Проект особой экономической зоны «Усть-Луга» утвердили в Ленобласти

Tекст: Вера Басилая

Создание особой экономической зоны в Кингисеппском муниципальном районе планируется реализовать в один этап в срок до 2033 года, передает ТАСС. Производственный комплекс будет включать в себя объекты производственного назначения, различные склады и коммунальные сооружения.

Также на территории зоны появится необходимая инженерная и транспортная инфраструктура для автомобильного и трубопроводного транспорта, а также объекты связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Андреем Никитиным работу особой экономической зоны в Новгородской области.

Летом глава Газпрома Алексей Миллер сообщил о высокой степени готовности газового комплекса в Усть-Луге.