Ученые выявили несочетаемость сладкого с антибиотиками

Nature: Сладкое помогает опасным бактериям выживать при приеме антибиотиков

Специалисты медицинского центра Лангоне Нью-Йоркского университета (NYU Langone Health), медицинского центра «Город надежды» (City of Hope) и Мемориального онкологического центра имени Слоуна – Кеттеринга (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) проанализировали данные о 9419 приемах пищи у 173 госпитализированных пациентов. Ученые ежедневно собирали образцы для изучения кишечной микрофлоры и сопоставляли ее изменения с питанием и лечением.

Исследование проводили среди пациентов с заболеваниями крови, поскольку они часто получают антибиотики и длительно находятся в стационаре, где можно подробно отслеживать их питание.

По данным работы, опубликованной в журнале Nature, каждые дополнительные 100 граммов сахара в рационе за двое суток до начала лечения сопровождались дополнительным снижением альфа-разнообразия микробиома на 21%. Одновременно у пациентов, получавших антибиотики на фоне богатого сахаром питания, фиксировался рост количества бактерий, связанных с трудно поддающимися лечению инфекциями.

Эксперименты на мышах дали схожий эффект: у животных, получавших антибиотик биапенем и пищевую сахарозу, численность кишечных энтерококков к третьему дню увеличивалась в 16,3 раза, а к шестому дню – в 33,4 раза. Авторы полагают, что выжившие после курса антибиотиков потенциально вредные бактерии могут использовать поступающие с пищей простые сахара для бурного размножения и вытеснения полезной микрофлоры.

По предположению ученых, сахар дает выжившим после лечения бактериям дополнительный ресурс для роста.

«По мере того как мы узнаем, как побочный ущерб от антибиотиков микробиому связан с долгосрочными проблемами со здоровьем, важно выявлять факторы, которые ограничивают эти непреднамеренные риски», – заявил со-руководитель исследования Йонас Шлютер. Он подчеркнул, что временное сокращение потребления сладостей во время и вскоре после курса антибиотиков может стать простым способом уменьшить повреждение микрофлоры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле ученые сообщили о появлении после пандемии COVID устойчивых к антибиотикам бактерий. В прошлом году эндокринолог рассказала, как распознать более полезное для здоровья мороженое. Роскачество указало на признаки некачественного мороженого.