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    7 октября 2026, 21:11 • Новости дня

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в среду

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сообщил, что на 7 октября у него запланирован телефонный разговор с Путиным. «Этот телефонный разговор стоит в моем расписании (…) сегодня у Владимира Путина день рождения», – ответил он на вопрос журналиста, состоялся ли у него уже разговор с Путиным. Его слова приводит «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Накануне Трамп уже объявил о запланированном телефонном разговоре с президентом России.

    В июне президент США признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном.

    7 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    В Петербурге появился мурал со словами Путина о семейном счастье

    На фасаде дома Путина в Санкт-Петербурге появилась цитата президента о счастье

    В Петербурге появился мурал со словами Путина о семейном счастье
    @ Соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    На фасаде дома в Басковом переулке в Петербурге, где прошли детские годы президента Владимира Путина, ко дню рождения главы государства появился мурал художника Филиппа Дульмаченко с цитатой о любви и семье.

    Работа площадью около 200 квадратных метров создана в рамках проекта «Счастье – это…». В ее основу легла фраза, произнесенная Владимиром Путиным на ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года: «Что касается секрета семейного счастья – это любовь».

    «Идея рисунка заключалась в следующем: дом, семья, любовь – вещи, из которых для многих и складывается само ощущение счастья. Слова Владимира Владимировича о секрете семейного счастья, по-моему, здесь подходят больше всего», – рассказал Дульмаченко.

    Художник добавил, что многие давно обращали внимание на стену во дворе, где прошло детство президента. По мнению автора, новая работа послужит примером диалога между городом и сообществом уличных художников. Историческая среда Петербурга предъявляет особые требования к граффити, и подобные проекты помогут современному искусству органично существовать в городе.

    В среду главе государства исполнилось 74 года. «День рождения – это всегда очень, очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента, это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», – отмечал ранее Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президента России Владимира Путина с днем рождения поздравил его белорусский коллега Александр Лукашенко. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о поздравлении от председателя КНР Си Цзиньпина.

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    7 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    80% россиян считают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

    Абсолютное большинство россиян признают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Абсолютное большинство россиян (80%) признают президента Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Согласно результатам исследования ВЦИОМ, приуроченного к дню рождения главы государства, 80% опрошенных считают Путина влиятельным политиком глобального масштаба.

    Кроме того, 71% россиян отметили, что за годы президентства Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе. По мнению 69% граждан, благодаря политике президента с Россией стали больше считаться на мировой арене.

    Также две трети опрошенных (68%) выразили уверенность, что страна во главе с Путиным сможет преодолеть все трудности.

    Опрос был проведен методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле перечислили зарубежных лидеров, позвонивших с поздравлениями российскому президенту в день его рождения.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров

    Кремль: С днем рождения Путина по телефону поздравили лидеры десяти государств

    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин в свой 74-й день рождения провел телефонные разговоры с лидерами десяти государств, которые тепло поздравили его с праздником, сообщил Кремль.

    Глава государства получает многочисленные послания и телеграммы по случаю своего дня рождения от иностранных лидеров, руководителей международных организаций и представителей общественно-политических кругов, сообщает Кремль в «Макс».

    В течение дня российский лидер также провел ряд телефонных разговоров. Свои поздравления ему лично передали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Кроме того, главу государства по телефону поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем послании отметил выдающееся управление страной.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков озвучил рабочие планы российского лидера в этот день.

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    7 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина

    Жители Того поздравили Путина с днем рождения рэп-клипом

    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Того местный филиал Центра народной дипломатии поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выпустив в его честь рэп-клип.

    Команда филиала под руководством Валентины Колесниковой записала песню с использованием искусственного интеллекта. Съемки клипа прошли в столице Того Ломе, передает РИА «Новости».

    В Центре народной дипломатии отметили рост интереса тоголезской молодежи к России. Так, Самюэль Афатоджи выбрал для обучения Северный федеральный университет имени Ломоносова из-за интереса к политике российского лидера.

    Филиал Центра пожелал Путину здоровья, энергии и успехов, выразив надежду на укрепление дружбы между государствами. В среду президенту России исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российского государства обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перспективы развития отношений двух стран.

    Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с ним двусторонние отношения после поздравления.

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    7 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    МИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу

    МИД: Для России очевидна ключевая роль США в плане воздействия на Киев

    МИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для Москвы является очевидной ключевая роль Соединенных Штатов в вопросе воздействия на украинские и европейские власти.

    Способность американской стороны оказывать давление на европейские страны и украинское руководство абсолютно понятна для российских властей, передает РИА «Новости».

    «Конечно, ключевая роль Соединенных Штатов в плане воздействия на Киев, да и на европейцев, для нас тоже очевидна», – сказал Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дональд Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине.

    Во вторник Пентагон запланировал создать базу ремонта ЗРК Patriot на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио исключил членство Украины в НАТО из повестки дня.

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    7 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Эксперт: Путин по характеру и мировоззрению – самый русский лидер за последние столетия
    Эксперт: Путин по характеру и мировоззрению – самый русский лидер за последние столетия
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Россияне воспринимают Владимира Путина как своего человека, к которому можно обратиться за помощью и быть услышанным, сказал политолог, депутат Госдумы Александр Асафов. По его словам, близость президента к гражданам проявляется в общении с людьми, его отношении к истории страны и к своей малой родине, а также в ценностях, которыми он руководствуется при принятии решений. 7 октября глава государства отмечает день рождения.

    «Президент, наверное, самый русский лидер за последние столетия. Он точно лидер по характеру, по мировоззрению, по тому, как он разделяет наши тревоги и наши надежды, как он разговаривает с людьми по отдельности и со всеми нами вместе. И безусловно, его отдельное отношение к православию и православным святыням тоже близко многим из нас», – считает Асафов.

    Он отмечает, что именно поэтому люди часто обращаются непосредственно к президенту со своими проблемами. «В разговорах президент воспринимается как свой, а не как какой-то там представитель некой недоступной политической элиты. Это человек, который может приехать в Новосибирск, остановиться и выйти из машины, чтобы пообщаться с людьми. Это человек, который на связи не только с командирами, но и с рядовыми бойцами. Это человек, который одинаково внимательно выслушивает и губернаторов, и простых рабочих завода по обработке рыбы на Курилах. Люди это чувствуют и ценят», – говорит депутат.

    Он подчеркивает, что президент весьма близок к простым людям – он использует живые народные фразы и выражения. «Он по-настоящему любит нашу историю, с трепетом к ней относится, как и к истории своей семьи. Он часто вспоминает своих предков из Тверской области – простых крестьян, и малую родину Санкт-Петербург – так же, как и любой из нас помнит и свою малую родину, историю нашей семьи, наших предков», – добавляет политолог.

    Кроме того, эксперт отметил ценности, которые стали фундаментом российского мировоззрения, центральной частью государственной политики и легли в основу указа о национальных целях развития России и основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей.

    «Президент сам разделяет каждую из этих традиционных духовно-нравственных ценностей. Он точно знает, что такое справедливость, и отстаивает ее. Он часто говорит о наших героях, которые служат Отечеству. Он привержен, как и многие из нас, приоритету духовного над материальным. Глава государства разделяет эти ценности, опирается на них в своих решениях», – подчеркнул депутат.

    «И безусловно, в день рождения президента хочется поздравить его от лица всей страны, поскольку он действительно близкий человек для большинства людей, живущих в России», – подытожил Асафов.

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    7 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа

    Spiegel: В Европарламенте выставили позолоченную статую обнаженного Трампа

    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге.

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге, передает ТАСС со ссылкой на журнал Spiegel.

    Статуя представляет собой Трампа с клюшкой для гольфа, который сидит на плечах мужчины. Высота композиции, покрытой 23-каратным золотом, составляет около 2,5 метра.

    Автором произведения стал художник Йенс Гальшиот, приглашенный датским депутатом от Левой партии Пером Клаузеном. Художник неоднократно называл президента США главной причиной климатического кризиса.

    «Если кто-то настолько обидчив и не может смириться с тем, что эта скульптура выставлена в Европарламенте, то ему нет места на мировой арене», – заявил Клаузен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подарил председателю КНР Си Цзиньпину скульптуру белоголового орлана.

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    7 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Путин и Алиев обсудили перспективы развития отношений двух стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития сотрудничества между государствами в различных сферах.

    Главы государств обменялись мнениями о перспективах укрепления двустороннего взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства, передает РИА «Новости».

    «В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджанско-российских отношений, обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между нашими странами в различных сферах», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонились в день рождения российского лидера.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения двух стран.

    В прошлом месяце Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку.

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    7 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган в телефонном разговоре поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, а также обсудил вопросы безопасного судоходства в Черном море.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и поздравил российского лидера с днем рождения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

    Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность принятия мер для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил российского лидера и обсудил с ним двусторонние отношения.

    Помимо этого, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в день рождения президента России.

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    7 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Лавров: США с пониманием приняли аргументы России по встрече по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США с пониманием приняли аргументы России по поводу трехсторонней встречи по Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Министр напомнил, что США предложили организовать трехсторонние переговоры, Москва согласилась при понимании, что нужно провести парламентские выборы, передает РИА «Новости».

    «Мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно, американская сторона приняла к сведению, с пониманием приняла к сведению наши аргументы», – заявил Лавров.

    Он добавил, что сразу после того, как Москва согласилась на переговоры, украинские власти начали делать все, чтобы сорвать выборы в Госдуму в течение всех трех дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сергей Лавров назвал условие надежного урегулирования конфликта.

    В субботу стало известно о включении вопроса продажи зарубежных активов «Лукойла» в переговоры по украинскому урегулированию.

    Ранее президент России Владимир Путин допустил возобновление встреч по Украине.

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    7 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом

    Пентагон объявил о казни расстрелом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приказал расстрелять бывшего армейского психиатра Нидала Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году, о чем сообщил представитель Пентагона.

    Рекомендацию о применении этой меры наказания дал министр обороны США Пит Хегсет, сообщил представитель ведомства Шон Парнелл.

    Исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле заявил, что казнь состоится 3 декабря на территории базы Форт-Худ, передает Reuters.

    Парнелл добавил, что во время нападения в 2009 году Нидал Хасан, которому теперь 56 лет, кричал: «Аллаху Акбар», убив 13 человек и ранив 32. Он назвал свои действия местью за американские войны в мусульманских странах.

    Расстрел стал одной из форм смертной казни, недавно добавленных администрацией Трампа для федеральных преступлений. Это решение связано с трудностями при использовании смертельных инъекций.

    В августе 2013 года военное жюри приговорило Хасана к высшей мере наказания. Его признали виновным по 45 пунктам обвинения за стрельбу в медицинском центре на базе в Техасе.

    Если Хасана казнят, это станет первой военной казнью с 1961 года. По данным Центра информации о смертной казни, в 1961 году казнь была совершена через повешение.

    Последняя известная казнь, произведенная американским военным расстрельным отрядом, была осуществлена ​​«стрельбой из мушкетов» в ноябре 1945 года, сообщил центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Теннесси сорвалась первая за 200 лет казнь женщины, которая выжила и даже пришла в сознание.

    О деле Хасана Барак Обамав 2009 году говорил, что расследование стрельбы в Техасе пройдет в «рамках правосудия».

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    7 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    Ким Чен Ын в поздравлении Путина отметил выдающееся управление страной

    Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину сердечные поздравления по случаю его дня рождения, отметив выдающееся руководство страной.

    «Примите мои самые сердечные и теплые поздравления и пожелания по случаю знаменательного дня вашего рождения. За прошедшие 20 лет Россия под вашим выдающимся и умелым руководством укрепила статус великой державы, создала новую историю эпохального развития, продемонстрировала всему миру свою позицию как мощной процветающей страны», – приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) выдержку из послания Ким Чен Ына.

    Он выразил радость тому, что имеет дружеские отношения с российским президентом и смог открыть новую страницу в развитии отношений между странами.

    Лидер КНДР также заверил в неизменной поддержке справедливой борьбы российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков озвучил планы Путина в день рождения и  анонсировал серию международных телефонных разговоров. В понедельник президент Сербии Александр Вучич поздравил Владимира Путина с днем рождения.

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    7 октября 2026, 02:42 • Новости дня
    Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США

    Вэнс назвал снижение обогащения урана Ираном условием мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы удовлетворить требования США и положить конец войне между странами.

    Вэнс, давний скептик в отношении участия США в зарубежных войнах, сыграл ведущую роль в переговорах по урегулированию конфликта и в сентябре заключил предварительное мирное соглашение, которое быстро сорвалось.

    Выступая в понедельник после предвыборной поездки на Аляску, Вэнс заявил, что любое соглашение потребует от Ирана сокращения мощностей по обогащению урана.

    «Если вам не нужно ядерное оружие, зачем вам тогда топливо с 60-процентным обогащением? И если вы хотите продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, не создавайте топливо с высоким обогащением. Это очень важный, основополагающий вопрос. Я думаю, что если они хотят продемонстрировать свою приверженность отказу от создания ядерного оружия, им следовало бы предпринять какие-то значимые шаги в отношении своих мощностей по обогащению урана», – заявил Вэнс Reuters.

    В последние недели Иран и США обменялись предложениями, направленными на прекращение войны и возобновление работы Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Тегерана и предупредил, что военные операции могут возобновиться после промежуточных выборов.

    Вэнс заявил, что США по-прежнему открыты для соглашения, но потребуют конкретных уступок со стороны Ирана в ядерной сфере.

    «Мы не собираемся обменивать слова на дела. Мы заметили, что не совсем ясно, как именно их страна принимает решения», – сказал Вэнс.

    Отдельно Трамп заявил во вторник, что его «самая большая проблема» заключается в том, что никто не знает, кто управляет Ираном. На что в иранском МИД ответили, что американская страна знает и с кем ведет переговоры, и как в Иране принимают решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пезешкиан заявил в сентябре о готовности Ирана отказаться от запасов обогащенного урана. Он же заявлял, что Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций. А меджлис Ирана сообщил о намерении рассмотреть срочный выход из ДНЯО.

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    7 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Молодежь Петербурга поздравила Путина флешмобом у Петропавловской крепости

    Активисты «Молодой гвардии» в Петербурге поздравили Путина с днем рождения

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге более 1,5 тыс. активистов «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» поздравили президента Владимира Путина с днем рождения, выстроившись в живой триколор у Петропавловской крепости.

    Участники акции прошли шествием с флагами России к Нарышкиному бастиону, где в финале образовали надпись «С днем рождения, Президент!» и живой российский триколор, сообщается в посте организаторов.

    «Россия – великая страна, которая развивается и уверенно смотрит в будущее», – заявил депутат Госдумы, руководитель Центрального штаба и Санкт-Петербургского реготделения МГЕР Александр Амелин.

    Он подчеркнул, что благодаря решениям Владимира Путина в стране создаются современные производства, реализуются научные проекты, совершенствуются образование и медицина. Амелин поблагодарил президента за внимание к молодежи и поддержку ее инициатив.

    В этот же день по всей России проходит акция #ПоздравляюПрезидента, в рамках которой люди из разных регионов пишут пожелания и делятся словами поддержки.

    В среду президент Абхазии Бадра Гунба поздравил Путина с днем рождения.

    Патриарх Кирилл направил поздравления с днем рождения Владимиру Путину.

    Молодежные организации провели флешмоб ко дню рождения Путина.

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    7 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    Молодежные организации провели флешмоб ко дню рождения Путина

    Более 3 тыс. активистов прошли по ВДНХ в честь дня рождения Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве на территории ВДНХ прошел флешмоб ко дню рождения президента России Владимира Путина, в котором приняли участие более 3 тыс. активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».

    Участники шествия пронесли плакаты с цитатами президента и информацией о достижениях России за время его руководства. После этого они выстроились в слово «Поздравляем» и развернули масштабный российский флаг, сообщает РИА «Новости».

    «Мы гордимся нашей страной, ее развитием и сильным президентом, который последовательно отстаивает национальные интересы и будущее России», – заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

    Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем послании отметил выдающиеся заслуги российского лидера в управлении государством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства проведет свой праздник в рабочей обстановке.

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