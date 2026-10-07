Иностранный студент РУДН погиб при падении из окна общежития

Иностранный учащийся медицинского института Российского университета дружбы народов выпал из окна общежития и погиб, передает РИА «Новости». «Иностранный студент медицинского института выпал из окна общежития. РУДН выражает глубокие соболезнования родным и близким студента. Детали произошедшего выясняются», – сообщили в пресс-службе вуза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд вынес приговор участникам террористического сообщества за подготовку взрыва у здания РУДН.
Весной прошлого года суд признал социально-опасным одного из учащихся этого вуза.
В 2024 году в Москве задержали студента университета по подозрению в вербовке в террористическую организацию.