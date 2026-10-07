  • Новость часаПеребои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    Ученые выявили несочетаемость сладкого с антибиотиками
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном
    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту
    7 октября 2026, 23:23 • Новости дня

    Китай отклонил просьбу ЕС об ограничении экспорта гибридных авто

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай отклонил просьбу ЕС о добровольном ограничении экспорта гибридных автомобилей, сообщает Financial Times.

    «Китай отклонил просьбу Европейского союза о добровольном ограничении экспорта гибридных автомобилей, поскольку обе стороны вступают в заключительный этап переговоров, направленных на предотвращение торгового конфликта», – пишет Financial Times (FT).

    Теперь Европейская комиссия надеется убедить Пекин принять одностороннюю меру ЕС по ограничению импорта гибридных товаров, сообщили два дипломата, знакомых с планом ЕС.

    Ранее Bloomberg выяснило, что ЕС запланировал ограничить ввоз гибридных автомобилей из Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Германия предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн. В сентябре глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем.

    7 октября 2026, 10:49 • Новости дня
    Гибридный кроссовер Lada Azimut получил тяговую батарею отечественной сборки

    Тяговую батарею для гибридной версии Lada Azimut разработали в России

    Гибридный кроссовер Lada Azimut получил тяговую батарею отечественной сборки
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полноприводная гибридная модификация нового флагманского кроссовера Lada Azimut будет оснащаться аккумулятором российской разработки и производства.

    Гибридную версию кроссовера Lada Azimut оснастят тяговой аккумуляторной батареей, произведенной на территории России, пишет ТАСС.

    Поставщиком аккумуляторов выступит компания «Системы автономной энергии» (САЭ), которая входит в группу «Итэлма».

    Гибридная силовая установка автомобиля построена по последовательно-параллельной схеме. Двигатель внутреннего сгорания передает крутящий момент на передние колеса, а электромоторы приводят в движение переднюю и заднюю оси, обеспечивая полный привод.

    Тяговая батарея создана по литий-железо-фосфатной технологии из призматических ячеек. В пресс-службе «АвтоВАЗа» подчеркнули, что такой химический состав практически исключает риск возгорания даже при серьезных дорожно-транспортных происшествиях.

    Также аккумулятор рассчитан на высокую мощность и оснащен системой термостатирования, которая позволяет батарее стабильно работать как при низких температурах, так и в жару.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Алиханов лично испытал новую гибридную версию Lada Azimut.

    «АвтоВАЗ» начал испытания кроссовера с турбомотором и гибридным двигателем.

     Предприятие приступило к выпуску этой модели.

    Комментарии (13)
    7 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей

    Военный аналитик Коротченко: Польша стремится к военному лидерству в Европе

    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    @ IMAGO/Matthias Wehnert/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польша закупает танки, истребители пятого поколения и корабли, одновременно добиваясь от США размещения ядерного оружия и передислокации американского контингента из Германии. За масштабной милитаризацией республики стоит стремление Варшавы к военному лидерству в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Напомним, Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия.

    «Польшу нельзя отнести к лидерам Евросоюза. Но при этом по итогам 2025 года республика возглавила мировой рейтинг импортеров оружия», – отметил Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что Варшава закупает американские Abrams и южнокорейские K2 и таким образом создает мощный танковый кулак.

    «Опыт СВО меняет подход к технике, однако польское руководство, судя по всему, исходит из прежних стратегических концепций и наращивает бронетанковый потенциал. Масштаб закупок свидетельствует о подготовке к наступательным операциям, в том числе против Белоруссии», – считает собеседник. В этом контексте Коротченко упомянул территориальные претензии Варшавы к Западной Белоруссии – хотя на официальном уровне они не декларируются, у варшавских элит сохраняются обиды в связи с событиями 1939 года.

    Кроме того, Польша активно обновляет и расширяет парк военной авиации, продолжил спикер. «Так, поступили первые истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями ядерного оружия», – продолжил аналитик, напомнив, что Варшава настойчиво добивается размещения на своей территории ядерного оружия США, а также предлагает Вашингтону передислоцировать контингент из Германии в Польшу. Коротченко также отметил, что в республике функционирует американская база системы ПРО.

    Помимо этого, Варшава формирует ударный компонент в Балтийском море – в потенциальном конфликте его могут задействовать в том числе для блокады Калининградской области, сказал собеседник. «Речь идет о закупке современных боевых кораблей с ракетным вооружением, подводных лодок для действий в акватории Балтики», – уточнил он.

    По его оценкам, структура закупок свидетельствует о стремлении Польши сформировать одну из самых мощных современных армий в НАТО – за исключением разве что США и Турции, которые традиционно лидируют в блоке по масштабу вооруженных сил и вооружений. При этом в европейском измерении поляки нацелены на то, чтобы занять позицию военного лидера.

    «Самый интересный вопрос – что называется, за чей счет «банкет». Показатели польской экономики отнюдь не впечатляют, однако власти, судя по всему, все же находят необходимые ресурсы», – рассуждает Коротченко. На этом фоне спикер напомнил, что Польша располагает собственной достаточно эффективной военной промышленностью – она тоже активно задействована в программе перевооружения страны.

    «Нам стоит рассматривать нарастающую военную активность и курс на милитаризацию в Польше как фактор, создающий угрозы непосредственно для Москвы и Минска. Республика по-прежнему является тем, чем она была в предшествующий исторический период – гиеной Европы и санитарным кордоном вблизи границ России», – заключил аналитик.

    Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представили рейтинг крупнейших импортеров вооружений в 2025 году. Второй год подряд лидирует Польша: объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – это 9,97% от общемирового объема (119,5 млрд долларов). По данным ЦАМТО, такой показатель стал абсолютным рекордом для Варшавы как в стоимостном выражении, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

    Важным элементом наращивания парка бронетехники стала поставка из США. Как напоминают аналитики, Польша в декабре 2025 года получила из Штатов четвертую и последнюю в указанном году партию из 32 танков M1A2 SEPv3 Abrams. С учетом предыдущих поставок (28, 19 и 38 единиц) годовой объем достиг 117 машин. В совокупности с ранее поставленными по отдельному контракту 116 танками M1A1 (2023–2024 годы) польская армия к концу 2025 года располагала 233 Abrams обеих модификаций, а в перспективе получит не менее 366 единиц.

    Помимо этого, южнокорейская компания Hyundai Rotem в ноябре поставила очередные 20 танков K2, полностью закрыв первый контракт (заключен в августе 2022 года на 180 ОБТ стоимостью 3,37 млрд долларов). Второй контракт, подписанный 1 августа 2025 года, предусматривает поставку еще 180 ОБТ ориентировочно на 6,5 млрд долларов в период с 2026 по 2030 год. При этом часть танков модификации K2PL будет производиться на польском заводе Bumar-Labedy, отметили эксперты ЦАМТО.

    Динамика военного импорта Польши демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году объем закупок составил 2,168 млрд долларов (2% от мирового импорта), в 2023 году – 3,036 млрд долларов (3,32%), в 2024 году – 7,503 млрд долларов (7,81%). За четырехлетний период (2022–2025 годы) республика импортировала вооружений на сумму 24,617 млрд долларов, что соответствует 5,93% от общего объема мирового импорта.

    В пятерку лидеров по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2025 года – помимо Польши – входят: Индия (6,970 млрд долларов, 5,83%), Австралия (6,958 млрд долларов, 5,82%), Тайвань (5,537 млрд долларов, 4,63%), Британия (3,671 млрд долларов, 3,07%). По прогнозам ЦАМТО, крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия.

    Эксперты отметили, что в представленном рейтинге учитывались только коммерческие контракты на закупку вооружения и военной техники. Так, в него не была включена Украина, которая получает безвозмездные поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) от стран западной коалиции.

    Комментарии (2)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами

    Politico: Страны ЕС обсудили ответ на гибридную атаку с жертвами

    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский комиссар по юстиции Майкл МакГрат сообщил, что страны ЕС ведут закрытые консультации о совместном ответе на возможную гибридную атаку, которая может привести к многочисленным жертвам среди граждан союза.

    Столицы стран Евросоюза в последние недели обсуждают, как блок должен реагировать на крупную гибридную атаку с несколькими погибшими, при этом встречи послов всех 27 государств проходят в закрытом формате без телефонов и помощников, пишет Politico. Поводом для активизации дискуссий стал выявленный в августе дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также участившиеся сообщения о кибератаках, диверсиях и инцидентах с беспилотниками, включая подрыв судна в Черном море и попытки поджогов в транспортных узлах ЕС и Британии.

    По словам МакГрата, «демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз», поэтому Евросоюз наращивает возможности по раннему выявлению и коллективному реагированию на них. При этом дипломаты отмечают, что после начала спецоперации на Украине, по оценке ЕС, Россия усилила кампанию кибератак, саботажа и других скрытых операций, и считают появление жертв лишь вопросом времени. Обсуждаются варианты развертывания групп экстренного реагирования, выделение общеевропейского финансирования пострадавшей стране и согласование антикризисных коммуникаций руководителей институтов ЕС.

    В то же время часть столиц опасается, что новые инициативы Брюсселя по безопасности будут дублировать ключевые функции НАТО и запутывать систему принятия решений. Скепсис усиливают недостаточная защищенность каналов связи институтов ЕС и опасения утечек, из-за чего самые чувствительные данные многие страны предпочитают обсуждать только в форматах НАТО. Идеи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «экстренного протокола безопасности» и Европейского совета безопасности критики предлагают заменить использованием уже существующих механизмов кризисного реагирования, а эксперты призывают четко разделить роли: за военное сдерживание и обмен разведданными должна отвечать НАТО, за гражданский ответ – Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» действий России. Премьер Дании обвинила Россию в причастности к инцидентам с дронами в датских аэропортах. Британия заявила о росте числа «российских» гибридных атак.

    Комментарии (4)
    7 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций, затрагивающий более 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором России.

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

    По словам собеседника агентства, ожидается, что новые ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС до конца недели, после чего они вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям.

    В тот же день Молдавия запланировала присоединиться к санкциям Евросоюза против удобрений из России.

    Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен были исключены из санкционного списка ЕС.

    Комментарии (4)
    7 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский суд приговорил швею Полину Камлеву к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании вооруженного конфликта из-за перевода 43 евро гражданину России.

    Латвийский депутат Андрей Пагор рассказал о завершении судебного процесса над гражданкой Латвии Полиной Камлевой, которую обвинили в финансировании военного конфликта.

    «Приговор Полине Камлевой – шесть лет и три года пробации», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    Журналистка Алла Березовская уточнила, что женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная форма.

    Переписку осужденной обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России. В декабре 2025 года Камлеву арестовали. На суде женщина пояснила, что общалась с частным лицом и сама не отправляла средства, а во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Латвии волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

    Летом беженка из прибалтийской республики назвала главные преимущества жизни в России.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    Малийская компания заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

    Малийская SMTL-SA заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

    Малийская компания заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Автотранспортное предприятие африканской республики Мали SMTL-SA подписало с ПАО «КамАЗ» соглашение о покупке российской грузовой техники более чем на 30 млрд западноафриканских франков.

    Церемония подписания контракта на сумму 51,5 млн долларов прошла в Бамако в присутствии государственных министров экономики и финансов, а также транспорта и инфраструктуры Мали, передает ТАСС со ссылкой на малийский телеканал Kati24.

    Документ заключен в рамках межправительственного соглашения между Мали и Россией. Сделка призвана расширить транспортный и логистический потенциал африканской страны.

    Помимо поставок техники, в столице Мали будут созданы мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, а также мощности по сборке грузовиков. Стороны также запланировали поставки запасных частей, передачу технологий и подготовку малийских технических специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце освобожденные в Мали россияне заявили о связи местных боевиков с Францией и Украиной.

    Летом власти африканской республики сообщили о предложении Москвы заключить соглашение в сфере здравоохранения.

    Комментарии (3)
    7 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Rapporteur: Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия сняла вето, блокировавшее начало переговоров о присоединении Украины и Молдавии к Европейскому союзу, пишет издание Rapporteur.

    Венгрия сняла вето на переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Послы стран ЕС в Брюсселе расчистили путь для открытия дискуссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rapporteur.

    На этой неделе власти Венгрии заявляли, что снимут возражения при условии одобрения Верховной радой соглашения о защите прав венгерского меньшинства. Голосование в украинском парламенте намечено на понедельник, а во вторник в Люксембурге министры ЕС соберутся для обсуждения межправительственной конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила ограничить доступ Украины к европейскому рынку в случае вступления.

    В понедельник Венгрия допустила снятие вето на технический этап вступления Украины в ЕС.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Кобахидзе пожелал Грузии избежать «лидерства» Украины и Молдавии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия выполнила почти на 90% свои обязательства перед ЕС по Соглашениям об ассоциации и свободной торговле, заключенным в 2014 году, заявил в среду журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если в чем-то нас опережают (кандидаты в ЕС) Молдавия и Украина, то только в негативных показателях, – сказал он. – Упаси нас Бог опередить их в этом».

    «Наш путь – это мир, экономическое развитие, так мы и продолжим», – сказал Кобахидзе, комментируя заявления еврокомиссара Марты Кос о критическом отставании Тбилиси от Кишинева и Киева на пути евроинтеграции.

    Грузинский премьер призвал Брюссель проявить к его стране «здоровое отношение» для «беспрепятственного продолжения Грузией евроинтеграции».

    «Мы добросовестно выполняем свои обязательства, опережая на тысячи шагов Украину, Молдавию и другие государства-кандидаты в Евросоюз, – сказал председатель грузинского кабмина. – Наши обязательства по соглашениям об ассоциации и свободной торговле выполнены почти на 90%, а еще два-три года назад этот показатель равнялся 60-65 процентам».

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне заявила, что Грузия сохраняет статус кандидата на присоединение к европейскому содружеству исключительно формально.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    Мирошник назвал одно из препятствий Киеву для вступления в Евросоюз

    Мирошник: Киев пытается совершить аграрную интервенцию на рынок Евросоюза

    Tекст: Катерина Туманова

    Стремление Киева захватить европейский сельскохозяйственный рынок заблокирует процесс интеграции страны в Евросоюз, считает посол по особым поручениям Родион Мирошник.

    «Попытки Киева совершить аграрную интервенцию на рынок Евросоюза станут существенным препятствием для Украины в проведении переговоров о вступлении в ЕС», – заявил дипломат ТАСС.

    Мирошник добавил, что соседние государства выступят категорически против поставок дешевой продукции. По его мнению, польский премьер Дональд Туск под давлением местных фермеров не допустит разорения европейских хозяйств.

    Так российский дипломат прокомментировал заявление украинского министра сельского хозяйства Тараса Высоцкого, который заявил, что его стране не нужно частичное членство, если фермеры не получат полного доступа к торговле зерном.

    Еврокомиссия недавно предложила реформировать процедуру расширения объединения. Инициатива подразумевает поэтапное присоединение и сохранение квотных ограничений на поставки зерна, однако украинские власти отвергли подобный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады сообщил об отсутствии у Киева шансов на присоединение к объединению. В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году. ЕК предложила ограничить доступ Украины к рынку ЕС в случае вступления.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 13:56 • Новости дня
    Евросоюз запланировал ограничить импорт китайских гибридных автомобилей

    Bloomberg: ЕС запланировал ограничить ввоз гибридных автомобилей из Китая

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский союз начал подготовку мер по ограничению импорта китайских гибридных автомобилей на фоне роста их доли на европейском рынке до четверти от общих продаж.

    Европейская комиссия намерена ввести тарифные квоты на ввоз машин из КНР для сокращения торгового дефицита, установив пошлины на импорт сверх определенного объема, пишет Bloomberg.

    Ожидается, что торговый представитель ЕС Марош Шефчович обсудит этот вопрос с министром коммерции Китая Ван Вэньтао в Пекине. Планы Брюсселя могут измениться в зависимости от итогов переговоров. Главная цель Евросоюза заключается в том, чтобы сохранить ограничения на достаточно низком уровне и избежать ответных мер со стороны Пекина.

    Если инициатива окажется успешной, Еврокомиссия планирует применить аналогичный подход и в других секторах с торговым дисбалансом. В настоящее время дефицит торговли ЕС с Китаем превышает 1 млрд евро в день. Ранее в министерстве коммерции КНР выступали против ограничения экспорта гибридных автомобилей, называя это нарушением правил ВТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Франция и Германия предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн. В прошлом месяце глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем. В 2024 году Пекин подал иск в ВТО против тарифов ЕС на электромобили.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС ускорить военные приготовления

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза ускорить военные приготовления и создать военный шенген из-за неспособности сдерживать Россию.

    Европа пока не может обеспечить военное сдерживание Москвы, так как российская сторона производит больше военно-промышленной продукции и быстрее вводит в эксплуатацию новые технологические разработки, в том числе беспилотники, заявил еврокомиссар, пишет ТАСС.

    «Мы пока не можем обеспечить сдерживание России», – признал Кубилюс.

    Еврокомиссар допустил вероятность наступления дня X, когда якобы может начаться вторжение, и ЕС столкнется с закаленной в боях российской армией, способной применять до 10 млн беспилотников в год. На этом фоне он потребовал развивать военную мобильность для быстрой переброски войск и вооружения по территории Европы.

    Кроме того, Кубилюс указал на необходимость скорейшего создания военного шенгена, который станет юридической системой для свободного перемещения войск по всем странам Европы в случае экстренной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС.

    Минобороны Хорватии сообщило о планах создать мощнейшую малую армию.

    Глава военного комитета НАТО назвал армию Евросоюза «нонсенсом и оксюмороном».

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Фицо предрек Европе сложную зиму из-за дефицита нефти

    Премьер Словакии Фицо: Европу ждет сложная зима из-за проблем с нефтью

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о серьезных проблемах с нефтью и горюче-смазочными материалами в Европе, предрекая региону трудную осень и зиму.

    Европейские страны столкнулись с дефицитом энергоресурсов, предстоящие осень и зима станут для региона крайне сложным периодом, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию словацкого телеканала ТА3.

    «Тот, кто видел фильм «Аполлон-13», знает знаменитое выражение: «Хьюстон, у нас проблемы». У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами. Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными», – заявил Фицо.

    На ситуацию негативно влияет конфликт США и Ирана, а также постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах. Политик подчеркнул, что эти факторы создают значительное давление на рост цен на энергоносители.

    Глава правительства добавил, что решение проблем мирового масштаба нельзя оставлять на откуп отдельным государствам. Он выразил надежду, что ответы на вопросы о ситуации с нефтью будут найдены на саммите Европейского союза на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа.

    В понедельник Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители.

    Европейские страны ускорили закачку газа в подземные хранилища к зиме.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Bloomberg: Евросоюз отказался высвобождать нефть сверх мартовских объемов

    Bloomberg: Страны ЕС договорились не высвобождать нефть сверх мартовских объемов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза в целом согласились, что любые дополнительные высвобождения нефти из стратегических запасов должны оставаться в пределах объемов, согласованных в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум.

    Страны Евросоюза в ходе встречи в среду достигли согласия, что дальнейшее извлечение нефти из стратегических запасов не должно превышать объемы, установленные мартовскими договоренностями, передает ТАСС.

    Некоторые государства выступили за то, чтобы Международное энергетическое агентство (МЭА) предварительно оценило последствия таких шагов. Согласно документу, возможно досрочное, но незначительное высвобождение дизельного топлива, которое является ключевым элементом сделки G7. В то же время ни одно государство Евросоюза не взяло на себя обязательств по высвобождению запасов в ближайшие 20 дней.

    Франция и Италия допускают возможность извлечения дополнительных объемов дизельного топлива, однако окончательного решения пока нет. Ранее страны G7 договорились о высвобождении 100 млн баррелей нефти и дизеля, что станет предметом обсуждения в МЭА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Днем ранее ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза

    Московская биржа подала иск в суд ЕС против Совета Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС, подробности и требования в карточке дела на данный момент не приводятся.

    Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС. Иск биржи был подан 5 октября и сейчас находится на рассмотрении. В карточке дела на сайте суда пока не приводятся подробности и требования биржи, в том числе акты, которые она оспаривает, отмечает РИА «Новости».

    В июле Московская биржа была включена в санкционные списки в рамках 21-го пакета антироссийских мер ЕС. Евросоюз объяснил это тем, что площадка выступает «центральной площадкой внутреннего финансирования и торговли в России» и якобы поддерживает российское правительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Суд ЕС отказался снять санкции с бизнесмена Романа Абрамовича.

    Ранее генеральный адвокат суда ЕС порекомендовал отменить санкции против компании «Мегафон».

    До этого дочь главы «Транснефти» Майя Токарева подала иск против Евросоюза из-за включения ее в санкционные списки.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Европа столкнулась с трудностями при закупке СПГ

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны испытывают сложности с закупкой сжиженного природного газа (СПГ) на мировых рынках, так как азиатские цены превышают европейские, делая поставки в Азию более выгодными.

    Спотовые цены на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе по индексу JKM со второй половины сентября стабильно выше котировок на нидерландском хабе TTF. В среднем разница составляет 8% в пользу Азии, что привлекает туда больше поставщиков, передает ТАСС.

    Из-за этого Европа не может выйти на прошлогодние рекордные объемы импорта СПГ. Несмотря на продолжающуюся закачку газа в подземные хранилища (ПХГ), темпы пополнения запасов вскоре могут снизиться из-за предстоящего похолодания.

    На 5 октября европейские ПХГ были заполнены на 72,83%, что является минимальным показателем для этой даты с 2011 года. В хранилищах находится около 79,8 млрд кубометров газа. По прогнозам Газпрома, Европа может не достичь уровня заполненности в 75% и столкнется с трудным осенне-зимним сезоном.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС заполнять ПХГ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря, однако в этом году на фоне дефицита этот показатель может быть снижен до 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.

    В тот же день был подсчитан срок исчерпания запасов газа в Европе.

    В понедельник Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.

    Комментарии (0)
    Главное
    Перебои с интернетом начались в Киеве
    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море
    Склад украинского издательства «Книголав» уничтожили в Киеве
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве