Псковский музей получил окаменевший пень возрастом 250 млн лет

Tекст: Денис Тельманов

Окаменелость была обнаружена в деревне Ляды Плюсского района. Сейчас находка проходит карантин, передает РИА «Новости» со ссылкой на страницу музея во «ВКонтакте».

Специалистам предстоит очистить камень от мусора и биологических загрязнений, после чего будет проведена экспертиза.

Если возраст и характер находки подтвердятся, окаменевший пень займет место в будущей экспозиции музея, посвященной ледниковому периоду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе у берегов Тайваня обнаружили останки гигантских людей ледникового периода.

В июле ученые Уругвая открыли новый вид гигантских динозавров.

В том же месяце в Калининграде нашли редчайший слепок древней сосны из янтаря.