Тренер Жулин решил оспорить отказ ISU выдать нейтральный статус

Жулин решил обжаловать отказ в допуске на международные турниры в Спортивном арбитражном суде, передает РИА «Новости». Ранее об отказе Международного союза конькобежцев предоставить тренеру нейтральный статус сообщил Telegram-канал «Всем лутц».
«Будем подавать», – заявил Жулин, отвечая на вопрос о подаче апелляции на это решение.
Российские фигуристы и вспомогательный персонал получили право участвовать в соревнованиях под эгидой ISU в нейтральном статусе в июне 2026 года.
Ранее Международный союз конькобежцев выдал нейтральные статусы российским фигуристам Роману Савосину и Даниилу Самсонову.
На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд сообщил об отсутствии апелляции от российской фигуристки Камилы Валиевой.
В прошлом месяце ISU предоставил нейтральный статус 13 российским спортсменам.