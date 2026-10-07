Президент ЦАР поздравил Путина с днем рождения

Президент ЦАР Туадера поздравил Путина с днем рождения

Tекст: Ольга Иванова

Туадера направил Путину послание по случаю дня рождения, обратив внимание на крепкие связи между Банги и Москвой, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в ЦАР.

«В поздравлении особо отмечены прочность двусторонних связей и последовательное развитие партнерства, опирающегося на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга», – сообщили в дипмиссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил Владимира Путина с днем рождения.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил поздравления российскому лидеру.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Путина с праздником и обсудил с ним развитие двусторонних отношений.