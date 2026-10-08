Стоимость бензина снизилась в 27 регионах России

Бензин подешевел в 27 российских регионах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Стоимость топлива в Марий Эл уменьшилась на 2,49%. Снижение цен более чем на 2% также отмечено в Чувашии, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистическое ведомство.

Кроме того, бензин подешевел более чем на 1% в Северной Осетии, Мордовии и Ростовской области.

В 22 регионах страны цены снизились в пределах 1%. В частности, падение стоимости более чем на 0,5% зафиксировано в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае, а также во Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской и Архангельской областях.

Менее чем на 0,5% топливо подешевело в Дагестане, Крыму, на Алтае, в Пермском и Приморском краях, а также в Кемеровской, Астраханской, Тамбовской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Курской и Ленинградской областях.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов.

Также он отмечал, что производство дизельного топлива в России полностью покрывает потребности внутреннего рынка.

В августе Росстат сообщал о снижении цен на бензин в России на 0,7% за неделю.