Выбросившего трех кошек с 20-го этажа мужчину задержали в Москве

Росгвардия: Пьяный москвич выбросил с 20-го этажа трех кошек

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на Литовском бульваре, передает ТАСС со ссылкой на главное управление Росгвардии по Москве. К правоохранителям обратилась жена 66-летнего мужчины. Выяснилось, что ее супруг в состоянии опьянения выбросил из окна квартиры на 20-м этаже трех кошек.

В результате их падения был поврежден припаркованный у подъезда автомобиль.

Сотрудники Росгвардии доставили москвича в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Дзержинске завели дело из-за пяти мертвых далматинцев в квартире.

В январе чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками.

В конце прошлого года уголовное дело завели после гибели собак и кошек в приюте под Ростовом-на-Дону.