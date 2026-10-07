Трамп признался в снисхождении к Хиллари Клинтон, Байдену и Обаме

Трамп, известный своими прозвищами для соперников, во вторник перенёс эту тактику на лексику вокруг искусственного интеллекта, экономики и войны с Ираном, стремясь задать выгодные для себя термины публичной дискуссии, пишет Axios.
Коммуникационный эксперт Пенсильванского университета Кэтлин Холл Джеймисон объяснила, что контроль над языком даёт политику серьёзное преимущество: «Если вы можете заставить всех, кто влияет на наше восприятие языка, принять вашу лексику, вы получаете очень мощный инструмент». По её словам, Трамп пытается придать положительный оттенок повсюду присутствующему в новостях ИИ, который он ранее назвал «обманом».
По данным Axios, президент, выступающий против жёсткого регулирования, подписал указ, заменяющий слово «искусственный» на «супер» в официальных документах об ИИ, после чего призвал говорить о «суперинтеллекте». Термин «доступность», которым демократы описывают экономическое давление на избирателей, Трамп называет «новым словом», «фальшивым словом» и «афёрой демократов», а войну с Ираном поочерёдно описывает как «войну», «экскурсию», «военную операцию» или «стычку».
Реакция бизнеса на ребрендинг оказалась неоднозначной: Илон Маск заявил о намерении переименовать SpaceXAI в SpaceXSI, тогда как Сэм Альтман сказал Politico, что не станет менять название OpenAI, отметив, что «бренды липкие». Профессор Техасского университета A&M Дженнифер Мерсьека напомнила, что Трамп уже добился успеха с выражением «фейковые новости» и что «если вы задаёте, какие слова используются в политическом споре и как они определяются, вы выигрываете спор ещё до его начала».
Axios отмечает, что во второй администрации Трампа кампания за контроль над языком расширилась: переименованы Мексиканский залив, озеро Онтарио и Пентагон, а использование терминов, связанных с разнообразием и гендером, стало поводом для отмены грантов. На этом фоне Джеймисон говорит, что президент фактически может превратиться в «главного именователя» страны. Представитель Белого дома Дэвис Ингл в комментарии изданию заявил, что «президент Трамп является однозначным лидером, лучшим коммуникатором и непревзойдённым мотиватором для Республиканской партии» и сосредоточен на сохранении контроля над Конгрессом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Илон Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI после указа Трампа об ИИ. Трамп в тот же день объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта». В четверг решение Трампа переименовать искусственный интеллект привело к рекордной скупке доменов в Словении.