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    7 октября 2026, 19:26 • Новости дня

    Telegraph: Германия столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой

    Tекст: Денис Тельманов

    ФРГ переживает беспрецедентный со времен Второй мировой войны экзистенциальный кризис, затрагивающий все сферы жизни общества, заявил журналист Ульф Пошардт в статье для The Telegraph.

    Германия движется в сторону всестороннего кризиса в разных сферах – от политики и автомобильной промышленности до национальной футбольной команды, передает РИА «Новости» со ссылкой на колонку Пошардта в The Telegraph.

    По словам журналиста, правительство «большой коалиции» социал-демократов и христианских демократов превратилось «в блеклую тень» своего прошлого на фоне снижающейся поддержки, а сама Германия стала «страной лунатиков».

    Пошардт также подчеркнул, что задержание по подозрению в шпионаже экс-главы немецкой разведки Августа Ханнинга нанесло сильный «удар по хрупкой самооценке» государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник задержание бывшего главы разведки ФРГ назвали началом возможной охоты на шпионов в Германии.

    Летом гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о деиндустриализации и спаде немецкой экономики из-за разрыва связей с Россией.

    В марте эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    7 октября 2026, 05:23 • Новости дня
    Посол напомнил Германии историю войн с Россией

    Посол Нечаев призвал Германию вспомнить историю войн с Россией

    Посол напомнил Германии историю войн с Россией
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев посоветовал европейским государственным деятелям освежить в памяти исторические события, чтобы избежать повторения прошлых ошибок в отношениях с Россией.

    «Желание повоевать с Россией, напротив, всегда оборачивалось для немцев катастрофой. Некоторым германским, да и европейским политикам неплохо бы освежить в памяти базовые уроки истории. Рядовые немцы почему-то помнят их гораздо лучше», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Рассуждая о перспективах восстановления двусторонних связей, посол обратил внимание на цикличность исторических процессов. Он пояснил, что именно тесное и взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Берлина всегда служило надежным фундаментом для процветания немецкого государства.

    «Не говоря уже о процессе послевоенного примирения наших стран и народов», – добавил он.

    Напомним, отношения Берлина и Москвы осложнились после инцидента в Лейпциге с дроном у аэропорта, в чем Германия бездоказательно обвинила Россию. Дипломат назвал действия Германии в связи с инцидентом провокацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков обвинил Германию в создании образа врага ради милитаризации и заявил о курсе Берлина на дальнейшую эскалацию против России.

    Посол Нечаев в Германии заявлял в сентябре о нежелании России конфликтовать с Европой.

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    7 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Азербайджан опроверг причастность к делу экс-главы разведки Германии

    Баку опроверг данные о причастности к делу экс-главы разведки ФРГ Ханнинга

    Азербайджан опроверг причастность к делу экс-главы разведки Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Совет по медиа и вещанию Азербайджана опроверг распространяемую зарубежными изданиями информацию о связи республики с расследованием дела бывшего руководителя разведки Германии Августа Ханнинга.

    Утверждения о причастности страны к расследованию не соответствуют действительности и являются частью кампании по очернению республики, пишет haqqin.az.

    В ведомстве отметили, что необоснованные данные были запущены немецким изданием Der Spiegel, после чего их растиражировали Reuters, France Presse, France 24, The Times, The Telegraph и другие международные медиа. Распространение таких материалов без ссылок на официальные источники в Баку назвали информационной манипуляцией.

    Совет подчеркнул, что целью стоящих за дезинформацией сил является нанесение ущерба развивающимся отношениям Азербайджана и Германии. Ведомство призвало международные СМИ строго соблюдать принципы профессиональной журналистики, использовать достоверные источники и не допускать манипулирования общественным мнением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду немецкие издания сообщили о сборе Августом Ханнингом секретных документов для азербайджанской разведки. Во вторник бывший глава спецслужбы был арестован по делу о шпионаже. Немецкий политолог Александр Рар назвал его задержание беспрецедентным скандалом.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

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    7 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Парламент Тюрингии отклонил предложение АдГ о самороспуске

    АдГ не удалось добиться досрочных выборов в Тюрингии

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты регионального парламента Тюрингии большинством голосов отклонили предложение фракции партии «Альтернатива для Германии» о досрочном самороспуске законодательного органа, пишет агентство DPA.

    На внеочередном заседании в Эрфурте за прекращение полномочий проголосовали лишь 34 депутата при 52 голосах против. Для принятия решения требовалось квалифицированное большинство в две трети голосов, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Инициативу поддержали только два внефракционных депутата от «Союза социальной справедливости и экономического благоразумия» (BSW). В настоящее время «Альтернатива для Германии» располагает крупнейшей фракцией в земельном парламенте, занимая 32 из 88 мест.

    Глава фракции Бьорн Хекке объяснял необходимость перевыборов скандалом вокруг плагиата в диссертации премьер-министра Тюрингии Марио Фойгта и фактическим распадом фракции BSW. На фоне раскола десять бывших членов BSW сформировали новое объединение «Справедливая Тюрингия», которое сейчас поддерживает правительство меньшинства Фойгта.

    Перед голосованием Фойгт объявил об отзыве иска против Технического университета Хемница, лишившего политика докторской степени из-за подозрений в плагиате. По словам премьера, он принял это решение вопреки советам юристов, чтобы сосредоточиться на управлении регионом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя ландтага.

    В прошлом месяце провал ХДС на выборах в Германии поставил под угрозу переговоры о бюджете ЕС.

    Партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге-Передней Померании.

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    7 октября 2026, 09:48 • Новости дня
    Spiegel: Ханнинг собирал секретные документы для разведки Азербайджана
    Spiegel: Ханнинг собирал секретные документы для разведки Азербайджана
    @ stefan zeitz/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший глава Федеральной разведслужбы Германии Аугуст Ханнинг, арестованный во вторник, мог подготавливать аналитический доклад для азербайджанской разведки на основе секретных материалов BND, пишет журнал Spiegel.

    Бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Аугуст Ханнинг, по данным журналистов, готовил аналитический доклад для азербайджанской разведки на основе секретных материалов. Об этом со ссылкой на материалы следствия сообщило издание Spiegel.

    По информации издания, Ханнинг получил неуточненные «секретные» документы от своего бывшего руководителя в BND. Эти материалы он мог использовать для составления доклада, который предназначался «сотруднику иностранного разведывательного аппарата безопасности». Предполагаемым заказчиком документа назывался представитель азербайджанской разведки, при этом не известно, успел ли адресат получить подготовленный анализ.

    Шестого октября Ханнинг был задержан по подозрению в шпионаже и государственной измене. Ему вменяют шпионаж, посягательство на государственную тайну, попытку государственной измены и агентурную деятельность; вместе с ним арестован бывший руководитель аппарата BND Манфред Д., работавший в службе до минувшей весны. Ранее немецкая разведка допускала возможность военного конфликта между Германией и Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник арест экс-главы разведки ФРГ был назван началом масштабной «охоты на шпионов» в Германии, власти страны заявили о намерении проверить работу спецслужб. В тот же день посадка Ханнинга на скамью подсудимых была подробно описана, сообщалось, что бывшему руководителю BND предъявили обвинения в госизмене и шпионаже в пользу иностранного государства, а суд санкционировал его арест.

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    7 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Экс-главу разведки Германии арестовали по делу о госизмене

    Экс-главу разведки Германии Ханнинга арестовали за госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшего главу Федеральной разведывательной службы Германии Аугуста Ханнинга заключили под стражу по подозрению в государственной измене и шпионаже, сообщила представитель Генпрокуратуры ФРГ.

    Судья Федерального верховного суда в Карлсруэ утвердил ордер на арест 80-летнего подозреваемого по обвинениям в агентурной деятельности и сборе гостайны, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Ранее в рамках расследования задержали бывшего руководителя аппарата фигуранта Манфреда Д., которого подозревают в пособничестве. Ханнинга взяли под стражу в Северном Рейне – Вестфалии, а его предполагаемого сообщника – в Баварии.

    По версии следствия, в 2010 году подозреваемые договорились о регулярной передаче секретных материалов ведомства за денежное вознаграждение. В надзорном ведомстве страны считают, что бывший глава спецслужбы мог с коммерческими целями использовать полученные сведения в своей частной консалтинговой деятельности на протяжении 12 лет.

    Прокуратура выявила как минимум один случай применения гостайны для подготовки отчета в интересах сотрудника иностранной структуры безопасности. Ханнинг руководил немецкой разведкой с 1998 по 2005 год, а после работы в МВД ушел в частный бизнес.

    Ранее в среду западные издания написали, что фигурант собирал секретные документы для Баку. Однако Азербайджан официально опроверг причастность к делу бывшего руководителя спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики предрекли начало охоты на шпионов в Германии после задержания экс-главы разведки.

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    6 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Глава МИД Германии заявил, что Россия якобы хочет воссоздать СССР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия якобы намерена воссоздать Советский Союз, что создает «угрозу» для Украины, Грузии, Молдавии и стран Прибалтики.

    По словам Вадефуля, Россия «хочет воссоздать СССР», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий телеканал ntv. Министр обосновал это заявление словами президента Владимира Путина, который ранее назвал распад Советского Союза величайшей катастрофой XX века.

    «Если это была величайшая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить», – заявил Вадефуль. Глава МИД ФРГ добавил, что в случае нападения России на прибалтийские страны, являющиеся членами НАТО, конфликт затронет и Германию.

    Он заверил, что Берлин выполнит свои обязательства перед союзниками по НАТО, если атака коснется Польши, Эстонии, Латвии или Литвы. Кроме того, министр заявил, что Германия уже «подверглась нападению» со стороны России в рамках гибридных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить военные заказы у Германии.

    МИД ФРГ объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне.

    Летом глава МИД Германии признал нехватку средств на оказание помощи Украине.

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    7 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном

    Канцлер Германии Мерц призвал СМИ прекратить нападки на правительство

    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном
    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пожаловался на негативное освещение работы правительства в прессе и призвал журналистов сосредоточиться на позитивных новостях.

    Глава правительства выразил недовольство тем, что средства массовой информации представляют его деятельность в негативном свете. Об этом он сообщил на конференции изданий Handelsblatt и WirtschaftsWoche, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о том, что бы он написал в качестве колумниста, канцлер предложил изменить риторику прессы. «Я бы написал: прекратите же, наконец, нападки на федеральное правительство и канцлера», – ответил Мерц. Он также посоветовал журналистам рассказывать о позитивных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце толпа немцев криками «Убирайся» прогнала Мерца.

    Летом канцлер назвал критиков немецких реформ нытиками.

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    7 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Немецкий политик назвал безумием политику НАТО в отношении Калининграда

    Глава Немецкого совета Нимайер обвинил НАТО в безумной политике по Калининграду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что политика НАТО в отношении Калининградской области безумна, поскольку альянс проводит учения по изоляции региона, а затем жалуется на готовность России его защищать.

    «НАТО проводит военные учения вокруг Калининграда, а потом жалуется, когда Москва заявляет, что будет защищать его всеми необходимыми средствами. В НАТО явно сошли с ума», – заявил Нимайер, слова которого приводит РИА «Новости».

    Он также охарактеризовал недовольство альянса в связи с российской позицией как смехотворное. Политик задался вопросом, ожидали ли в НАТО, что Москва выразит благодарность за проведение военных учений по изолированию Калининграда.

    Ранее посольство России в Ирландии назвало безответственными разговоры стран НАТО о возможной блокаде Калининградской области. Дипмиссия подчеркнула, что в случае попыток изолировать регион Москва будет готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, для защиты территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин четко разъяснил последствия нападения на Калининград. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы. Генсек альянса Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

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    7 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Экс-канцлер Германии Шредер приехал в Москву на встречу с руководством «Глобуса»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву для проведения рабочих встреч с руководством и сотрудниками торговой сети «Глобус».

    Бывший канцлер ФРГ прибыл в российскую столицу для проведения встреч с руководством и сотрудниками торговой сети «Глобус», передает РИА «Новости».

    «Подтверждаю. Рабочий визит – встреча с руководством и сотрудниками «Глобуса», – ответили в пресс-службе ретейлера на соответствующий вопрос о приезде политика в Москву.

    В начале октября политик официально вошел в состав наблюдательного совета компании «Гиперглобус». На этой должности он займется вопросами стратегического развития торговой сети на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший канцлер Германии вошел в набсовет российской торговой сети.

    Весной президент России Владимир Путин объяснил свое предложение назначить политика переговорщиком от Евросоюза.

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    7 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Жителей Баварии призвали к осторожности из-за пумы возле аэропорта Мюнхена

    Власти Баварии призвали жителей к осторожности из-за пумы у аэропорта Мюнхена

    Tекст: Денис Тельманов

    В Баварии администрация округа Эрдинг призвала местных жителей к повышенной осторожности после появления пумы в природоохранном парке неподалеку от аэропорта Мюнхена.

    Дикую кошку заметили в природоохранном парке Нотцингер-Моос, расположенном в 3,5 км от аэропорта Мюнхена и в 2,7 км от ближайшего населенного пункта, передает ТАСС.

    «В качестве меры предосторожности призываем проявлять повышенную бдительность. Пожалуйста, держите собак на поводке при выгуле и не позволяйте детям играть без присмотра», – говорится в сообщении местной администрации.

    По предварительным оценкам экспертов, животное действительно может быть пумой, сообщили в администрации агентству DPA. Пока неизвестно, как хищник оказался в этой местности. Власти располагают неопубликованной видеозаписью с дикой кошкой.

    Полиция проинформирована о ситуации, однако детальных сведений пока не имеет. Решение об организации поисков животного местными властями еще не принято. Летом 2023 года под Берлином искали львицу, которая, как позже выяснилось, оказалась обычным кабаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года работа аэропорта Мюнхена приостанавливалась из-за тревоги.

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    7 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    В Германии предложили ужесточить найм бывших агентов разведки

    Tекст: Ольга Иванова

    В Германии представители партии «Зеленые» и Социал-демократической партии (СДПГ) предложили ужесточить правила трудоустройства бывших сотрудников спецслужб после ареста экс-главы разведки Августа Ханнинга.

    Политики выступили за усиление контроля над частной консультационной деятельностью бывших высокопоставленных разведчиков, передает РИА «Новости». «Дело Ханнинга показывает, с какими рисками связана работа бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб в качестве частных консультантов», – заявил представитель «Зеленых» Омид Нурипур.

    В СДПГ также поддержали введение временных ограничений на трудоустройство руководителей спецслужб после их ухода с должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду журнал Spiegel сообщил, что Ханнинг собирал секретные документы для разведки Азербайджана.

    Во вторник политолог Александр Рар назвал задержание Ханнинга беспрецедентным скандалом.

    В тот же день стало известно, что экс-глава BND арестован по делу о шпионаже.

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    7 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Фицо предрек Европе сложную зиму из-за дефицита нефти

    Премьер Словакии Фицо: Европу ждет сложная зима из-за проблем с нефтью

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о серьезных проблемах с нефтью и горюче-смазочными материалами в Европе, предрекая региону трудную осень и зиму.

    Европейские страны столкнулись с дефицитом энергоресурсов, предстоящие осень и зима станут для региона крайне сложным периодом, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию словацкого телеканала ТА3.

    «Тот, кто видел фильм «Аполлон-13», знает знаменитое выражение: «Хьюстон, у нас проблемы». У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами. Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными», – заявил Фицо.

    На ситуацию негативно влияет конфликт США и Ирана, а также постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах. Политик подчеркнул, что эти факторы создают значительное давление на рост цен на энергоносители.

    Глава правительства добавил, что решение проблем мирового масштаба нельзя оставлять на откуп отдельным государствам. Он выразил надежду, что ответы на вопросы о ситуации с нефтью будут найдены на саммите Европейского союза на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа.

    В понедельник Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители.

    Европейские страны ускорили закачку газа в подземные хранилища к зиме.

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    7 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Посол в Берлине заявил об отсутствии у России враждебности к Германии

    Посол Нечаев: Россия не предпринимала враждебных действий в отношении ФРГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия никогда не совершала враждебных действий по отношению к Германии, не сжигала мостов и не отказывалась от диалога, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    «Мы никаких враждебных действий в отношении ФРГ никогда не предпринимали, мостов не сжигали, от диалога не отказывались. Но, к сожалению, не все здесь зависит от нас», – заявил Нечаев РИА «Новости».

    Он прокомментировал недружественные шаги ФРГ в отношении российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол напомнил Германии историю войн с Россией.

    В прошлом месяце сотрудники закрывшегося генконсульства ФРГ в Петербурге покинули Россию.

    Германия объявила о закрытии российского генконсульства в Бонне.

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    7 октября 2026, 11:00 • Новости дня
    В Германии потребовали запретить бывшим агентам заниматься лоббизмом

    SZ: В ФРГ потребовали запретить бывшим агентам разведки заниматься лоббизмом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Контролер спецслужб Константин фон Ноц на фоне скандала вокруг бывшего президента Федеральной разведывательной службы (BND) Аугуста Ханнинга призвал запретить бывшим агентам заниматься лоббизмом.

    Арест бывшего руководителя немецкой разведки Аугуста Ханнинга стал новейшим эпизодом в длинной череде шпионских скандалов в Германии. Ситуация вокруг экс-главы ведомства грозит серьезными последствиями для государства, пишет Sueddeutsche Zeitung.

    Контролер спецслужб Константин фон Ноц предупредил о далеко идущих последствиях инцидента. По его словам, очередной подобный случай может стать фатальным для репутации структур безопасности. В связи с этим он потребовал на законодательном уровне запретить бывшим сотрудникам разведки вести лоббистскую деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду немецкая пресса сообщила о сборе Аугустом Ханнингом секретных документов для разведки Азербайджана. Баку опроверг причастность к делу экс-главы ведомства. Во вторник бывший глава разведки Германии был арестован по делу о шпионаже.

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    7 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Правительство Болгарии предложило закупить у ФРГ шесть ЗРК IRIS-T

    Болгария решила купить шесть немецких ЗРК IRIS-T за 1,1 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Болгарии предложило парламенту одобрить приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T, увеличив закупку с одного до шести комплексов.

    Правительство Болгарии предложило парламенту утвердить обновленный проект инвестиционных расходов на приобретение зенитных ракетных комплексов IRIS-T, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Проект предполагает реализацию в два этапа: первый включает закупку одного ЗРК, второй – еще пяти систем. Также предусмотрена поставка зенитных управляемых ракет, дополнительного оборудования, логистическая и гарантийная поддержка.

    Финансирование будет осуществляться в рамках европейской программы SAFE. Общая стоимость двух этапов составляет 1 млрд 106 млн 466 тыс. 933 евро.

    Проект реализуют через подписание соглашения между министерствами обороны Болгарии и Германии, а также дополнения к контракту с немецкой компанией Diehl Defence.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов. В начале месяца премьер-министр Болгарии назвал безрассудными поставки европейского оружия Киеву.

    В августе взрыв произошел на складе боеприпасов болгарского оружейного завода.

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