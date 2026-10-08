Астрономы назвали лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Дракониды

Планетарий: Пик метеорного потока Дракониды ожидается в ночь на пятницу

Tекст: Катерина Туманова

Пик зрелищного астрономического явления придется на 4:00 мск в пятницу, передает РИА «Новости».

«Лучшее время увидеть Дракониды в ночь максимума, при безоблачной погоде, это вечер 8 и ночь на 9 октября», – отметили в Московском планетарии.

Там добавили, что ожидаемая интенсивность явления составит от 5 до 15 метеоров в час. Однако иногда происходят резкие всплески от 100 до 400 вспышек.

Исторический максимум зафиксировали в 1998 году, когда кратковременная активность достигла 700 падающих звезд.

«В октябре после захода Солнца радиант Драконид находится рядом с известным астеризмом Голова Дракона высоко над северо-западным горизонтом всю ночь, а к восходу склоняется к северному горизонту», – описали специалисты место появления вспышек Драконид на ночном небе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы сообщили о девяти лунных затмениях планет в октябре. Астроном Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России.

Ученый Бурмистров спрогнозировал всплески активности метеорного потока Дракониды.