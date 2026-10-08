Синоптик Макарова объяснила аномальное количество тайфунов в Тихом океане

Синоптик: Эль-Ниньо вызвало множество тайфунов в Тихом океане

Tекст: Катерина Туманова

На северо-западе Тихого океана зарегистрировано 28 штормов при норме в 26.

«Эль-Ниньо действительно оказало влияние, но трудно оценить, наибольший ли это вклад. Но в целом за сезон, который на северо-западе Тихого океана сейчас длится круглый год, норма – 26», – рассказала она ТАСС.

По словам эксперта, в настоящее время действует 27-й тайфун, и помимо него активны еще два.

Сезон пока не завершен, хотя в октябре активность начинает постепенно снижаться. Макарова добавила, что нового рекорда может и не быть, поскольку ранее фиксировалось до 38 тайфунов в год.

При этом активные тайфуны не затронут территорию России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр сообщал, что явление Эль-Ниньо принесло рекордные тайфуны и наводнения. Глава РАН заявил, что климат в России стал резко континентальным.



