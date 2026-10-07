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    7 октября 2026, 21:46 • Новости дня

    Хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции

    Личные данные членов кабмина Франции попали в сеть после кибератак

    Tекст: Денис Тельманов

    Личные данные 25 из 36 членов кабинета министров Франции, включая премьер-министра Себастьяна Лекорню, оказались в свободном доступе в интернете в результате нескольких кибератак, пишет Canard Enchaine.

    Персональная информация французских министров оказалась в открытом доступе после серии хакерских взломов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Canard Enchaine.

    «Номер телефона, адрес, банковские реквизиты… ключевые данные о личной жизни 25 из 36 членов правительства Лекорню распространяются в сети», – пишет французское издание.

    Среди пострадавших оказался глава кабинета министров Себастьян Лекорню, а также еще 1,5 млн человек, ставших жертвами взлома магазина нижнего белья Slip Francais в 2024 году. В результате этой атаки в сеть утек номер мобильного телефона премьера. Кроме того, в интернете опубликованы сведения о министрах вооруженных сил, цифровых технологий, труда и здравоохранения Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце хакеры из США, Франции и Сингапура попытались сорвать электронные выборы в России.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Парижа в кибератаках.

    В прошлом году во Франции произошла крупнейшая утечка данных жителей.

    7 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты

    Песков заявил о мерах безопасности после пуска французской ракеты M51.3

    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты
    @ Emmanuel Macron

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне публикации видео тестового пуска французской баллистической ракеты M51.3 заявил, что Москва принимает все необходимые меры для обеспечения своей стратегической безопасности.

    «Мы, и президент об этом неоднократно говорил, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Эммануэль Макрон назвал это испытание посланием миру.

    В марте французский лидер наметил новые цели для российского ядерного оружия.

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    7 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек

    Макрон раскритиковал свободу слова США на фоне студенческих бунтов во Франции

    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек
    @ Francesco Militello Mirto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Мадриде, назвал американскую модель свободы слова противоположностью подлинной свободе, чем спровоцировал резкую критику на фоне охвативших Францию студенческих протестов и столкновений с полицией.

    Французский лидер на дискуссии о демократии и цифровой эпохе в Университете Комплутенсе в Мадриде заявил, что американское понимание свободы выражения, которое продвигают некоторые политики, на деле является ее противоположностью, и настаивал, что свобода не может быть абсолютной, а должна ограничиваться правами других людей, общественным порядком и связью потока информации с истиной, сообщает Fox News Digital.

    «Не существует свободы, если нет предела моей свободе, который начинается со свободы других и уважения к общим правилам. Я знаю это, когда иду по улице: моя свобода не может означать, что я бью вас, оскорбляю вас или громлю общественное пространство, которым мы все делимся», – добавил Макрон, сравнив ограничения в сфере выражения мнений с запретами на насилие и порчу имущества.

    Высказывания Макрона вызвали бурную реакцию в интернете: критики указывали на контраст между его нападками на американскую Первую поправку и ситуацией во Франции, где страну сотрясают студенческие бунты, а комментаторы обвиняли президента в стремлении удержаться у власти ценой разрушения страны; сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер назвал Макрона огромным глупцом, а представители американских консервативных медиа и политконсультанты писали, что Франции было бы достойнее «вернуть Бурбонов» и что в США по-прежнему свободны, тогда как французский лидер может лишь злиться на это.

    Fox News напоминает, что еще в феврале, выступая в Нью-Дели, Макрон утверждал, что свобода слова превращается в полную чушь, если люди не понимают, как алгоритмы формируют их ленты, и призывал к большей прозрачности и введению «своего рода общественного порядка» для ограничения расистских и ненавистнических высказываний, тогда как нынешние протесты во Франции начались в середине сентября в пригородах Парижа из-за нехватки учителей и ресурсов и быстро распространились по стране.

    Демонстранты поджигали объекты, громили здания и вступали в столкновения с полицией, при этом, по данным Associated Press, во вторник занятия были полностью или частично приостановлены в 891 школе, а 24 учебных заведения с начала протестов были сожжены или разгромлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание по поводу массовых протестов школьников во Франции. В тот же день французские власти полностью или частично приостановили занятия в лицеях из-за акций старшеклассников. Тогда школьный протест во Франции привел к мощному политическому эффекту в стране.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Перебои с интернетом начались в Киеве

    В Киеве возникли перебои с интернетом из-за отключений света

    Перебои с интернетом начались в Киеве
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве возникли перебои в работе интернета из-за аварийных отключений электроэнергии, сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

    По данным NetBlocks, проблемы с доступом в Сеть в украинской столице начались после введения аварийных отключений электричества в самом Киеве и ряде регионов страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов.

    В среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

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    7 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников

    МВД Франции запретило применять шумовые гранаты против протестующих школьников

    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес запретил использовать шумовые гранаты при разгоне протестов старшеклассников из-за полученных ими травм.

    «Еще вчера я распорядился прекратить использование этих гранат в ходе протестов старшеклассников», – заявил Нуньес в эфире радиостанции RTL.

    Министр пояснил, что решение об отказе от шумовых гранат принято из-за травм, которые получили некоторые участники протестов, передает РИА «Новости».

    Протесты старшеклассников во Франции продолжаются вторую неделю. Ученики выражают недовольство перегруженным расписанием, нехваткой учителей и другими проблемами в сфере образования. Акции периодически перерастают в беспорядки, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. Сообщалось о задержании более 6 тыс. человек, в основном несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников.

    В понедельник было названо число пострадавших во время протестов школьников.

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    7 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    OpenAI не выявила причастности своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания OpenAI заявила, что пока не обнаружила доказательств причастности своих ИИ-агентов к весеннему сбою в работе ресурсов Wikimedia Foundation.

    Компания пока не нашла подтверждений связи активности своих агентов искусственного интеллекта с майским сбоем в работе ресурсов оператора «Википедии», передает РИА «Новости».

    «Расследование не установило, что деятельность компании затронула работу Wikimedia в мае», – заявили в OpenAI. Там добавили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

    Во вторник оператор Wikimedia Foundation сообщил о выявлении несанкционированной активности ИИ-агентов OpenAI на своих платформах. По данным фонда, они отправляли сотни тысяч запросов к ресурсам, что, предположительно, могло привести к масштабному сбою «Викиданных» в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В прошлом месяце они атаковали три американских министерства.

    ИИ-агент взломал систему медстрахования Австралии.

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    7 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Telegram и Google за неудаление контента

    Суд в Москве назначил штрафы по 3,8 млн рублей Telegram, Google и Reddit

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд признал компании Telegram, Google и Reddit виновными в неудалении запрещенной информации и назначил каждой штраф в размере 3,8 млн рублей.

    Столичный суд оштрафовал сразу несколько крупных иностранных ИТ-компаний за отказ удалять запрещенную в России информацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    «Суд постановил признать виновной компанию Telegram по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн рублей», – рассказали в пресс-службе.

    Аналогичные денежные взыскания на сумму 3,8 млн рублей каждое по статье о неудалении запрещенного контента были выписаны компаниям Google и Reddit.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Москве оштрафовал Twitch на 14 млн рублей за неудаление контента.

    Во вторник стало известно, что долг Telegram по штрафам в России превысил 45 млн рублей. В прошлом месяце Google, Pinterest и Telegram также оштрафовали за неудаление запрещенного контента.

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    7 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Дмитриев: Запад прошел точку невозврата

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне протестов во Франции высказался о том, что в неспособности решать свои проблемы Запад прошел точку невозврата.

    «Запад, возможно, уже перешёл точку невозврата из-за систематической лжи и неспособности разобраться с коренными причинами своих проблем (миграция, энергетические промахи, милитаризм, поляризация, самоуничтожение под влиянием идеологии бодрствования)», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев подчеркнул, что нельзя вечно винить других в собственных проблемах. к посту он добавил ролик со столкновениями протестующих во Франции с полицией.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в своей оценке происходящего во Франции отмечала, что в Париже полиция месит своих же детей, о чем обитатели «прекрасного сада» почему-то не говорят ни слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже и задержала около 500 человек на демонстрациях старшеклассников.

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    7 октября 2026, 06:44 • Новости дня
    Спецслужбы Франции перепутали Институт развития интернета с Ираном

    Французские спецслужбы допросили продюсера из-за путаницы ИРИ с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор консерватории имени Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле рассказал о допросе французскими спецслужбами, которые приняли Институт развития интернета за Иран.

    Директор консерватории имени Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле подвергся допросу со стороны французских спецслужб из-за своих профессиональных связей в России. Правоохранители заподозрили мужчину в получении финансирования из Исламской Республики, перепутав страну с Институтом развития интернета (ИРИ), передает РИА «Новости».

    «Вы хотите получить финансирование для своего фильма в России», – рассказал Фрилле о начале беседы со спецслужбами. Он ответил утвердительно, отметив, что проект является франко-российским. Силовики заявили о наличии информации о намерении продюсера привлечь иранские средства.

    После этого Фрилле понял суть претензий: коллеги в России рекомендовали ему обратиться в ИРИ, аббревиатуру которого во Франции расшифровали как «Иран». Продюсер пояснил спецслужбам, что взаимодействует с сотрудником Института развития интернета для финансирования аудиовизуальных проектов, после чего вопросы к нему отпали.

    Фрилле добавил, что инцидент свидетельствует о неосведомленности и ожесточении французских структур по отношению ко всему русскому. Продюсер регулярно сталкивается с допросами из-за работы с Россией, с которой сотрудничает более 30 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт Рахманинова в Париже оказался в кризисе из-за политики Франции. Местные банки попытались заблокировать счета учреждения.

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    7 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Минцифры запустило подключение к электросетям через «Госуслуги»

    Подключение к электросетям стало доступно через портал «Госуслуги»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство реализовало процедуру технологического присоединения к электросетям через портал «Госуслуги».

    Министерство обеспечило возможность подачи заявок и документов для присоединения энергопринимающих устройств к электросетям через портал «Госуслуги», пишет РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что пользователи могут не только направлять необходимые бумаги, но и отслеживать полную хронологию процедуры, получая сведения об основных этапах обработки обращений в личном кабинете. С момента запуска в промышленную эксплуатацию россияне подали 160 тыс. заявок на подключение.

    Оценка уровня удовлетворенности услугой по группе компаний «Россети» по итогам 2025 года составила 3,9 балла, что превышает показатели 2024 года.

    Для дальнейшего улучшения сервиса ПАО «Россети» предложило интегрировать систему с Росреестром для автоматической выгрузки подтверждений права собственности на объекты подключения. Также планируется создать сервис для поиска ближайшей сетевой организации через органы местного самоуправления. В Минцифры пообещали рассмотреть эти инициативы при доработке услуги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минцифры Максут Шадаев исключил создание отдельного мессенджера на портале «Госуслуги». Министерство сообщило о планах направлять квитанции за услуги ЖКХ через электронную платформу.

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    7 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Ученый из Кембриджа назвал соглашения стран со Starlink сделкой с дьяволом

    Business Insider: В Кембридже назвали соглашения со Starlink сделкой с дьяволом

    Tекст: Мария Иванова

    Доцент Школы государственной политики при Кембриджском университете Алессио Терци заявил, что генеральный директор SpaceX Илон Маск сосредоточил в своих руках слишком много власти, поэтому соглашения с его компанией подобны сделке с дьяволом.

    Глава компании может единолично принимать решения о том, как, когда и где граждане или военные какой-либо страны могут получать доступ к глобальной сети интернет, пишет Business Insider.

    Ближайшей исторической аналогией геополитической силы такого уровня Терци назвал британский торговый конгломерат Ост-Индской компании, который в прошлом управлял большей частью английских торговых маршрутов в Азии. По мнению эксперта, SpaceX уже превзошла этот конгломерат в современном доминировании на рынке, отмечает ТАСС.

    В качестве примера приводятся сложные взаимоотношения между Украиной и SpaceX. Илон Маск разрешил применять терминалы Starlink для нужд украинских войск, однако в дальнейшем неоднократно угрожал ограничить возможности их использования.

    В частности, он запретил применять оборудование для наведения ударов вглубь территории России. Свою позицию бизнесмен аргументировал нежеланием делать компанию полноценным участником конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России.

    Летом Варшава пригрозила Маску прекратить оплату Starlink для украинской армии.

    Ранее ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска.

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    7 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Во Франции священника обвинили в изнасиловании студентки

    Monde: Во Франции католического священника обвинили в изнасиловании

    Tекст: Ольга Иванова

    Священник Жан-Бернар Плесси, руководивший католическим учебным заведением во французском Лионе более 25 лет, стал фигурантом дела об изнасиловании, пишет Monde.

    Священник подозревается в изнасиловании и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde. Отец Плесси более 25 лет руководил учреждением Les Chartreux, где обучаются свыше 4 тыс. человек. Предполагаемая потерпевшая – девушка, которая на момент инцидента была совершеннолетней.

    Архиепископ Лиона Оливье де Жермэ отстранил священника в июле после того, как узнал о его отношениях со студенткой, и начал расследование. Епархия подала заявление в полицию.

    В сентябре девушка подала жалобу на изнасилование. Прокуратура вменяет Плесси использование служебного авторитета, насилие над уязвимым человеком и запугивание с целью скрыть преступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во Франции нелегального мигранта обвинили в изнасиловании россиянки.

    Прокуратура в Париже потребовала возобновить дело об изнасиловании против режиссера Люка Бессона.

    Во Франции одобрили законопроект, вводящий понятие согласия в определение изнасилования.

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    7 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ Москва – Петербург

    Замглавы РЖД Чаркин анонсировал запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин сообщил о планах компании внедрить спутниковую связь, LTE и 5G для управления системами и обслуживания пассажиров на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург.

    Новые технологии связи обеспечат работу производственных процессов и комфорт путешественников на магистрали, передает РИА «Новости». «Здесь мы говорим про технологическую связь, которая позволяет управлять производственными процессами, и в рамках технологической связи мы тестируем и апробируем технологии LTE, целимся в 5G, когда будет готово, соответственно, стандарты и оборудование», – заявил Чаркин на форуме «Цифровые решения».

    Он подчеркнул важность обеспечения качественной связью самих пассажиров. Высокие скорости накладывают серьезные ограничения на традиционные методы, поэтому компания работает с операторами LTE, но базовой технологией видит спутниковую связь, уточнил замгендиректора, напомнив о проекте с компанией «Бюро 1440».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в России началось тестирование спутниковой связи в поездах.

    В марте власти анонсировали удлинение поездов на ВСМ Москва – Петербург.

    В прошлом году президент Владимир Путин рассказал о ходе работ по строительству магистрали.

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    7 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    В России началось тестирование спутниковой связи в поездах

    В России приступили к тестированию спутниковой связи в поездах

    Tекст: Мария Иванова

    В России стартовали испытания оборудования для обеспечения спутниковой связью пассажирских поездов, сообщил заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин.

    «Мы приступили к тестированию на обычных, традиционных поездах… У нас около месяца ходит вагон-лаборатория с оборудованием коллег из «1440». Очень отрадно, что пока тесты идут хорошо», – заявил Чаркин, передает РИА «Новости».

    Холдинг РЖД совместно с компанией «Бюро 1440» планируют поэтапное оснащение поездов дальнего следования спутниковой связью на базе низкоорбитальной группировки.

    По словам Чаркина, как только необходимая инфраструктура будет готова, РЖД оперативно оборудуют поезда и обеспечат пассажиров качественной связью. Запуск высокоскоростного интернета во всех российских поездах ожидается к 2028 году при наличии необходимого оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в России представили мини-терминал для спутниковой связи.

    В июле президент Владимир Путин оценил сокращение интервалов движения поездов РЖД.

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    7 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Маск назвал протесты французских школьников медленным вторжением

    Маск назвал протесты старшеклассников во Франции медленным вторжением

    Tекст: Мария Иванова

    Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на массовые протесты школьников во Франции, назвав происходящее медленным вторжением и приравняв сторонников этих акций к предателям.

    Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на массовые выступления французских старшеклассников, назвав их медленным вторжением, передает РИА «Новости».

    «Это медленное вторжение, но, тем не менее, это вторжение. А те, кто поддерживает вторжение, – предатели, которые заслуживают участи всех предателей», – написал Маск в соцсети.

    Бизнесмен не уточнил, кто именно вторгается в страну и какая участь ждет их предполагаемых сторонников.

    Своим сообщением он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа. Во вторник американский лидер объяснил французские протесты вышедшей из-под контроля массовой миграцией, отметив, что проблемы в системе образования тут ни при чем.

    Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания и нехватки учителей. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Задержаны более 6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых протестов.

    На утренние акции накануне вышли более 86 тыс. человек.

    Правозащитники потребовали прекратить насилие против школьников.

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    7 октября 2026, 17:43 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 66 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Zoom почти на 66 млн рублей за повторное невыполнение требований российского законодательства.

    Американская компания Zoom признана виновной в повторном игнорировании требований российского законодательства и оштрафована на сумму около 66 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    «Постановлением мирового судьи Таганского судебного района города Москвы Зум Комьюникэйшнс Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 65 936 494 рублей», – сообщили в суде.

    Протокол в отношении компании был составлен за повторное неисполнение иностранным юридическим лицом обязанности по созданию филиала, представительства или личного кабинета на сайте Роскомнадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Москве также оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей. До этого компанию наказали на 15 млн рублей за нарушение законодательства в России.

    Ранее Zoom перекрывала доступ к платным аккаунтам российских вузов.

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