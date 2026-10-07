  • Новость часаПеребои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    Ученые выявили несочетаемость сладкого с антибиотиками
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном
    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту
    7 октября 2026, 22:21 • Новости дня

    Госдеп объявил о продаже военной продукции Греции на 4 млрд долларов

    Госдеп: Греция закупит у США военную продукцию на 4 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду, 7 октября, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис провели шестой раунд американо-греческого стратегического диалога, договорившись о закупках военной продукции на 4 млрд долларов.

    «Греция и Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению давнего сотрудничества в области обороны и безопасности. США и Греция объявили о продаже военной техники на сумму 4 млрд долларов в поддержку долгосрочного плана Греции по укреплению оперативной совместимости и изучению будущих возможностей сотрудничества в оборонно-промышленной базе, в том числе в области инновационных технологий», – сказано в сообщении Госдепа США.

    Там указано, что стороны завершили включение Греции в программу партнерства Национальной гвардии США с Флоридой. Оперативная совместимость будет повышена за счет поставок американских бронемашин Stryker.

    Помимо обороны, обе страны намерены усилить контроль за инвестициями и защитить закупки критической инфраструктуры. Учитывая участие Греции в соглашении Pax Silica, планируется развитие связей в сфере кибербезопасности и передовых вычислений.

    Также подписаны документы о продлении защиты культурных ценностей и сертификации американских моряков на греческих судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Адриатического региона допустили создание общего оборонного щита. Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону.

    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 08:06 • Новости дня
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация «Ростех» передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, машины уже отправились к местам несения службы.

    Самолеты созданы специалистами Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и прошли весь цикл наземных и летных заводских испытаний, говорится в сообщении в Telegram-канале «Ростеха».

    Командир экипажа Су-34 отметил, что этот самолет сочетает возможности истребителя и бомбардировщика, способен наносить удары по различным целям, включая сложные метеоусловия и активное противодействие ПВО. «Благодаря большой емкости внутренних топливных баков и экономичным двигателям, Су-34 может выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов без потери работоспособности экипажа», – заявил он.

    В госкорпорации подчеркнули, что Су-34 является бестселлером в мире боевой авиации, его ценят за универсальность, вооружение и высокие летно-технические характеристики. С учетом боевого опыта самолет продолжает совершенствоваться, а новые партии уже находятся в производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.

    Ранее эти самолеты поразили позиции украинских военных авиабомбой ФАБ-3000 в районе Орехова. Также российские Су-34 разрушили переправу через Северский Донец.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа

    Spiegel: В Европарламенте выставили позолоченную статую обнаженного Трампа

    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге.

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге, передает ТАСС со ссылкой на журнал Spiegel.

    Статуя представляет собой Трампа с клюшкой для гольфа, который сидит на плечах мужчины. Высота композиции, покрытой 23-каратным золотом, составляет около 2,5 метра.

    Автором произведения стал художник Йенс Гальшиот, приглашенный датским депутатом от Левой партии Пером Клаузеном. Художник неоднократно называл президента США главной причиной климатического кризиса.

    «Если кто-то настолько обидчив и не может смириться с тем, что эта скульптура выставлена в Европарламенте, то ему нет места на мировой арене», – заявил Клаузен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подарил председателю КНР Си Цзиньпину скульптуру белоголового орлана.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия

    Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия на 2026–2029 годы

    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия
    @ JACEK TURCZYK/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшими импортерами оружия в мире в период с 2026 по 2029 год станут Польша, Индия и Германия с контрактами на десятки миллиардов долларов.

    Крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия. Об этом говорится в прогнозе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), пишет РИА «Новости».

    Ожидается, что объем оружейных контрактов Польши составит более 55 млрд долларов, Индии – более 45 млрд долларов, а Германии – более 36 млрд долларов. Прогноз составлен на основе идентифицированных договоров и заявленных намерений государств на импорт продукции военного назначения.

    В десятку лидеров рейтинга также вошли Саудовская Аравия, Япония, Австралия, Тайвань, Египет, Индонезия и Канада.

    По итогам 2025 года Польша уже заняла первое место по объему закупок военной техники в мире. Сумма контрактов составила 11,91 млрд долларов, что стало абсолютным рекордом для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Варшава захотела забрать неиспользованные оружейные кредиты Евросоюза.

    В прошлом году Центр анализа мировой торговли оружием заявил, что поставки истребителей Су-57 обеспечат паритет Индии с Китаем и Пакистаном.

    Польша возглавила список главных импортеров вооружений в мире.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева

    Марочко объяснил эвакуацию из Киева коллапсом инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители украинской столицы массово покидают город из-за серьезных проблем с инфраструктурой и водоснабжением, вызванных ответными ударами Вооруженных сил России, пояснил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Эвакуация из Киева была ожидаема. Мы очень длительное время, скажем так, обходили стороной данный населенный пункт. И, естественно, преступное военно-политическое руководство думало, что так будет продолжаться и дальше. Но после того как они открыли ящик Пандоры и начали наносить удары по нашей гражданской инфраструктуре, естественно, мы тоже в ответ начали наносить более серьезные удары по Киеву и его инфраструктуре», – рассказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что в таких условиях в городе-миллионнике жить невозможно.

    «Естественно, все прекрасно понимают, что город уже оказался в коллапсе», – сказал он.

    Эксперт полагает, что из-за критических проблем с водоснабжением и энергетикой столица скоро окончательно потеряет жизнеспособность.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что горожане активно покидают мегаполис после ударов Вооруженных сил России по мостам через Днепр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом

    Пентагон объявил о казни расстрелом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приказал расстрелять бывшего армейского психиатра Нидала Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году, о чем сообщил представитель Пентагона.

    Рекомендацию о применении этой меры наказания дал министр обороны США Пит Хегсет, сообщил представитель ведомства Шон Парнелл.

    Исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле заявил, что казнь состоится 3 декабря на территории базы Форт-Худ, передает Reuters.

    Парнелл добавил, что во время нападения в 2009 году Нидал Хасан, которому теперь 56 лет, кричал: «Аллаху Акбар», убив 13 человек и ранив 32. Он назвал свои действия местью за американские войны в мусульманских странах.

    Расстрел стал одной из форм смертной казни, недавно добавленных администрацией Трампа для федеральных преступлений. Это решение связано с трудностями при использовании смертельных инъекций.

    В августе 2013 года военное жюри приговорило Хасана к высшей мере наказания. Его признали виновным по 45 пунктам обвинения за стрельбу в медицинском центре на базе в Техасе.

    Если Хасана казнят, это станет первой военной казнью с 1961 года. По данным Центра информации о смертной казни, в 1961 году казнь была совершена через повешение.

    Последняя известная казнь, произведенная американским военным расстрельным отрядом, была осуществлена ​​«стрельбой из мушкетов» в ноябре 1945 года, сообщил центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Теннесси сорвалась первая за 200 лет казнь женщины, которая выжила и даже пришла в сознание.

    О деле Хасана Барак Обамав 2009 году говорил, что расследование стрельбы в Техасе пройдет в «рамках правосудия».

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 02:42 • Новости дня
    Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США

    Вэнс назвал снижение обогащения урана Ираном условием мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы удовлетворить требования США и положить конец войне между странами.

    Вэнс, давний скептик в отношении участия США в зарубежных войнах, сыграл ведущую роль в переговорах по урегулированию конфликта и в сентябре заключил предварительное мирное соглашение, которое быстро сорвалось.

    Выступая в понедельник после предвыборной поездки на Аляску, Вэнс заявил, что любое соглашение потребует от Ирана сокращения мощностей по обогащению урана.

    «Если вам не нужно ядерное оружие, зачем вам тогда топливо с 60-процентным обогащением? И если вы хотите продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, не создавайте топливо с высоким обогащением. Это очень важный, основополагающий вопрос. Я думаю, что если они хотят продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, им следовало бы предпринять какие-то значимые шаги в отношении своих мощностей по обогащению урана», – заявил Вэнс Reuters.

    В последние недели Иран и США обменялись предложениями, направленными на прекращение войны и возобновление работы Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Тегерана и предупредил, что военные операции могут возобновиться после промежуточных выборов.

    Вэнс заявил, что США по-прежнему открыты для соглашения, но потребуют конкретных уступок со стороны Ирана в ядерной сфере.

    «Мы не собираемся обменивать слова на дела. Мы заметили, что не совсем ясно, как именно их страна принимает решения», – сказал Вэнс.

    Отдельно Трамп заявил во вторник, что его «самая большая проблема» заключается в том, что никто не знает, кто управляет Ираном. На что в иранском МИД ответили, что американская страна знает и с кем ведет переговоры, и как в Иране принимают решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пезешкиан заявил в сентябре о готовности Ирана отказаться от запасов обогащенного урана. Он же заявлял, что Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций. А меджлис Ирана сообщил о намерении рассмотреть срочный выход из ДНЯО.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 04:25 • Новости дня
    Мэр Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений в Киеве

    Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на среду в Киеве звучала воздушная тревога и взрывы, о чем сообщали местные СМИ, мэр города Виталий Кличко сообщал в Telegram-канале о повреждениях в разных районах.

    «В Оболонском районе попадание на территорию нежилой застройки. В Подольском – в складские помещения. Экстренные службы направляются на места. В Дарницком районе горят обломки на открытой территории. В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки», – сообщал мэр Киева.

    Кроме Киева и области взрывы в ночь на среду звучали в Кременчуге и Днепропетровске, передает РИА «Новости», отметив сирены воздушной тревоги в указанных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки. Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева.


    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» заметили переброску в район Сум дефектной артиллерии ВСУ

    ВС России увидели переброску в район Сум дефектной артиллерии ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и заметили, как противник стягивает артиллерию в район Сум, только качество ее указывает на недавнее пребывание в ремонте.

    «Помимо постоянного увеличения численности расчетов БПЛА, ВСУ начали перебрасывать в район Сум ствольную артиллерию и РСЗО. Орудия прибывают в основном с ремонтных баз и со значительными дефектами», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Сумском районе штурмовые группы ведут бои в районе Кияницы и Хотени, а в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись по лесопосадкам в районе населенного пункта Коренек.

    На Харьковском направлении на всех участках продолжаются ожесточенные бои.

    На Липцовском направлении штурмовики продвигаются в районе Токаревки, за сутки продвинулись до 200 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы сосредоточили усилия на выявлении и уничтожении штурмовых групп ВСУ, готовящихся к наступательным действиям.

    Штурмовики продвинулись в районе населенных пунктов Варваровка, Резниково, Лобановка, Котовка и Аннополье.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брошенные карты и телефоны ВСУ помогли ВС России освободить Голубково. Российские дроны уничтожили украинскую САУ «Богдана» под Сумами.

    ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленого.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Выпускавший ракеты «Фламинго» киевский комбинат остановил работу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киевский картонно-бумажный комбинат в городе Обухов, на базе которого производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго», полностью прекратил работу из-за серьезных разрушений, сообщили в компании.

    Производственная деятельность на предприятии полностью прекращена после российского удара, пишет РИА «Новости». «В настоящее время работа производства остановлена», – говорится в сообщении на странице комбината в социальной сети. В компании уточнили, что производственные и складские помещения получили серьезные разрушения, также повреждены оборудование и инженерные коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска также ударили по производству ракет «Фламинго» в Днепропетровской области. Кроме того, был нанесен массированный удар по предприятиям выпуска беспилотников на Украине.

    Во вторник дроны бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Брошенные карты и телефоны ВСУ помогли ВС России освободить Голубково

    Брошенные карты и телефоны ВСУ помогли освободить Голубково

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные обнаружили на оставленных позициях ВСУ планшеты и телефоны с координатами точек запуска беспилотников и пунктов дислокации, что значительно помогло при освобождении Голубково Запорожской области, рассказал старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Боцман.

    Брошенные украинскими военными электронные устройства и документы сыграли ключевую роль в продвижении подразделений России на запорожском направлении, передает РИА «Новости». На оставленных позициях бойцы нашли планшеты с картами, зарисовки и телефоны.

     «Под Голубково нашли на позициях ВСУ разведданные, там были точки взлета дронов и пункты временной дислокации, что нам очень помогло», – рассказал Боцман.

    По его словам, обнаруженные сведения оперативно передали старшим групп. Полученные координаты использовались для дальнейшей работы, и артиллерия успешно нанесла удары по выявленным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 6 октября освободили запорожское Голубково. Освобождение Голубкова расширило возможности российских войск в Запорожье.

    Бойцы группировки «Восток» сорвали атаку украинской ДРГ в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС ускорить военные приготовления

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза ускорить военные приготовления и создать военный шенген из-за неспособности сдерживать Россию.

    Европа пока не может обеспечить военное сдерживание Москвы, так как российская сторона производит больше военно-промышленной продукции и быстрее вводит в эксплуатацию новые технологические разработки, в том числе беспилотники, заявил еврокомиссар, пишет ТАСС.

    «Мы пока не можем обеспечить сдерживание России», – признал Кубилюс.

    Еврокомиссар допустил вероятность наступления дня X, когда якобы может начаться вторжение, и ЕС столкнется с закаленной в боях российской армией, способной применять до 10 млн беспилотников в год. На этом фоне он потребовал развивать военную мобильность для быстрой переброски войск и вооружения по территории Европы.

    Кроме того, Кубилюс указал на необходимость скорейшего создания военного шенгена, который станет юридической системой для свободного перемещения войск по всем странам Европы в случае экстренной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС.

    Минобороны Хорватии сообщило о планах создать мощнейшую малую армию.

    Глава военного комитета НАТО назвал армию Евросоюза «нонсенсом и оксюмороном».

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть с половиной часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen совершил посадку близ Бухареста после длительного пребывания над водами Черного моря.

    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen провел над акваторией Черного моря шесть с половиной часов. Борт с позывным SVF680 вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды около 9:00 мск и направился на восток, сообщает РИА «Новости», изучив полетные данные.

    Примерно в 9:27 мск самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем. Разведчик вернулся в воздушное пространство Румынии около 15:56 мск, а в 16:22 мск приземлился в аэропорту вылета. Общее время разведки над акваторией составило около шести с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик также совершил полет над Черным морем.

    Во вторник самолет ВВС Швеции также провел над акваторией шесть часов.

    В понедельник еще один шведский военный борт заметили над водами Черного моря.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Делегация Объединенного штаба ОДКБ посетила базу Северного флота

    Делегация Объединенного штаба ОДКБ посетила базу Северного флота в Североморске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Объединенного штаба ОДКБ посетила главную базу Северного флота в Североморске, где обсудила военно-политическую обстановку в Арктике с командующим флотом адмиралом Константином Кабанцовым.

    В ходе визита делегация ОДКБ обсудила с Кабанцовым практические аспекты военно-политической обстановки в Северной Атлантике и Арктике, сообщили в пресс-службе Северного флота.

    Делегации рассказали об особенностях боевого дежурства в высоких широтах, защите морских коммуникаций и контроле над воздушным пространством.

    «Для ОДКБ этот визит имеет особое значение. В условиях трансформации глобальной архитектуры безопасности и возрастания геополитической напряженности вопросы защиты северных рубежей приобретают для всех государств – членов организации особую важность», – заявил заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев.

    Особым пунктом программы стало посещение делегацией атомного ракетного подводного крейсера «Казань» проекта 885М «Ясень-М». Гостям продемонстрировали работу гидроакустического комплекса и применение торпедного вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и глава МИД России Сергей Лавров высоко оценили гостеприимство Казани во время мероприятий по линии организации. Лавров обвинил Запад в окончательном разрушении европейской безопасности. Министр иностранных дел прибыл на заседание глав МИД стран ОДКБ в Казань.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа

    Песков: Разговор Путина и Трампа будет оперативно согласован

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет оперативно согласован при поступлении соответствующей инициативы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что предметно телефонный разговор лидеров пока не согласовывался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Трамп объявил о запланированном телефонном разговоре с Путиным.

    В апреле он назвал разговор с российским лидером очень хорошим.

    Комментарии (0)
    Главное
    Перебои с интернетом начались в Киеве
    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море
    Склад украинского издательства «Книголав» уничтожили в Киеве
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве