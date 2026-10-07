Здание центра занятости уничтожено дроном в Каменке-Днепровской

«Зафиксированы многочисленные повреждения и разрушения инфраструктуры. В городе Каменка-Днепровская в результате атаки неонацистов полностью уничтожены здание Центра занятости с оборудованием и хозяйственная постройка», – сказано в сообщении.
В селе Великая Знаменка серьезно пострадали кровля, фасад и остекление здания территориального отдела.
Кроме того, на территории округа зафиксированы повреждения пяти частных домовладений, объектов двух фермерских хозяйств и четырех транспортных средств, включая сельхозтехнику.
Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Все оперативные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Запорожской области. Куйбышевский округ Запорожской области подвергся атаке почти 50 БПЛА ВСУ.В МЧС
назвали главную ошибку граждан при атаке беспилотников.