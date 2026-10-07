Лукашенко наградил народного артиста России Бурляева медалью Франциска Скорины

Tекст: Денис Тельманов

Соответствующий указ подписал президент Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого». Бурляев удостоен награды за активную творческую, общественную и государственную деятельность, а также значительный личный вклад в развитие белорусско-российских связей в сфере культуры.

Медалью Франциска Скорины награждаются работники науки, образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Москва и Минск оценили угрозы безопасности для Союзного государства.

Летом министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал сплотиться для защиты безопасности Союзного государства.

В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил Юрию Антонову специальную награду на фестивале в Витебске.