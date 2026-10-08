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    8 октября 2026, 03:43 • Новости дня

    Bloomberg: Китай получил запчасти для F-35 из-за невнимательного доставщика

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник службы доставки UPS пропустил электронное письмо с предупреждением не направлять груз через Гонконг.

    Груз, в состав которого входили фонарь кабины истребителя F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, предназначался для доставки в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань.

    Но, по словам источника агентства Bloomberg, Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник компании United Parcel Service Inc. пропустил электронное письмо с предупреждением о том, что посылку не следует отправлять через Гонконг.

    «В электронном письме от экспедиторской компании DSV A/S говорилось, что детали – фонарь кабины пилота F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, – не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR)», – сказано в статье.

    Эти правила призваны, в частности, предотвратить попадание секретных американских оружейных технологий в руки противников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35.


    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

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    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 08:06 • Новости дня
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация «Ростех» передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, машины уже отправились к местам несения службы.

    Самолеты созданы специалистами Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и прошли весь цикл наземных и летных заводских испытаний, говорится в сообщении в Telegram-канале «Ростеха».

    Командир экипажа Су-34 отметил, что этот самолет сочетает возможности истребителя и бомбардировщика, способен наносить удары по различным целям, включая сложные метеоусловия и активное противодействие ПВО. «Благодаря большой емкости внутренних топливных баков и экономичным двигателям, Су-34 может выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов без потери работоспособности экипажа», – заявил он.

    В госкорпорации подчеркнули, что Су-34 является бестселлером в мире боевой авиации, его ценят за универсальность, вооружение и высокие летно-технические характеристики. С учетом боевого опыта самолет продолжает совершенствоваться, а новые партии уже находятся в производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.

    Ранее эти самолеты поразили позиции украинских военных авиабомбой ФАБ-3000 в районе Орехова. Также российские Су-34 разрушили переправу через Северский Донец.

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    7 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа

    Spiegel: В Европарламенте выставили позолоченную статую обнаженного Трампа

    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге.

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге, передает ТАСС со ссылкой на журнал Spiegel.

    Статуя представляет собой Трампа с клюшкой для гольфа, который сидит на плечах мужчины. Высота композиции, покрытой 23-каратным золотом, составляет около 2,5 метра.

    Автором произведения стал художник Йенс Гальшиот, приглашенный датским депутатом от Левой партии Пером Клаузеном. Художник неоднократно называл президента США главной причиной климатического кризиса.

    «Если кто-то настолько обидчив и не может смириться с тем, что эта скульптура выставлена в Европарламенте, то ему нет места на мировой арене», – заявил Клаузен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подарил председателю КНР Си Цзиньпину скульптуру белоголового орлана.

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    7 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия

    Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия на 2026–2029 годы

    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия
    @ JACEK TURCZYK/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшими импортерами оружия в мире в период с 2026 по 2029 год станут Польша, Индия и Германия с контрактами на десятки миллиардов долларов.

    Крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия. Об этом говорится в прогнозе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), пишет РИА «Новости».

    Ожидается, что объем оружейных контрактов Польши составит более 55 млрд долларов, Индии – более 45 млрд долларов, а Германии – более 36 млрд долларов. Прогноз составлен на основе идентифицированных договоров и заявленных намерений государств на импорт продукции военного назначения.

    В десятку лидеров рейтинга также вошли Саудовская Аравия, Япония, Австралия, Тайвань, Египет, Индонезия и Канада.

    По итогам 2025 года Польша уже заняла первое место по объему закупок военной техники в мире. Сумма контрактов составила 11,91 млрд долларов, что стало абсолютным рекордом для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Варшава захотела забрать неиспользованные оружейные кредиты Евросоюза.

    В прошлом году Центр анализа мировой торговли оружием заявил, что поставки истребителей Су-57 обеспечат паритет Индии с Китаем и Пакистаном.

    Польша возглавила список главных импортеров вооружений в мире.

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    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного за нежелание сдавать позиции своих

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    7 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Выпускавший ракеты «Фламинго» киевский комбинат остановил работу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киевский картонно-бумажный комбинат в городе Обухов, на базе которого производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго», полностью прекратил работу из-за серьезных разрушений, сообщили в компании.

    Производственная деятельность на предприятии полностью прекращена после российского удара, пишет РИА «Новости». «В настоящее время работа производства остановлена», – говорится в сообщении на странице комбината в социальной сети. В компании уточнили, что производственные и складские помещения получили серьезные разрушения, также повреждены оборудование и инженерные коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска также ударили по производству ракет «Фламинго» в Днепропетровской области. Кроме того, был нанесен массированный удар по предприятиям выпуска беспилотников на Украине.

    Во вторник дроны бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве.

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    7 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть с половиной часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen совершил посадку близ Бухареста после длительного пребывания над водами Черного моря.

    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen провел над акваторией Черного моря шесть с половиной часов. Борт с позывным SVF680 вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды около 9:00 мск и направился на восток, сообщает РИА «Новости», изучив полетные данные.

    Примерно в 9:27 мск самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем. Разведчик вернулся в воздушное пространство Румынии около 15:56 мск, а в 16:22 мск приземлился в аэропорту вылета. Общее время разведки над акваторией составило около шести с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик также совершил полет над Черным морем.

    Во вторник самолет ВВС Швеции также провел над акваторией шесть часов.

    В понедельник еще один шведский военный борт заметили над водами Черного моря.

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    7 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС ускорить военные приготовления

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза ускорить военные приготовления и создать военный шенген из-за неспособности сдерживать Россию.

    Европа пока не может обеспечить военное сдерживание Москвы, так как российская сторона производит больше военно-промышленной продукции и быстрее вводит в эксплуатацию новые технологические разработки, в том числе беспилотники, заявил еврокомиссар, пишет ТАСС.

    «Мы пока не можем обеспечить сдерживание России», – признал Кубилюс.

    Еврокомиссар допустил вероятность наступления дня X, когда якобы может начаться вторжение, и ЕС столкнется с закаленной в боях российской армией, способной применять до 10 млн беспилотников в год. На этом фоне он потребовал развивать военную мобильность для быстрой переброски войск и вооружения по территории Европы.

    Кроме того, Кубилюс указал на необходимость скорейшего создания военного шенгена, который станет юридической системой для свободного перемещения войск по всем странам Европы в случае экстренной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС.

    Минобороны Хорватии сообщило о планах создать мощнейшую малую армию.

    Глава военного комитета НАТО назвал армию Евросоюза «нонсенсом и оксюмороном».

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    7 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в среду

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сообщил, что на 7 октября у него запланирован телефонный разговор с Путиным. «Этот телефонный разговор стоит в моем расписании (…) сегодня у Владимира Путина день рождения», – ответил он на вопрос журналиста, состоялся ли у него уже разговор с Путиным. Его слова приводит «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Накануне Трамп уже объявил о запланированном телефонном разговоре с президентом России.

    В июне президент США признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном.

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    7 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Проверка территориальной обороны началась в Могилевской области Белоруссии

    Генштаб Белоруссии начал проверку территориальной обороны Могилевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии приступила к комплексной проверке органов управления территориальной обороны в Могилевской области, заявил глава генштаба Владимир Белый.

    Комиссия генерального штаба Белоруссии проводит проверку органов управления территориальной обороны Могилевской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны. Белый отметил, что комплексные мероприятия продлятся до 13 ноября.

    «Цель – проверить работоспособность систем управления, всестороннего обеспечения и взаимодействия: как должные лица исполнительных комиссариатов и офицеры органов управления способны выполнять задачи по развертыванию и ведению территориальной обороны в современных условиях и с учетом существующих вызовов», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников.

    В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

    Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

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    7 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Госдеп объявил о продаже военной продукции Греции на 4 млрд долларов

    Госдеп: Греция закупит у США военную продукцию на 4 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду, 7 октября, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис провели шестой раунд американо-греческого стратегического диалога, договорившись о закупках военной продукции на 4 млрд долларов.

    «Греция и Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению давнего сотрудничества в области обороны и безопасности. США и Греция объявили о продаже военной техники на сумму 4 млрд долларов в поддержку долгосрочного плана Греции по укреплению оперативной совместимости и изучению будущих возможностей сотрудничества в оборонно-промышленной базе, в том числе в области инновационных технологий», – сказано в сообщении Госдепа США.

    Там указано, что стороны завершили включение Греции в программу партнерства Национальной гвардии США с Флоридой. Оперативная совместимость будет повышена за счет поставок американских бронемашин Stryker.

    Помимо обороны, обе страны намерены усилить контроль за инвестициями и защитить закупки критической инфраструктуры. Учитывая участие Греции в соглашении Pax Silica, планируется развитие связей в сфере кибербезопасности и передовых вычислений.

    Также подписаны документы о продлении защиты культурных ценностей и сертификации американских моряков на греческих судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Адриатического региона допустили создание общего оборонного щита. Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону.

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    7 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Правительство Болгарии предложило закупить у ФРГ шесть ЗРК IRIS-T

    Болгария решила купить шесть немецких ЗРК IRIS-T за 1,1 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Болгарии предложило парламенту одобрить приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T, увеличив закупку с одного до шести комплексов.

    Правительство Болгарии предложило парламенту утвердить обновленный проект инвестиционных расходов на приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Проект предполагает реализацию в два этапа: первый включает закупку одного ЗРК, второй – еще пяти систем. Также предусмотрена поставка зенитных управляемых ракет, дополнительного оборудования, логистическая и гарантийная поддержка.

    Финансирование будет осуществляться в рамках европейской программы SAFE. Общая стоимость двух этапов составляет 1 млрд 106 млн 466 тыс. 933 евро.

    Проект реализуют через подписание соглашения между министерствами обороны Болгарии и Германии, а также дополнения к контракту с немецкой компанией Diehl Defence.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов. В начале месяца премьер-министр Болгарии назвал безрассудными поставки европейского оружия Киеву.

    В августе взрыв произошел на складе боеприпасов болгарского оружейного завода.

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    7 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Трамп признался в снисхождении к Хиллари Клинтон, Байдену и Обаме

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности жестко поступить со своими политическими оппонентами, комментируя возможные попытки демократов объявить ему импичмент.

    «Я мог бы очень плохо поступить с Хиллари Клинтон. Я мог бы очень, очень плохо поступить с Джо Байденом», – приводит The Hill слова Трампа в ответ на вопрос о том, за что демократы объявят ему импичмент, если вернут контроль над палатой представителей и сенатом в ноябре.

    Трамп упомянул Барака Обаму, отметив, что воздержался от жестких действий, поскольку считает президентскую должность «священной» и требующей уважения.

    Он подчеркнул, что демократы сами не знают, на каком основании будут пытаться отстранить его от власти, если вернут контроль над Конгрессом.

    Вместе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном Трамп предупредил избирателей о планах оппонентов инициировать процедуру импичмента в случае успеха на промежуточных выборах.

    Во время первого срока Трамп дважды подвергался этой процедуре: из-за звонка Владимиру Зеленскому и после событий на Капитолийском холме в январе 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предрек себе импичмент после победы демократов и развернул «войну за слова» перед ноябрьскими выборами.

    Демократы США разработали план отката реформ главы Белого дома.

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    7 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа

    Песков: Разговор Путина и Трампа будет оперативно согласован

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет оперативно согласован при поступлении соответствующей инициативы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что предметно телефонный разговор лидеров пока не согласовывался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Трамп объявил о запланированном телефонном разговоре с Путиным.

    В апреле он назвал разговор с российским лидером очень хорошим.

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