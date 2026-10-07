Минцифры назвало число совершенных россиянами транзакций по биометрии

Минцифры: Граждане России совершили более 450 млн операций с помощью биометрии

Tекст: Ольга Иванова

В России количество операций с использованием биометрии, включая оплату в транспорте и аренду самокатов, превысило 450 млн, передает ТАСС. «Сейчас в Единой биометрической системе 55 млн пользователей – это живые образцы, которые сданы через различные каналы сбора биометрии. При этом на текущий момент более 450 млн транзакций», – заявила Скворцова на форуме «Цифровые решения».

По ее словам, на сегодня существует более 50 сервисов, в которых граждане могут использовать свои биометрические данные.

В Центре биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы) добавили, что за первое полугодие текущего года россияне совершили почти 99,6 млн платежей по биометрии на общую сумму свыше 75 млрд рублей. Средний чек составил 750 рублей, ежедневно россияне оплачивали товары и услуги таким способом порядка 550 тыс. раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце кабмину предложили законопроект о сборе биометрии осужденных без их согласия.

МВД сообщило о запрете на въезд в Россию для почти 70 тыс. иностранцев из-за биометрических данных.

В РЖД заявили о внедрении проезда по биометрии в поездах в течение трех лет.