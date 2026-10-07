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    7 октября 2026, 21:02 • Новости дня

    Министры СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

    Главы МИД стран СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры иностранных дел государств – участников СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    «Министрами принято заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», – говорится в сообщении МИД по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, прошедшего в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркмении.

    Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в апреле 2027 года в Бишкеке. В 2026 году в органах СНГ председательствует Туркмения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон объявил о начале эры космических войн.

    Ранее ВВС США сообщили о наличии орбитального оружия для контроля космоса. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США подтверждением размещения оружия в космосе.

    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

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    7 октября 2026, 08:06 • Новости дня
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация «Ростех» передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, машины уже отправились к местам несения службы.

    Самолеты созданы специалистами Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и прошли весь цикл наземных и летных заводских испытаний, говорится в сообщении в Telegram-канале «Ростеха».

    Командир экипажа Су-34 отметил, что этот самолет сочетает возможности истребителя и бомбардировщика, способен наносить удары по различным целям, включая сложные метеоусловия и активное противодействие ПВО. «Благодаря большой емкости внутренних топливных баков и экономичным двигателям, Су-34 может выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов без потери работоспособности экипажа», – заявил он.

    В госкорпорации подчеркнули, что Су-34 является бестселлером в мире боевой авиации, его ценят за универсальность, вооружение и высокие летно-технические характеристики. С учетом боевого опыта самолет продолжает совершенствоваться, а новые партии уже находятся в производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.

    Ранее эти самолеты поразили позиции украинских военных авиабомбой ФАБ-3000 в районе Орехова. Также российские Су-34 разрушили переправу через Северский Донец.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия

    Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия на 2026–2029 годы

    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия
    @ JACEK TURCZYK/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшими импортерами оружия в мире в период с 2026 по 2029 год станут Польша, Индия и Германия с контрактами на десятки миллиардов долларов.

    Крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия. Об этом говорится в прогнозе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), пишет РИА «Новости».

    Ожидается, что объем оружейных контрактов Польши составит более 55 млрд долларов, Индии – более 45 млрд долларов, а Германии – более 36 млрд долларов. Прогноз составлен на основе идентифицированных договоров и заявленных намерений государств на импорт продукции военного назначения.

    В десятку лидеров рейтинга также вошли Саудовская Аравия, Япония, Австралия, Тайвань, Египет, Индонезия и Канада.

    По итогам 2025 года Польша уже заняла первое место по объему закупок военной техники в мире. Сумма контрактов составила 11,91 млрд долларов, что стало абсолютным рекордом для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Варшава захотела забрать неиспользованные оружейные кредиты Евросоюза.

    В прошлом году Центр анализа мировой торговли оружием заявил, что поставки истребителей Су-57 обеспечат паритет Индии с Китаем и Пакистаном.

    Польша возглавила список главных импортеров вооружений в мире.

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    7 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева

    Марочко объяснил эвакуацию из Киева коллапсом инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители украинской столицы массово покидают город из-за серьезных проблем с инфраструктурой и водоснабжением, вызванных ответными ударами Вооруженных сил России, пояснил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Эвакуация из Киева была ожидаема. Мы очень длительное время, скажем так, обходили стороной данный населенный пункт. И, естественно, преступное военно-политическое руководство думало, что так будет продолжаться и дальше. Но после того как они открыли ящик Пандоры и начали наносить удары по нашей гражданской инфраструктуре, естественно, мы тоже в ответ начали наносить более серьезные удары по Киеву и его инфраструктуре», – рассказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что в таких условиях в городе-миллионнике жить невозможно.

    «Естественно, все прекрасно понимают, что город уже оказался в коллапсе», – сказал он.

    Эксперт полагает, что из-за критических проблем с водоснабжением и энергетикой столица скоро окончательно потеряет жизнеспособность.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что горожане активно покидают мегаполис после ударов Вооруженных сил России по мостам через Днепр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки.

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    7 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Марсоход Curiosity передал на Землю панораму марсианского утра

    НАСА: Марсоход Curiosity передал на Землю панораму марсианского утра

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящийся на Красной планете марсоход Curiosity сделал детализированный панорамный снимок раннего марсианского утра, запечатлев скалы.

    Находящийся на Красной планете марсоход Curiosity сделал детализированный панорамный снимок раннего марсианского утра, запечатлев скалы, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.

    «На новой обнародованной панораме, снятой ровером Curiosity, самый детальный на сегодняшний день вид далеких обточенных ветром марсианских скал... Изображение было снято в 8.30 утра по местному марсианскому времени», – приводит агентство сообщение с сайта космического ведомства.

    Панорама была запечатлена 11 августа и состоит из шести фрагментов, совмещенных в одно полотно. На снимке хорошо видны разноудаленные от марсохода скалы, освещенные в разной степени. Уточняется, что кадр сделали без баланса белого, чтобы сохранить атмосферу раннего утра.

    Аппарат Curiosity прибыл на Марс в 2011 году. С того времени миссия марсохода неоднократно продлевалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе китайские ученые выявили на Марсе следы воды, сохранявшейся 750 млн лет назад.

    В прошлом году исследователи НАСА заявили о возможных следах древней жизни на Красной планете.

    Американское космическое ведомство допустило наличие признаков древней жизни в марсианском камне.

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    7 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом

    Пентагон объявил о казни расстрелом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приказал расстрелять бывшего армейского психиатра Нидала Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году, о чем сообщил представитель Пентагона.

    Рекомендацию о применении этой меры наказания дал министр обороны США Пит Хегсет, сообщил представитель ведомства Шон Парнелл.

    Исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле заявил, что казнь состоится 3 декабря на территории базы Форт-Худ, передает Reuters.

    Парнелл добавил, что во время нападения в 2009 году Нидал Хасан, которому теперь 56 лет, кричал: «Аллаху Акбар», убив 13 человек и ранив 32. Он назвал свои действия местью за американские войны в мусульманских странах.

    Расстрел стал одной из форм смертной казни, недавно добавленных администрацией Трампа для федеральных преступлений. Это решение связано с трудностями при использовании смертельных инъекций.

    В августе 2013 года военное жюри приговорило Хасана к высшей мере наказания. Его признали виновным по 45 пунктам обвинения за стрельбу в медицинском центре на базе в Техасе.

    Если Хасана казнят, это станет первой военной казнью с 1961 года. По данным Центра информации о смертной казни, в 1961 году казнь была совершена через повешение.

    Последняя известная казнь, произведенная американским военным расстрельным отрядом, была осуществлена ​​«стрельбой из мушкетов» в ноябре 1945 года, сообщил центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Теннесси сорвалась первая за 200 лет казнь женщины, которая выжила и даже пришла в сознание.

    О деле Хасана Барак Обамав 2009 году говорил, что расследование стрельбы в Техасе пройдет в «рамках правосудия».

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    7 октября 2026, 04:25 • Новости дня
    Мэр Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений в Киеве

    Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на среду в Киеве звучала воздушная тревога и взрывы, о чем сообщали местные СМИ, мэр города Виталий Кличко сообщал в Telegram-канале о повреждениях в разных районах.

    «В Оболонском районе попадание на территорию нежилой застройки. В Подольском – в складские помещения. Экстренные службы направляются на места. В Дарницком районе горят обломки на открытой территории. В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки», – сообщал мэр Киева.

    Кроме Киева и области взрывы в ночь на среду звучали в Кременчуге и Днепропетровске, передает РИА «Новости», отметив сирены воздушной тревоги в указанных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки. Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева.


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    7 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» заметили переброску в район Сум дефектной артиллерии ВСУ

    ВС России увидели переброску в район Сум дефектной артиллерии ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и заметили, как противник стягивает артиллерию в район Сум, только качество ее указывает на недавнее пребывание в ремонте.

    «Помимо постоянного увеличения численности расчетов БПЛА, ВСУ начали перебрасывать в район Сум ствольную артиллерию и РСЗО. Орудия прибывают в основном с ремонтных баз и со значительными дефектами», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Сумском районе штурмовые группы ведут бои в районе Кияницы и Хотени, а в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись по лесопосадкам в районе населенного пункта Коренек.

    На Харьковском направлении на всех участках продолжаются ожесточенные бои.

    На Липцовском направлении штурмовики продвигаются в районе Токаревки, за сутки продвинулись до 200 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы сосредоточили усилия на выявлении и уничтожении штурмовых групп ВСУ, готовящихся к наступательным действиям.

    Штурмовики продвинулись в районе населенных пунктов Варваровка, Резниково, Лобановка, Котовка и Аннополье.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брошенные карты и телефоны ВСУ помогли ВС России освободить Голубково. Российские дроны уничтожили украинскую САУ «Богдана» под Сумами.

    ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленого.

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    7 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Выпускавший ракеты «Фламинго» киевский комбинат остановил работу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киевский картонно-бумажный комбинат в городе Обухов, на базе которого производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго», полностью прекратил работу из-за серьезных разрушений, сообщили в компании.

    Производственная деятельность на предприятии полностью прекращена после российского удара, пишет РИА «Новости». «В настоящее время работа производства остановлена», – говорится в сообщении на странице комбината в социальной сети. В компании уточнили, что производственные и складские помещения получили серьезные разрушения, также повреждены оборудование и инженерные коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска также ударили по производству ракет «Фламинго» в Днепропетровской области. Кроме того, был нанесен массированный удар по предприятиям выпуска беспилотников на Украине.

    Во вторник дроны бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве.

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    7 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Брошенные карты и телефоны ВСУ помогли ВС России освободить Голубково

    Брошенные карты и телефоны ВСУ помогли освободить Голубково

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные обнаружили на оставленных позициях ВСУ планшеты и телефоны с координатами точек запуска беспилотников и пунктов дислокации, что значительно помогло при освобождении Голубково Запорожской области, рассказал старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Боцман.

    Брошенные украинскими военными электронные устройства и документы сыграли ключевую роль в продвижении подразделений России на запорожском направлении, передает РИА «Новости». На оставленных позициях бойцы нашли планшеты с картами, зарисовки и телефоны.

     «Под Голубково нашли на позициях ВСУ разведданные, там были точки взлета дронов и пункты временной дислокации, что нам очень помогло», – рассказал Боцман.

    По его словам, обнаруженные сведения оперативно передали старшим групп. Полученные координаты использовались для дальнейшей работы, и артиллерия успешно нанесла удары по выявленным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 6 октября освободили запорожское Голубково. Освобождение Голубкова расширило возможности российских войск в Запорожье.

    Бойцы группировки «Восток» сорвали атаку украинской ДРГ в Запорожской области.

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    7 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

    Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым успешно отстыковался от МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, включая российского космонавта Андрея Федяева, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

    Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, успешно отстыковался от Международной космической станции, передает ТАСС.

    Отстыковка произошла в 15:05 мск, трансляция велась на YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Путь до Земли займет более суток, ожидается, что корабль приводнится у побережья Калифорнии около 18:34 мск.

    Экипаж Crew-12 находился на МКС с середины февраля. Вместе с Федяевым в состав миссии входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Ранее, 4 октября, Меир передала командование МКС российскому космонавту Петру Дуброву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС.

    В пятницу Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС.

    В четверг российский космонавт Тетерятников отправился к МКС на Crew Dragon.

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    7 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС ускорить военные приготовления

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза ускорить военные приготовления и создать военный шенген из-за неспособности сдерживать Россию.

    Европа пока не может обеспечить военное сдерживание Москвы, так как российская сторона производит больше военно-промышленной продукции и быстрее вводит в эксплуатацию новые технологические разработки, в том числе беспилотники, заявил еврокомиссар, пишет ТАСС.

    «Мы пока не можем обеспечить сдерживание России», – признал Кубилюс.

    Еврокомиссар допустил вероятность наступления дня X, когда якобы может начаться вторжение, и ЕС столкнется с закаленной в боях российской армией, способной применять до 10 млн беспилотников в год. На этом фоне он потребовал развивать военную мобильность для быстрой переброски войск и вооружения по территории Европы.

    Кроме того, Кубилюс указал на необходимость скорейшего создания военного шенгена, который станет юридической системой для свободного перемещения войск по всем странам Европы в случае экстренной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС.

    Минобороны Хорватии сообщило о планах создать мощнейшую малую армию.

    Глава военного комитета НАТО назвал армию Евросоюза «нонсенсом и оксюмороном».

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    7 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть с половиной часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen совершил посадку близ Бухареста после длительного пребывания над водами Черного моря.

    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen провел над акваторией Черного моря шесть с половиной часов. Борт с позывным SVF680 вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды около 9:00 мск и направился на восток, сообщает РИА «Новости», изучив полетные данные.

    Примерно в 9:27 мск самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем. Разведчик вернулся в воздушное пространство Румынии около 15:56 мск, а в 16:22 мск приземлился в аэропорту вылета. Общее время разведки над акваторией составило около шести с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик также совершил полет над Черным морем.

    Во вторник самолет ВВС Швеции также провел над акваторией шесть часов.

    В понедельник еще один шведский военный борт заметили над водами Черного моря.

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    7 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Российские космонавты пообещали съесть грейпфрут за здоровье Путина

    Экипаж МКС поздравил Путина с 74-летием

    Tекст: Ольга Иванова

    Космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников поздравили президента России Владимира Путина с 74-летием с борта Международной космической станции (МКС), они пообещали съесть грейпфрут за здоровье президента.

    Экипаж пообещал за ужином съесть грейпфрут за здоровье главы государства, передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

    «Владимир Владимирович, мы желаем вам личного благополучия и реализации всех задуманных планов», – передала пожелания экипажа Анна Кикина. Она добавила, что космонавты «как и вы, за здоровье», поэтому на орбите съедят недавно доставленный им грейпфрут.

    Командир станции Петр Дубров отметил способность президента находить общий язык с представителями более 200 национальностей, проживающих в стране. Сергей Тетерятников поблагодарил государство за создание условий, позволяющих обычному парню со Ставрополья следовать своей мечте и отправиться за пределы Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду на встречу главы государства с близкими в день рождения.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев оценил вклад коллеги в партнерство двух стран.

    Президент Туркмении также поздравил Владимира Путина с праздником.

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    7 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Делегация Объединенного штаба ОДКБ посетила базу Северного флота

    Делегация Объединенного штаба ОДКБ посетила базу Северного флота в Североморске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Объединенного штаба ОДКБ посетила главную базу Северного флота в Североморске, где обсудила военно-политическую обстановку в Арктике с командующим флотом адмиралом Константином Кабанцовым.

    В ходе визита делегация ОДКБ обсудила с Кабанцовым практические аспекты военно-политической обстановки в Северной Атлантике и Арктике, сообщили в пресс-службе Северного флота.

    Делегации рассказали об особенностях боевого дежурства в высоких широтах, защите морских коммуникаций и контроле над воздушным пространством.

    «Для ОДКБ этот визит имеет особое значение. В условиях трансформации глобальной архитектуры безопасности и возрастания геополитической напряженности вопросы защиты северных рубежей приобретают для всех государств – членов организации особую важность», – заявил заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев.

    Особым пунктом программы стало посещение делегацией атомного ракетного подводного крейсера «Казань» проекта 885М «Ясень-М». Гостям продемонстрировали работу гидроакустического комплекса и применение торпедного вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и глава МИД России Сергей Лавров высоко оценили гостеприимство Казани во время мероприятий по линии организации. Лавров обвинил Запад в окончательном разрушении европейской безопасности. Министр иностранных дел прибыл на заседание глав МИД стран ОДКБ в Казань.

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