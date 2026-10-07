Число пострадавших при нападении на польский техникум возросло до девяти

Число пострадавших при нападении с ножом на техникум в Польше выросло до девяти

Tекст: Денис Тельманов

«Среди девяти пострадавших есть один тяжело раненый человек», – сообщила Лукасевич агентству PAP, передает ТАСС. Среди пострадавших – пятеро учеников, двое преподавателей и двое прохожих, которых нападавший ранил при попытке сбежать.

Полиция уточнила, что нападавший – 19-летний учащийся этого же техникума Якуб З. Его задержали на городском пляже через 25 минут после нападения.

Юношу госпитализировали, так как он нанес себе несколько ранений. Местные власти отметили, что у него ранее были проблемы с законом из-за наркотиков, он также состоял на учете у психолога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что учащийся техникума в Польше напал с ножом на преподавателя и учеников.

Позже сообщалось, что число пострадавших при нападении на техникум в Польше выросло до восьми человек.

В конце прошлого месяца учительница погибла при нападении школьника в Словакии.