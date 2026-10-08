Подсчитана разница между наибольшей и наименьшей пенсией в России

Разрыв между максимальной и минимальной средней пенсией неработающих россиян достиг почти 25 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Самые высокие выплаты зафиксированы в Чукотском автономном округе – там они достигают 43 986 рублей. Наименьший средний размер пенсии получают жители Дагестана, где показатель составил 19 256 рублей.
В целом по России средняя пенсия для неработающих граждан держится на уровне 25 849 рублей.
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