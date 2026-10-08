Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

«В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.
К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.
Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.
Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.
Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.
Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.