «Самая яркая ошибка – это излишняя любознательность или любопытство. Человек совершает самую главную ошибку при угрозе появления беспилотника, когда он или выходит на улицу, или подходит к окнам и пытается рассмотреть что-то или сфотографировать», – сказал он на пресс-конференции.

    Гаршин пояснил, что такими действиями люди подвергают себя высокому риску осколочно-фугасного поражения, и подчеркнул, что делать этого категорически нельзя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области.

    Во вторник украинский дрон ударил по пассажирскому транспорту в ЛНР.

    В результате налета беспилотников в Подмосковье получили повреждения жилые дома.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский суд приговорил швею Полину Камлеву к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании вооруженного конфликта из-за перевода 43 евро гражданину России.

    Латвийский депутат Андрей Пагор рассказал о завершении судебного процесса над гражданкой Латвии Полиной Камлевой, которую обвинили в финансировании военного конфликта.

    «Приговор Полине Камлевой – шесть лет и три года пробации», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    Журналистка Алла Березовская уточнила, что женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная форма.

    Переписку осужденной обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России. В декабре 2025 года Камлеву арестовали. На суде женщина пояснила, что общалась с частным лицом и сама не отправляла средства, а во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Латвии волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

    Летом беженка из прибалтийской республики назвала главные преимущества жизни в России.

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    7 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

    Сальдо: При ударе дрона ВСУ по машине погибли отец 13 детей и его дочь

    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в Геническом округе погибли многодетный отец и его 15-летняя дочь.

    В среду утром возле населенного пункта Рыково украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, уничтожив его полностью. В результате удара погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна, сообщил глава региона в Max.

    «Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 км от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности», – заявил Сальдо.

    Александр Колотун вместе с супругой Татьяной воспитывал 13 детей, в данный момент семья ждет 14-го ребенка. Супруги владели пекарней и снабжали местных жителей хлебом. В июне президент Владимир Путин лично вручил Татьяне орден «Мать-героиня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудник администрации в Херсонской области погиб при ударе дрона ВСУ.

    При обстреле Алешек погибла мирная жительница.

    В прошлом месяце от удара беспилотника по кафе в регионе скончались две девушки.

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    7 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    Сальдо: ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожили автомобили с направленным в Алешки гуманитарным грузом.

    Сальдо сообщил об уничтожении украинскими войсками автомобилей с гуманитарной помощью из России, направленных в Алешки, передает РИА «Новости». «После слов о том, что все: что касается гуманитарки и жителей (для Алешек) не будет подвергаться атакам. Ничего этого не соблюдается. То есть, гуманитарный груз был уничтожен. Слава Богу водители спаслись. Им дали возможность очевидно отойти от автомобилей. Все это продолжается каждый день, к сожалению», – сказал он.

    Глава региона подчеркнул, что за последний год украинскими операторами беспилотников под Алешками было уничтожено более 10 автомобилей скорой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области.

    Во вторник мирная жительница погибла при обстреле Алешек.

    В воскресенье ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками.

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    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

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    7 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Мишустин рассказал о своем первом заработке на стройке
    Мишустин рассказал о своем первом заработке на стройке
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в школьные годы подрабатывал каменщиком, где заработал свои первые 20 рублей.

    Своими воспоминаниями глава правительства поделился во время посещения выставки «Золотая осень-2026», передает РИА «Новости». «Самые первые – 20 рублей были, каменщиком работал после 9-го класса. На стройке», – ответил Мишустин на вопрос участника выставки.

    Он уточнил, что свою первую зарплату получил на военной кафедре Московского станкоинструментального института, где совмещал работу с учебой на вечернем отделении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мишустин заявил о хорошей динамике работы аграриев Донбасса и Новороссии.

    Глава правительства отметил успехи в модернизации российской сельхозтехники.

    Председатель правительства сообщил о росте сбора пшеницы и рапса в России.

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    7 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    Малийская компания заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

    Малийская SMTL-SA заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

    Малийская компания заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Автотранспортное предприятие африканской республики Мали SMTL-SA подписало с ПАО «КамАЗ» соглашение о покупке российской грузовой техники более чем на 30 млрд западноафриканских франков.

    Церемония подписания контракта на сумму 51,5 млн долларов прошла в Бамако в присутствии государственных министров экономики и финансов, а также транспорта и инфраструктуры Мали, передает ТАСС со ссылкой на малийский телеканал Kati24.

    Документ заключен в рамках межправительственного соглашения между Мали и Россией. Сделка призвана расширить транспортный и логистический потенциал африканской страны.

    Помимо поставок техники, в столице Мали будут созданы мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, а также мощности по сборке грузовиков. Стороны также запланировали поставки запасных частей, передачу технологий и подготовку малийских технических специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце освобожденные в Мали россияне заявили о связи местных боевиков с Францией и Украиной.

    Летом власти африканской республики сообщили о предложении Москвы заключить соглашение в сфере здравоохранения.

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    7 октября 2026, 16:13 • Новости дня
    Глава Минсельхоза рассказала об обработке полей беспилотниками

    Лут: Аграрии обработали более 1 млн га полей с помощью беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские аграрии в 2026 году обработали более 1 млн га полей с помощью беспилотных летательных аппаратов, превысив первоначальные ожидания, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

    «Потому что сейчас в этом году мы ожидали, что будет миллион, получается больше миллиона гектаров, которые мы смогли обработать с помощью беспилотников», – заявила Лут на пленарной сессии выставки «Золотая осень», передает РИА «Новости».

    По ее словам, количество техники с автопилотом увеличивается на 24 тыс. единиц ежегодно. Лут отметила, что парк такой техники постоянно пополняется, а отечественные предприятия продолжают ее выпуск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минсельхоз опроверг слухи о проблемах с экспортом российского зерна.

    Весной Оксана Лут отметила, что аномальная погода замедлила начало посевной кампании в регионах.

    Россия и Иран обсудили обеспечение продовольственной безопасности.

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    7 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве
    Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сильного пожара от исторического буддийского комплекса Устуу-Хурээ в республике уцелели только стены, сообщила буддийская община в Республике Тыва (Хурээ Тыва Сангха).

    В Туве полностью сгорело здание храма буддийского монастыря Устуу-Хурээ, передает РИА «Новости». «К великому сожалению, огонь оказался беспощадным: здание храма полностью уничтожено, уцелели лишь стены», – сообщили в общине.

    В организации отметили, что Устуу-Хурээ является не только архитектурным памятником и историческим местом, но и сакральным достоянием Тувы, а также символом духовного возрождения и несгибаемости тувинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пожарные ликвидировали возгорание в буддийском монастыре в Туве. Возгорание локализовали на площади 400 квадратных метров.

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    8 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Прощание с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве на Троекуровском кладбище 8 октября состоится закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

    Церемония прощания с психотерапевтом пройдет в закрытом формате в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

    Родственница вдовы Кашпировского сообщила, что тело кремировать не будут. Место погребения семья решила сохранить в тайне.

    Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни. Продюсер Сергей Дворцов ранее сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне ряда заболеваний.

    Племянник Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта онкологию.

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    7 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    ЦБ сообщил о снижении международных резервов России

    ЦБ: Международные резервы России за сентябрь уменьшились до 731,8 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Объем международных резервов России на 1 октября составил 731,76 млрд долларов, сократившись за месяц на 4,85%, сообщил Банк России.

    Объем международных резервов России на начало дня 1 октября составил 731,76 млрд долларов против 769,022 млрд долларов на 1 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Банк России.

    В сообщении регулятора отмечается, что за сентябрь резервы государства таким образом уменьшились на 37,262 млн долларов, или на 4,85%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ЦБ сообщил о росте международных резервов страны.

    Летом регулятор также отчитывался об увеличении этого показателя.

    В феврале международные резервы России обновили исторический рекорд.

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    7 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Охотник под свердловским Ивделем застрелил громившего машины медведя

    МВД: Охотник под свердловским Ивделем застрелил громившего машины медведя

    Tекст: Ольга Иванова

    Местный охотник застрелил медведя, который дважды повредил автомобили на автостоянке в районе карьера под свердловским Ивделем, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

    «Вышел на след и таким образом урегулировал обстановку в районе карьера по добыче золота и руды местный охотник по соответствующей лицензии», – заявил Горелых, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что накануне в микрорайоне Ивдель-3 на территории лесозавода был убит еще один медведь. «Этот незваный гость накануне забрался через забор дачного поселка, сломал сарай, убил, утащил и зарыл большую свинью», – рассказал начальник пресс-службы.

    По его словам, медведи продолжают выходить к людям, уже появилась информация о других медведях в данном муниципалитете. В этом году в Ивдельском городском округе визиты медведей к людям участились, а охотники получили разрешение на отстрел отдельных особей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник охотники ликвидировали убивших людей в Иркутской области медведей.

    В субботу медведь напал на грузовик на границе Свердловской области и ХМАО.

    В прошлом месяце охотники застрелили растерзавшего московского тренера в Туве медведя.

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    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного за нежелание сдавать позиции своих

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    7 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Названа сумма вменяемой гендиректору парка «Патриот» взятки

    Гендиректора парка «Патриот» Васильева заподозрили во взятке на 18 млн рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева подозревают в получении взятки в размере 18 млн рублей.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства пояснил, что сумма в 18 млн рублей считается особо крупным размером.

    Он добавил, что обвинение Васильеву пока не предъявлено, однако в ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нового гендиректора парка «Патриот» доставили в суд по делу о взятке.

    Во вторник суд арестовал заместителей главы парка «Патриот» Васильева. В тот же день Минобороны заявило о содействии следствию по делу парка «Патриот».

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