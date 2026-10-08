Гидрометцентр: Активные тайфуны не затронут территорию России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сейчас в западной части Тихого океана находятся как минимум два действующих тайфуна, пояснила Макарова ТАСС.

«Тайфун «Ноло» идет по перевернутой параболе, пока движется на северо-запад, в сторону Японии, и потом куда-то даже на юго-восток. Сильный тропический шторм «Когума» тоже движется в сторону Японии, но у него более южная траектория. Так что нам уже можно не беспокоиться на этот счет», – заявила Макарова.

Она также отметила, что ураган «Рэйчел» движется в сторону Калифорнии и до России тоже не дойдет.

В четверг синоптик Макарова объяснила аномальное количество тайфунов в Тихом океане.

В прошлом месяце Гидрометцентр сообщал, что явление Эль-Ниньо принесло рекордные тайфуны и наводнения.

Российская туристка рассказывала о последствиях тайфуна в Японии.