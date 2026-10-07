Финская Patria решила построить завод боевых машин пехоты в Латвии

Финская компания Patria решила построить в Латвии завод по производству БМП

Tекст: Вера Басилая

В латвийском городе Валмиера финская компания Patria приступила к возведению завода по производству боевых машин пехоты, передает РИА «Новости».

«Сегодня в Валмиере начнется строительство нового завода Patria Latvia, в который будет вложено почти 8 млн евро», – сообщил вице-президент компании по развитию новых направлений бизнеса Угис Романов.

Ожидается, что сборка бронемашин Patria 6x6 стартует в конце лета 2027 года. На данный момент у предприятия есть правительственный заказ на 84 единицы техники, которые необходимо передать Латвии до 2028 года.

Подразделение Patria Latvia было зарегистрировано в 2014 году и находится в полной собственности финской компании Patria.

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