Суд оставил в силе заочный приговор основательнице издания Meduza Тимченко

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кассационная инстанция отклонила жалобу адвокатов и признала приговор законным, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. «Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции, проверив материалы дела, признала доводы кассационной жалобы адвоката об отсутствии в действиях осужденной состава преступления несостоятельными, а судебные акты – законными», – говорится в сообщении.

По материалам дела, Тимченко в интервью просила оказывать финансовую поддержку иностранной организации для сохранения ее присутствия в российском информационном пространстве. Черемушкинский суд Москвы вынес ей приговор 26 декабря 2025 года.

Следствие установило, что опубликованные видеоматериалы были направлены на вовлечение граждан в деятельность нежелательной организации и формирование протестных настроений. Журналистка проживает за пределами России и находится в международном розыске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Москве оштрафовал Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом в России) за интервью нежелательной организации.

Во вторник суд заочно арестовал режиссера Андрея Лошака (признан в России иноагентом) за оправдание терроризма.

Ранее Мосгорсуд утвердил штраф рэперу-иноагенту Лигалайзу* за отсутствие маркировки иноагента.