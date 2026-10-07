Суд в Москве оштрафовал Google и TikTok на 10 млн рублей

Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек

Макрон раскритиковал свободу слова США на фоне студенческих бунтов во Франции

Tекст: Игорь Иножарский

Французский лидер на дискуссии о демократии и цифровой эпохе в Университете Комплутенсе в Мадриде заявил, что американское понимание свободы выражения, которое продвигают некоторые политики, на деле является ее противоположностью, и настаивал, что свобода не может быть абсолютной, а должна ограничиваться правами других людей, общественным порядком и связью потока информации с истиной, сообщает Fox News Digital.

«Не существует свободы, если нет предела моей свободе, который начинается со свободы других и уважения к общим правилам. Я знаю это, когда иду по улице: моя свобода не может означать, что я бью вас, оскорбляю вас или громлю общественное пространство, которым мы все делимся», – добавил Макрон, сравнив ограничения в сфере выражения мнений с запретами на насилие и порчу имущества.

Высказывания Макрона вызвали бурную реакцию в интернете: критики указывали на контраст между его нападками на американскую Первую поправку и ситуацией во Франции, где страну сотрясают студенческие бунты, а комментаторы обвиняли президента в стремлении удержаться у власти ценой разрушения страны; сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер назвал Макрона огромным глупцом, а представители американских консервативных медиа и политконсультанты писали, что Франции было бы достойнее «вернуть Бурбонов» и что в США по-прежнему свободны, тогда как французский лидер может лишь злиться на это.

Fox News напоминает, что еще в феврале, выступая в Нью-Дели, Макрон утверждал, что свобода слова превращается в полную чушь, если люди не понимают, как алгоритмы формируют их ленты, и призывал к большей прозрачности и введению «своего рода общественного порядка» для ограничения расистских и ненавистнических высказываний, тогда как нынешние протесты во Франции начались в середине сентября в пригородах Парижа из-за нехватки учителей и ресурсов и быстро распространились по стране.

Демонстранты поджигали объекты, громили здания и вступали в столкновения с полицией, при этом, по данным Associated Press, во вторник занятия были полностью или частично приостановлены в 891 школе, а 24 учебных заведения с начала протестов были сожжены или разгромлены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание по поводу массовых протестов школьников во Франции. В тот же день французские власти полностью или частично приостановили занятия в лицеях из-за акций старшеклассников. Тогда школьный протест во Франции привел к мощному политическому эффекту в стране.