С уцелевшей лепнины особняка Миллера сняли формы для реставрации

Администрация Петербурга: Интерьеры особняка Миллера восстановят по декору

Tекст: Елизавета Шишкова

Основой для восстановления интерьеров особняка станет проект реставрации, который в 2025 году получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

«В соответствии с проектом сохранившиеся оригинальные лепные элементы внутренней отделки были вывезены в специализированные мастерские, где ранее реставрировали убранство Великокняжеской усыпальницы Петропавловской крепости. После проведения необходимых обмеров с декора сняли силиконовые формы. Они помогут петербургским реставраторам воссоздать интерьеры дома Миллера», – говорится в сообщении.

Отмечается, что два парадных зала особняка украшали потолочные кессоны, карниз с растительным орнаментом, наддверное украшение – десюдепорт. В остальных помещениях комплексная отделка была утрачена в советское время, когда здание использовалось как многоквартирный дом.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что современные технологии, такие как цифровое сканирование с помощью лазера, позволяют зафиксировать мельчайшие детали исторических образцов и воссоздать их с высокой точностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в особняке Миллера в Петербурге начались аварийно-восстановительные работы. Владелец пообещал восстановить горевший особняк.