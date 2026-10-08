В Сирии опровергли данные Axios о переброске войск в Йемен по просьбе Эр-Рияда

Tекст: Катерина Туманова

Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию в пятый раз после прихода к власти и встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом, передает портал JavanOnline.

Ливанская газета заявила, что эта поездка вызывает сомнения в целесообразности участия Сирии в йеменском конфликте, о чем Эр-Рияд якобы просил Шараа.

Ряд ближневосточных СМИ, в частности Turkey Today, цитируют сирийские источники о том, что Дамаск выступил против предыдущей просьбы Саудовской Аравии организовать сирийские войска и направить их на йеменский фронт, сославшись на занятость восстановлением армии и нежелание вступать в войну.

Хотя сирийское и саудовское правительства не подтвердили подлинность этой информации, Министерство обороны Сирии опровергло отправку каких-либо военнослужащих в Йемен.

При этом источники в разведке сообщили газете «Аль-Ахбар», что «Ансар Аллах» имеет подтверждение тому, что Эр-Рияд при содействии Анкары перебросил сотни боевиков из Сирии в Йемен.

Ранее портал Axios сообщил, что Саудовская Аравия и Сирия договариваются об отправке 10–20 тыс. сирийских военнослужащих в Йемен против хуситов «Ансар Аллах».

Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы 5 октября атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства. При нападении на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

