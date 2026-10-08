CNN сообщил о новых обвинениях против Николаса Мадуро и его жены

CNN сообщил о новых обвинениях против Николаса Мадуро

Tекст: Катерина Туманова

Прокуратура Нью-Йорка готовится предъявить бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес обвинения в предполагаемых пытках американцев. По информации нескольких осведомленных источников, о новых обвинениях может быть объявлено уже в четверг, передает CNN.

Следствие считает, что более десятка граждан США были незаконно задержаны в венесуэльских тюрьмах в период правления Мадуро. Источники сообщили, что следователи обсуждали возможность обвинений нескольким дополнительным лицам за их предполагаемое участие в пытках американцев.

Супруги Мадуро были захвачены в ходе военной операции США в январе 2026 года в президентском дворце в Каракасе. Они не признали себя виновными в сговоре с целью наркотерроризма и других обвинениях. В настоящее время они содержатся под стражей без права освобождения под залог в Нью-Йорке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре защита Мадуро потребовала закрыть дело в США против президента суверенной страны. Соратник Мадуро Сааб признал в суде США вину по делу об отмывании денег.

При этом супруге Мадуро потребовалась операция из-за проблем с сердцем.