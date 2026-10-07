Глава ЮНКТАД Гринспан стала лидером пятого голосования на пост генсека ООН

Tекст: Ольга Иванова

Кандидатуру Гринспан поддержали девять членов Совета Безопасности ООН, против высказались шесть, воздержавшихся не было, передает РИА «Новости». «Она по-прежнему лидирует в гонке за пост генсека ООН», – сообщил источник.

Ранее Гринспан заявляла о готовности сотрудничать с Россией, назвав диалог с Москвой ключевым для организации, а также обещала работать над достижением мира на Украине в случае избрания.

На пост генерального секретаря ООН претендуют семь кандидатов. Второй и последний срок нынешнего генсека Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замглавы МИД Сергей Вершинин заявил об отсутствии у России фаворита на выборах генсека ООН.

В сентябре эксперт спрогнозировал позицию Гринспан в случае назначения на пост генерального секретаря.

В тот же день СМИ назвали Гринспан фаворитом в борьбе за эту должность.