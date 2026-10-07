Госдеп объявил о продаже военной продукции Греции на 4 млрд долларов

Госдеп: Греция закупит у США военную продукцию на 4 млрд долларов

Tекст: Катерина Туманова

«Греция и Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению давнего сотрудничества в области обороны и безопасности. США и Греция объявили о продаже военной техники на сумму 4 млрд долларов в поддержку долгосрочного плана Греции по укреплению оперативной совместимости и изучению будущих возможностей сотрудничества в оборонно-промышленной базе, в том числе в области инновационных технологий», – сказано в сообщении Госдепа США.

Там указано, что стороны завершили включение Греции в программу партнерства Национальной гвардии США с Флоридой. Оперативная совместимость будет повышена за счет поставок американских бронемашин Stryker.

Помимо обороны, обе страны намерены усилить контроль за инвестициями и защитить закупки критической инфраструктуры. Учитывая участие Греции в соглашении Pax Silica, планируется развитие связей в сфере кибербезопасности и передовых вычислений.

Также подписаны документы о продлении защиты культурных ценностей и сертификации американских моряков на греческих судах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Адриатического региона допустили создание общего оборонного щита. Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону.