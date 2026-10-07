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    7 октября 2026, 18:43 • Новости дня

    Европейские физики разработали первые автономные ядерные часы

    Венский технический университет сообщил о создании автономных ядерных часов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Австрийские, немецкие и чешские исследователи разработали первые в мире автономные ядерные часы на базе изотопа тория-229, которые отличаются высокой стойкостью к помехам.

    Физики создали атомные часы, способные работать в полностью автономном режиме, без внешней стабилизации. Устройство на базе ядер атомов тория-229 обладает высокой стойкостью к электромагнитным помехам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венского технического университета.

    «Благодаря использованию ядер, а не всего атома в работе часов в теории мы можем достичь значительно более высокой точности замеров, чем у уже существующих атомных часов. Два года назад мы впервые научились управлять переходами ядра атома тория-229, однако для достижения рекордно точных замеров времени нам нужно было понять, как заставить часы стабилизировать самих себя», – заявил профессор университета Торстен Шумм.

    Достичь полностью автономной работы удалось благодаря созданию компактного твердотельного лазера, который постоянно вырабатывает вспышки стабильного излучения. Физики смогли отслеживать перемены в мощности лазерного излучения после его взаимодействия с ядрами тория-229, а не световые вспышки.

    Погрешность работы новых часов составляет примерно 10 в минус 15 степени, что эквивалентно отставанию на одну секунду раз в 30 млн лет. В дальнейшем ученые планируют повысить точность устройства и использовать его для поисков темной материи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии.

    Китай создал сверхточные атомные часы для военных целей.

    7 октября 2026, 03:23 • Новости дня
    Латвия заявила о попытке прорыва границы с Белоруссией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава написал в соцсети пост о том, что 20 нелегалов, в сопровождении вооруженных людей в масках, едва не прорвались через госграницу со стороны Белоруссии.

    Вооружённые сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военнослужащим, которые персекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, но в отличие от многих предыдущих случаев провокация была особенно демонстративной и агрессивной, сообщил Домбрава в соцсети Х.

    «Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Беларуси, были вооружены, выражали угрозы военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – сказано в посте.

    Министр добавил, что через несколько часов после этого люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников. После этого вооруженные лица вернулись на территорию Белоруссии.

    Свой пост Домбрава завершил выпадом в адрес Белоруссии, указав на то, что «такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для самой Беларуси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Латвии заявило, что пресекло 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией. Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии.

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    7 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года

    Нобелевскую премию по химии в 2026 году получили ученые из Франции и Японии

    Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года
    @ Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Награду по завещанию Альфреда Нобеля присуждает Шведская королевская академия наук, передает ТАСС.

    «Некоторые молекулы, например аминокислоты, существуют в двух вариантах, являющихся зеркальными отражениями друг друга. Однако в живых организмах присутствует лишь одна из этих зеркальных форм. Вопрос о том, как могла возникнуть подобная химическая асимметрия долгое время оставался для химиков загадкой. Анри Каган и Кэнсо Соаи удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за решение этой задачи», – пояснили в Нобелевском комитете.

    Анри Каган работает в университете Париж-Юг, а Кэнсо Соаи – в Токийском научном университете. Они сделали открытия, позволившие химикам управлять реакциями, которые приводят к возникновению гомохиральности.

    Каган в 1986 году обнаружил новый способ управления химическими реакциями, и получил значительный избыток одной из зеркальных форм. В 1995 году Соаи разработал первую химическую реакцию, способную привести к гомохиральности. А 2003 году он представил реакцию, в ходе которой образовывался лишь один из двух возможных зеркальных изомеров, чего ранее достичь не удавалось.

    По словам главы Нобелевского комитета по химии Хайнера Линке, Анри Каган и Кэнсо Соаи нашли решение химической загадки, существовавшей более века, а разработанные ими химические реакции впечатляют.

    Эксперты подчеркивают, что открытия Кагана и Соаи стали определяющими для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов.

    Претендентов на получение награды выдвигают около трех тысяч ученых со всего мира, получивших специальные приглашения от профильного комитета. Имя победителя, совершившего наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, определяется в начале октября большинством голосов членов академии.

    Впервые премию вручили в 1901 году. С тех пор в премиальный список вошли 198 исследователей, среди которых восемь женщин. Самым молодым лауреатом в истории стал 35-летний француз Фредерик Жолио, а самым пожилым – 97-летний американец Джон Гуденаф. Дважды этой награды удостаивались лишь британец Фредерик Сенгер и американец Барри Шарплесс.

    Российские ученые становились обладателями премии дважды. В 1956 году академик Николай Семенов был отмечен за обоснование общей количественной теории цепных реакций. В 2023 году награду получил Алексей Екимов за изучение свойств полупроводниковых наночастиц, известных как квантовые точки.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2025 году стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за инновации в области металлоорганических каркасов.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

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    7 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Литва ограничила получение временной защиты военнообязанным гражданам Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Литвы приняли резолюцию, которая ограничивает получение временной защиты для военнообязанных граждан Украины, не прошедших службу, сообщает телерадиокомпания LRT.

    Военнообязанные граждане Украины, не отслужившие в армии, больше не смогут въехать в Литву в качестве беженцев и претендовать на временную правовую защиту, передает РИА «Новости».

    «Принятая резолюция также устанавливает новое условие для некоторых лиц, подающих заявления на временную защиту. Если лицо подлежит военной службе на Украине, оно должно будет предоставить доказательство ее прохождения», – отмечается в сообщении LRT.

    По данным МВД Литвы, подтвердить прохождение военной службы можно выездным штампом в паспорте, законно пересекая границу при выезде, или официальным документом об освобождении от службы.

    Временные виды на жительство на основании защиты будут выдаваться властями Литвы до 4 марта 2028 года. В настоящее время в республике ежедневно регистрируется 30–40 новых заявлений от беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев.

    Летом украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии.

    В том же месяце власти ирландского города объявили украинским беженцам о выселении.

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    6 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    Ураган обрушил стоимость электроэнергии в Финляндии до нуля

    Оптовые цены на электричество в Финляндии упали почти до нуля из-за урагана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ураган в Финляндии привел к перенасыщению рынка электроэнергии, обрушив ее оптовую стоимость до 82 евроцентов за МВт-ч.

    Ураган в Финляндии вызвал резкое удешевление электричества, уронив его оптовую стоимость практически до нуля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику энергетической биржи Nord Pool.

    Экстремальные потоки воздуха заставили ветряные генераторы работать на предельной мощности. Это моментально перенасытило рынок, и выработка энергии достигла в Финляндии пиковых значений. В результате тарифы снизились до 82 евроцентов за МВт-ч, тогда как в сентябре этот объем стоил около 57 евро.

    Энергетический профицит затронул и соседние прибалтийские страны, импортирующие ресурс из Финляндии. Для закупщиков из Эстонии среднесуточные оптовые расценки снизились до 1,97 евро.

    В прошлом году оператор Fingrid предупреждал о риске нехватки энергии в Финляндии из-за аварии на кабеле EstLink 2.

    В 2024 году цены на электроэнергию в Литве вырастали из-за обрыва этой линии.

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    6 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Чешское телевидение отказалось от участия в «Евровидении-2027»

    Чешское ТВ отказалось от участия в «Евровидении-2027» из-за сокращения бюджета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чешское телевидение (ЧТВ) из-за бюджетных ограничений не примет участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в болгарском Бургасе.

    Чешское телевидение не поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» в 2027 году из-за ограничений в бюджете, пишет РИА «Новости». «Причина – текущие корректировки бюджета телеканала. При этом ЧТВ не исключает возможность возвращения к конкурсу в последующие годы», – говорится в сообщении телеканала.

    Сейчас бюджет ЧТВ формируется за счет ежемесячных взносов населения и компаний в размере 150 крон (около семи долларов). Правительство премьера Андрея Бабиша намерено отменить эти взносы и перевести телеканал на госфинансирование с сокращением бюджета. Оппозиция увидела в этом стремление взять ЧТВ под контроль и провела протесты, однако кабмин страны показал, что не намерен отступать.

    Ранее стало известно, что Ирландия будет бойкотировать «Евровидение-2027» из-за присутствия на нем израильских музыкантов на фоне конфликта в секторе Газа.

    В августе Нидерланды также официально отказались от участия в «Евровидении-2027» из-за Израиля.

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    7 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст и урезать соцпособия

    Yle: В Финляндии запланировали масштабное урезание социальных пособий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов Финляндии подготовило проект масштабной реформы социального обеспечения, которая предусматривает сокращение государственных услуг и увеличение возраста выхода на пенсию.

    Финское ведомство разработало план урезания пособий и повышения пенсионного возраста до 70 лет для остановки роста государственного долга и снижения его отношения к валовому внутреннему продукту, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

    Реформа, по оценке министерства, позволит сохранить основы социального государства и улучшит баланс бюджета на сумму от восьми до 11 млрд евро. Проект предусматривает сокращение расходов, повышение налогов и структурные преобразования, стимулирующие экономический рост. Основную часть мер предложено принять в начале срока полномочий следующего правительства страны.

    Наибольшие возможности для экономии выявлены в здравоохранении, социальной сфере и образовании. Пересмотр перечня оплачиваемых государством услуг сэкономит сотни миллионов евро, а повышение пенсионного возраста до 70 лет увеличит число работающих граждан на 50-120 тыс. человек. Отмена пособия по уходу за ребенком или сокращение срока его выплаты добавит еще около 10 тыс. работающих лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Финляндия пожертвовала здравоохранением ради милитаризации.

    Экономика восточной части страны рухнула без туристов из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о крахе финской экономики.

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    7 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Байкальский нейтринный телескоп приблизился к мощности проекта IceCube

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский нейтринный телескоп Baikal-GVD по мощности сравнится с крупнейшим в мире телескопом IceCube в ближайшие несколько лет, заявил старший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Евгений Кравченко.

    Российская глубоководная установка уже подтвердила существование высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения и начала наблюдение за порождающими их процессами, пишет ТАСС.

    «На данный момент, если IceCube имеет 1 кубический км активного объема, то Baikal-GVD (Байкальский глубоководный нейтринный телескоп) в этом году достиг 0,8 кубического км. В течение двух-четырех лет он будет достигать объема 1 кубический км, и выйдет на проектные параметры», – рассказал Кравченко.

    По словам ученого, первые шаги в поиске подобных частиц сделали именно отечественные физики, построив на дне озера Байкал первый глубоководный телескоп НТ-200. Установка нового поколения Baikal-GVD представляет собой модульную структуру из вертикальных гирлянд, что позволяет наращивать детектор и собирать данные на промежуточных этапах строительства.

    Ранее академик РАН Александр Сергеев объяснял значение изучения нейтрино.

    Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии по физике, им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен. Ученый отмечен за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube.

    В прошлом году награду присудили за работы в области квантовой механики.

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    7 октября 2026, 06:00 • Новости дня
    Ученые разработали технологию снижения веса деталей самолета на четверть

    Инженеры МАИ создали сверхтонкие композиты для снижения веса самолетов на 25%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые Московского авиационного института (МАИ) успешно опробовали технологию изготовления авиационных деталей из сверхтонких композиционных материалов, которая позволит значительно снизить массу элементов каркаса.

    Специалисты университета первыми адаптировали для авиастроения технологию сверхтонких композитов, которая уже применяется в медицине и электронике, передает ТАСС.

    Толщина одного слоя нового композита составляет всего 0,05 мм, однако по прочности он не уступает стандартным материалам, слой которых в 2,6 раза толще. Использование такой разработки предотвращает перерасход сырья при производстве деталей и позволяет облегчить элементы каркаса крыла, фюзеляжа и оперения на 20–25%. Особенно заметный эффект достигается в легких летательных аппаратах.

    «Работа шла поэтапно. На основе предварительных данных о материале, известных от производителя, мы разработали собственные компьютерные модели материала, изготовили и испытали образцы, сравнив их со стандартными», – рассказал начальник лаборатории МАИ Николай Турбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские ученые увеличили срок службы твердых сплавов на четверть. «Росатом» представил катамаран из композитов. Разработчики импортозаместили композитные материалы на авиалайнере МС-21.

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    7 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Химик Скорб объяснила значение открытий нобелевских лауреатов по химии

    Химик Скорб: Открытия нобелевских лауреатов по химии помогают в синтезе лекарств

    Tекст: Вера Басилая

    Открытия нобелевских лауреатов по химии Анри Кагана и Кенсо Соаи позволяют синтезировать безопасные лекарства и помогают предотвращать трагедии в медицине, заявила директор мегафакультета наук о жизни Университета ИТМО Екатерина Скорб.

    По словам Скорб, методы избирательного синтеза «зеркальных» молекул критически важны для фармацевтики, так как позволяют избегать ошибок при создании новых препаратов, передает ТАСС.

    «У многих лекарств биологической активностью обладает только один из двух зеркальных изомеров, а второй может быть менее активным или иметь другое действие. Открытие дает инструменты для селективного синтеза именно нужной формы и получения высокочистых продуктов», – рассказала Скорб.

    По словам исследователя, в середине прошлого века препарат талидомид широко назначали беременным женщинам, однако позже выяснилось, что одна из его «зеркальных» форм вызывает тяжелые врожденные пороки развития. Труды Кагана и Соаи внесли важнейший вклад в развитие методов получения безопасной формы лекарств, подытожила она.

    И. о. декана химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Карлов добавил, что ученые нашли способ синтезировать исключительно нужный изомер и исключать появление его токсичного отражения. Благодаря этому открылся путь для создания современных препаратов от широкого спектра заболеваний.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Во вторник Шведская королевская академия наук назвала имя обладателя награды по физике.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

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    7 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса

    Крупнейшие профсоюзы Испании решили провести всеобщую забастовку 11 ноября

    Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса
    @ REUTERS/Nacho Doce REFILE

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители профсоюза арендаторов жилья сообщили, что 11 ноября в Испании пройдет первая за 14 лет всеобщая забастовка на фоне жилищного кризиса.

    В Испании 11 ноября состоится 24-часовая всеобщая забастовка, организованная на фоне острого жилищного кризиса, передает РИА «Новости». «Крупнейшие профсоюзы страны CCOO и UGT, а также основные представители нашего палаточного лагеря договорились провести забастовку 11 ноября», – заявили в профсоюзе арендаторов.

    Массовые протесты начались в Мадриде после выселения 87-летней Марикармен Абаскаль, после чего активисты разбили палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль. В прошлую пятницу конгресс Испании отклонил два правительственных жилищных декрета.

    Это станет первой всеобщей забастовкой с ноября 2012 года. На фоне отклонения инициатив премьер-министр Педро Санчес объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 29 ноября, чтобы получить поддержку для реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Испании распустили парламент. В понедельник премьер-министр страны назначил внеочередные всеобщие выборы.

    В субботу жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в испанских городах.

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    7 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 890 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в среду превысили 893 доллара за тысячу кубометров, ускорив рост до 1,5%.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу TTF на открытии торгов составляла 886 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    К 14:00 мск показатель вырос на 1,5% от расчетной цены предыдущего торгового дня, достигнув 893,3 доллара за тысячу кубометров.

    В сентябре средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе превысила 71,5%, однако оставалась на самом низком уровне за историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе приблизились к 900 долларам.

    Во вторник стоимость топлива составляла 880 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник цена выросла до 875 долларов.

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    7 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Фицо предрек Европе сложную зиму из-за дефицита нефти

    Премьер Словакии Фицо: Европу ждет сложная зима из-за проблем с нефтью

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о серьезных проблемах с нефтью и горюче-смазочными материалами в Европе, предрекая региону трудную осень и зиму.

    Европейские страны столкнулись с дефицитом энергоресурсов, предстоящие осень и зима станут для региона крайне сложным периодом, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию словацкого телеканала ТА3.

    «Тот, кто видел фильм «Аполлон-13», знает знаменитое выражение: «Хьюстон, у нас проблемы». У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами. Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными», – заявил Фицо.

    На ситуацию негативно влияет конфликт США и Ирана, а также постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах. Политик подчеркнул, что эти факторы создают значительное давление на рост цен на энергоносители.

    Глава правительства добавил, что решение проблем мирового масштаба нельзя оставлять на откуп отдельным государствам. Он выразил надежду, что ответы на вопросы о ситуации с нефтью будут найдены на саммите Европейского союза на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа.

    В понедельник Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители.

    Европейские страны ускорили закачку газа в подземные хранилища к зиме.

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    7 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Лавров: В Европе спустя рукава относятся к возрождению нацизма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские страны закрывают глаза на возрождение нацизма.

    В Европе сейчас явно относятся к возрождению нацизма спустя рукава, заявил глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам заседания СМИД государств-членов СНГ, передает РИА «Новости».

    «У нас единая позиция о необходимости сохранения исторической памяти, особенно в условиях, когда в Европе сейчас явно спустя рукава относятся к возрождению нацизма, практикуемом в целом ряде стран при попустительстве их правящих кругов», – сказал Лавров.

    СМИД СНГ проходит в Авазе, расположенной в районе города Туркменбаши в Туркменистане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров прибыл в Туркмению на Совет министров иностранных дел СНГ.

    Ранее министр заявил о «метастазах нацизма» в Евросоюзе и НАТО. Он указал, что игнорирование Западом украинского нацизма ставит под удар основы ООН.

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    7 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону

    Рубио: Европа должна взять на себя большую долю расходов на оборону

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Европы должны взять на себя большую долю расходов на оборону своего континента, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Страны Европы должны взять на себя большую долю бремени по защите своего континента», – заявил Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом по итогам встречи в Афинах, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Соединенные Штаты намерены наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) и развивать энергетическую инфраструктуру совместно с Грецией.

    «Мы намерены увеличить импорт СПГ из США и построить новые газовые и электрические соединения, которые укрепят региональную энергетическую безопасность и нашу двустороннюю энергетическую инфраструктуру», – сказал госсекретарь США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Рубио призвал европейские страны НАТО самостоятельно обеспечивать оборону.

    В мае он заявил, что пересмотр размещения войск США в Европе не является мерой наказания.

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    7 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Химики запланировали развить идеи нобелевских лауреатов на установке СКИФ

    В РАН анонсировали развитие идей нобелевских лауреатов на установке СКИФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Запуск Сибирского кольцевого источника фотонов позволит химикам проводить эксперименты для развития наследия новых лауреатов Нобелевской премии, заявил директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

    Установка даст отечественным специалистам возможность ставить опыты мирового уровня в сфере органического синтеза. Это поможет развить научное наследие Анри Кагана и Кенсо Соаи, ставших лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 год, передает ТАСС.

    «У нас данная ниша недостаточно хорошо освоена, так как отраслевые институты закрылись, а академические институты не имели нужных кадров и компетенций. Мы пытаемся отвечать на вызовы индустрии, но нам нужно новое оборудование. Поэтому мы надеемся, что запуск СКИФа поможет нам проводить очень серьезные подобные эксперименты на субатомарном уровне совместно с нашими коллегами из Москвы», – сообщил Бухтияров.

    Ученый добавил, что ранее в этой области российские исследователи уже достигали значительных успехов. Среди них основоположник клик-химии Валерий Фокин, профессор МГУ Ирина Белецкая и академик РАН Валентин Анаников.

    Ранее Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции присудил премию по химии французу Кагану и японцу Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии 2026 года.

    Летом новейшую мегаустановку СКИФ решили торжественно запустить в августе.

    Первый эксперимент на ней запланировали на конец лета.

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