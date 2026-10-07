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    7 октября 2026, 20:40 • Новости дня

    В Стамбуле произошло второе за неделю нападение ученика с ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Эсеньюрт на западе Стамбула 16-летний ученик совершил нападение с ножом на одноклассников, пострадали три человека.

    Это уже второй подобный эпизод в мегаполисе за неделю, передает РИА «Новости». «Ученик лицея ранил ножом двух одноклассников. Пострадавшие госпитализированы, идет расследование инцидента», – сообщил журналистам префект района Фатих Чобаноглу.

    Напавший на учеников подросток задержан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц. Одна ученица погибла при нападении на школу.

    В апреле серию нападений на школы в Турции объяснили схожими причинами.

    7 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган в телефонном разговоре поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, а также обсудил вопросы безопасного судоходства в Черном море.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и поздравил российского лидера с днем рождения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

    Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность принятия мер для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил российского лидера и обсудил с ним двусторонние отношения.

    Помимо этого, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в день рождения президента России.

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    7 октября 2026, 02:30 • Новости дня
    Кравцов сообщил о появлении групп выходного дня в детских садах

    Кравцов сообщил о появлении групп выходного дня в детсадах

    Tекст: Катерина Туманова

    В российских детских садах появились группы выходного дня и дежурные группы для поддержки матерей и родителей, работающих посменно, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов о расширении форматов работы дошкольных учреждений.

    Министр сообщил, что по поручению президента страны Владимира Путина проделана большая работа по открытию ясельных групп, изменению режима работы детских садов – там, где есть необходимость.

    «Развиваются группы продленного дня, работают дежурные группы или группы выходного дня «в помощь маме». Есть опыт создания круглосуточных групп там, где они наиболее востребованы для родителей, работающих посменно», – сказал Кравцов РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что к началу текущего года в стране обеспечена практически полная доступность дошкольного образования. При этом за последние 10 лет доля детей в яслях увеличилась с 14,8% до 17,3%.

    Ранее Кравцов анонсировал обновление стандартов дошкольного образования. По его словам, акцент в детских садах будет смещен с заучивания букв и цифр на знакомство с родной культурой, литературой и нравственными ценностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов заявлял, что детский сад не должен сводиться к подготовке к школе. Он пообещал, что для детсадов соберут «золотой стандарт» мультфильмов и книг, а также призвал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

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    7 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Застрявших на Диксоне из-за шторма детей решили вернуть домой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группу из более чем 30 детей, которые не смогли уехать с острова Диксон из-за шторма, отправят домой самолетом, сообщили в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа.

    Более 30 детей из Норильска и Дудинки должны были отправиться на корабельную экскурсию по маршруту Диксон – Дудинка, однако поездку отменили из-за угрозы шторма. Позже они не смогли вылететь обратно из-за непогоды, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе администрации района уточнили, что все дети находятся в благополучном состоянии, осмотрены врачами и не болеют. Школьникам предоставляется трехразовое питание. В среду планируется отправить их домой бортом.

    Диксон является самым северным поселком России. Он расположен на берегу Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае.

    На прошлой неделе «медвежий патруль» прогнал белого медведя от поселка на Таймыре.

    В Крыму в конце сентября на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за подъема воды застряли четверо туристов.

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    7 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Заключенный получил 29 лет колонии за развращение подростков в соцсетях

    Суд в Москве приговорил мужчину к 29 годам за развращение подростков в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд приговорил к 29 годам лишения свободы мужчину за преступления против половой неприкосновенности детей, которые он совершал, находясь в местах лишения свободы.

    Мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних и использовании детей для их создания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

    «Приговором суда с учетом ранее назначенного наказания мужчине окончательно назначено 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – говорится в сообщении СК.

    Следствие установило, что ранее судимый за аналогичные преступления мужчина, находясь сначала в следственном изоляторе, а затем в исправительной колонии, переписывался с подростками в соцсетях. Он склонял их к действиям сексуального характера и распространял порнографию.

    В ходе расследования были допрошены потерпевшие и свидетели, проведены экспертизы, а также изучены переписки и электронные носители, подтвердившие вину обвиняемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.

    В мае суд в США отправил организатора детских секс-вечеринок с алкоголем за решетку.

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    7 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Ребенок погиб при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара Вооруженных сил Украины по Белгородской области погибла 11-летняя девочка, еще четыре человека получили ранения, сообщил региональный оперативный штаб.

    При ракетном обстреле села Принцевка Валуйского округа погибла 11-летняя девочка, сообщает оперштаб.

    Еще четыре мирных жителя, среди которых один ребенок, получили ранения. Девочка 11 лет с закрытой травмой грудной клетки доставлена в Валуйскую центральную районную больницу, позже ее переведут в детскую областную клиническую больницу.

    Женщины 72 и 47 лет и 60-летний мужчина с осколочными ранениями конечностей госпитализированы в Валуйскую ЦРБ.

    В результате атаки повреждены два частных дома и легковой автомобиль в селе Принцевка. В селе Казинка из-за детонации беспилотника поврежден автомобиль, а на предприятии выбиты стекла. В селе Долгое дрон атаковал частный дом, повредив кровлю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали семь человек.

    Во вторник в результате атак пострадали 11 жителей Белгородской области.

    В понедельник мирный житель погиб при обстреле Белгородской области.

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    7 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    Российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом

    CNN Turk: Российский турист погиб в Турции после падения на скалы с парапланом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский турист погиб на турецком курорте Олюдениз во время полета с парапланом, сообщил телеканал CNN Turk.

    Мужчина скончался после падения на скалы в провинции Мугла, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk. Сообщается, что 37-летний россиянин Александр Кишенет совершал прыжок с высоты 1900 метров с горы Бабадаг на соло-параплане. По неустановленной причине он упал на скалы.

    На место происшествия выдвинулись жандармы и спасатели, однако мужчина скончался до их прибытия. Начато расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор вмешался в ситуацию с отравлением российских туристов в Турции.

    Летом российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки.

    В стране решали вопрос о депортации задержанных в Айя-Софии россиян.

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    7 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Эрдоган пообещал компенсировать потери инвесторов турецких фондов

    Эрдоган пообещал скорейшие выплаты пострадавшим инвесторам турецких фондов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Турции принимают решительные меры для скорейшей выплаты средств гражданам, пострадавшим из-за проблем на рынке инвестиционных фондов, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Мы предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы как можно скорее выплатить средства нашим гражданам, не создавая нагрузки на государство», – заявил Эрдоган на открытии нового законодательного года в Анкаре, передает РИА «Новости».

    По его словам, судебные органы занимаются правовой стороной дела. Президент уточнил, что лица, нарушившие права граждан и получившие незаконную прибыль, должны будут ответить за свои действия перед судами. Турецкий рынок капитала должен избавиться от недобросовестных участников, после чего приток инвестиций ускорится.

    В сентябре индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года, из-за проблем инвестфондов. Было решено ликвидировать 131 фонд семи управляющих компаний с активами около 18 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спекулянты обрушили турецкий фондовый рынок.

    В прошлом месяце власти Турции заморозили активы 106 фигурантов дела о биржевом кризисе.

    Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане.

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    7 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    РСТ опроверг массовые отказы одиноким мужчинам в турецких отелях

    РСТ назвал некорректными данные о массовых отказах турецких отелей мужчинам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Говорить о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в проживании в турецких отелях некорректно, сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

    «В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно», – заявил Абдюханов, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобный подход является внутренней политикой конкретных гостиниц, а не общим правилом для всей страны.

    Абдюханов подчеркнул, что туроператоры обычно знают о таких ограничениях и учитывают их при бронировании. Он посоветовал мужчинам, путешествующим в одиночку или компанией, заранее уточнять правила выбранного отеля.

    Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что турецкие отели массово отказывают одиноким мужчинам и мужским компаниям в размещении из-за опасений пьяных дебошей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турагент сообщил о безвыходной ситуации отелей Турции из-за политики США.

    Отельер Бирсин посоветовал туристам брать в Турцию наличные доллары и евро.

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    7 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Подозреваемого в избиении детей с аутизмом вожатого задержали в Сызрани

    СК: В Сызрани задержали вожатого за истязание детей в летнем лагере

    Tекст: Ольга Иванова

    Следователи задержали 20-летнего молодого человека, работавшего вожатым в детском лагере в Сызрани, по подозрению в систематическом избиении воспитанников.

    В Самарской области задержан бывший вожатый детского лагеря, подозреваемый в избиении детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

    «Следователем следственного отдела города Сызрани следственного управления СК России по Самарской области задержан 20-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание)», – говорится в сообщении.

    По версии следствия, летом 2026 года подозреваемый работал воспитателем в оздоровительном лагере «Дружные ребята» и неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним. Поводом для разбирательства стала выявленная в соцсетях информация о том, что вожатый бил двух братьев с аутизмом. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

    В администрации Сызрани сообщили об увольнении подозреваемого и начале проверок. Министерство образования Самарской области создало специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственный комитет завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области.

    В апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    7 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии на западе Москвы

    Госавтоинспекция: Ребенок погиб при наезде автомобиля на препятствие в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на внешней стороне Кутузовского тоннеля, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «В результате произошедшего малолетний пассажир автомобиля скончался», – заявили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    7 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Власти Турции опровергли информацию о создании военной базы в Саудовской Аравии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Создание военной базы Турции в Саудовской Аравии не обсуждается правительством республики, сообщил источник в турецком кабмине.

    «В повестке нет такого вопроса. Откуда появилась такая информация?» – цитирует источник РИА «Новости».

    Таким образом источник прокомментировал сообщения о возможном создании турецкой военной базы в королевстве.

    В среду турецкая газета Türkiye сообщила, что вопрос создания военной базы Турции в Саудовской Аравии якобы обсуждается в рамках Мекканского оборонного альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета Turkiye сообщила о планах Турции создать военную базу в Саудовской Аравии.

    В понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии.

    В прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

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    7 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Турция решила создать национальный аналог системы связи Starlink

    Sabah: Турция запустит первые спутники аналога Starlink в течение двух лет

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор компании турецкого военно-промышленного комплекса Aselsan Ахмет Акйол сообщил о планах создать низкоорбитальную космическую группировку Astralink в качестве альтернативы американской системе связи Starlink.

    Турция разрабатывает собственную низкоорбитальную спутниковую группировку для обеспечения устойчивой связью своей территории и дружественных стран, пишет газета Sabah.

    «Мы приступили к реализации этого проекта в конце прошлого года. У нас будет группировка из 198 низкоорбитальных спутников. Первый из них планируется запустить в течение двух лет. Система будет иметь собственную форму сигнала, чипы и подсистемы, разработанные отечественной экосистемой», – заявил Акйол.

    Аппараты Astralink создаются в рамках стратегии технологической независимости. Проектирование компонентной базы, программных алгоритмов и антенных приемников поручено инженерам компании Aselsan, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте армии мира ускорили создание аналогов Starlink из-за недоверия к владельцу сети Илону Маску.

    Германия решила создать подобную систему связи для нужд бундесвера.

    В январе Роскосмос сообщил о старте серийного производства аппаратов для российского аналога Starlink.

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    7 октября 2026, 10:50 • Новости дня
    Медучреждения в Турции решили проверить информацию об инфекции у россиян

    Tекст: Дарья Григоренко

    Учреждения здравоохранения турецкого района Манавгат проверят сообщения о возможных случаях кишечной инфекции среди российских туристов в одном из отелей, хотя официальных обращений о массовом заражении не поступало, сообщили в районном управлении здравоохранения.

    «Наши учреждения будут запрошены. Но сигналов о массовом заражении не было», – заявили РИА «Новости» в районном управлении здравоохранения.

    Ранее появилась информация, что десятки российских туристов заболели кишечной инфекцией в семейном пятизвездочном отеле в курортном регионе Сиде. Пострадавшие жаловались на рвоту, диарею и антисанитарные условия в гостинице, связывая вспышку заболевания с качеством питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале отельеры Турции отказались менять систему «все включено» из-за россиян.

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    7 октября 2026, 07:18 • Новости дня
    Turkiye сообщила о планах Турции создать военную базу в Саудовской Аравии

    Turkiye: Турция может создать военную базу в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турция может развернуть военную базу в Саудовской Аравии в рамках расширения своего присутствия по Мекканскому оборонному пакту.

    В ближайшие недели Анкара планирует направить в Саудовскую Аравию ограниченный контингент и военную технику. С 2025 года Турция уже размещает там более 200 военных специалистов, технические группы, а также средства ПВО и РЭБ для защиты критически важной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Согласно информации издания, после решения стран-участниц Мекканского альянса – Пакистана, Саудовской Аравии и Турции – о переходе к практической реализации обязательств по совместной обороне, Турция примет участие в защите четырех важнейших объектов газо- и электроэнергетики Саудовской Аравии с использованием систем ПВО малой и средней дальности. Количество военнослужащих, которые будут отправлены в регион, уточнят в ближайшие дни.

    Ожидается, что решение о направлении турецкого контингента примет парламент в октябре.

    В настоящее время Турция имеет военные базы в 12 странах, включая Катар, Ирак, Сирию, Сомали, Ливию. Крупнейшая база с 30-тысячным контингентом расположена в Турецкой Республике Северного Кипра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии. В конце сентября Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

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    7 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Туристический теплоход протаранил катер и историческую виллу в Стамбуле

    В Стамбуле туристический теплоход врезался в катер и историческую виллу

    Tекст: Мария Иванова

    В Стамбуле теплоход с туристами разрушил причал и протаранил историческую виллу на берегу Босфора, о чем сообщила владелица пострадавшего здания предпринимательница Дерин Мермерджи.

    Инцидент произошел во время вечернего тура по проливу. Судно на скорости снесло пришвартованный катер, разрушило причал и врезалось в здание, пишет РИА «Новости».

    «Они уничтожили причал виллы. Я подам иск против этих людей. Дома были дети, они испугались, у них теперь травма», – заявила Мермерджи.

    Причины аварии в настоящий момент устанавливаются. Капитан судна после происшествия связывался с владелицей для оценки нанесенного ущерба, однако компания-владелец теплохода пока не дала официальных комментариев.

    На берегах Босфора располагаются несколько сотен вилл, почти 400 из которых признаны охраняемыми объектами исторического наследия. Пострадавшая вилла была построена в XIX веке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной контейнеровоз в Босфоре едва не снес элитные виллы.

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