  • Новость часаПеребои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша взяла кредит на сильнейшую армию Европы
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    Мишустин рассказал о своем первом заработке на стройке
    Ученые выявили несочетаемость сладкого с антибиотиками
    Кремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров
    Экс-главу разведки Германии арестовали по делу о госизмене
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном
    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту
    7 октября 2026, 18:32 • Новости дня

    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть с половиной часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen совершил посадку близ Бухареста после длительного пребывания над водами Черного моря.

    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen провел над акваторией Черного моря шесть с половиной часов. Борт с позывным SVF680 вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды около 9:00 мск и направился на восток, сообщает РИА «Новости», изучив полетные данные.

    Примерно в 9:27 мск самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем. Разведчик вернулся в воздушное пространство Румынии около 15:56 мск, а в 16:22 мск приземлился в аэропорту вылета. Общее время разведки над акваторией составило около шести с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик также совершил полет над Черным морем.

    Во вторник самолет ВВС Швеции также провел над акваторией шесть часов.

    В понедельник еще один шведский военный борт заметили над водами Черного моря.

    7 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия находится на этапе развертывания спутниковой сети «Рассвет», а страны Запада уже в ужасе от будущих возможностей ее использования, рассказал бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.

    «Правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше», – заявил бывший глава Google Эрик Шмидт в подкасте The Economist.

    По его данным, до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами России, а противобаллистические ракеты, известные на Западе как Patriot, находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит.

    Украина имеет на вооружение ракету «Фламинго», но не может производить их в большом количестве.

    «Русские создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы, с независимой системой наведения. Они не дают линии фронта сдвинуться и действительно поражают множество целей», – цитирует Шмидта «ИноСМИ».

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» в конце июля. Первую партию, в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте 2026 года. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет». Президент Владимир Путин заявил, что развертываемая российская низкоорбитальная группировка не уступает американской системе Starlink.

    Комментарии (6)
    7 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    Польша подготовила закон о «предвоенном времени»

    Merkur: Польша разработала закон о «предвоенном времени» для усиления обороны

    Польша подготовила закон о «предвоенном времени»
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал курс на усиление обороны страны на фоне подготовки законопроекта о «предвоенном времени» и предупреждений представителей НАТО о риске атаки России на союзников уже в 2026 году.

    Польские законодатели по инициативе министерства обороны разрабатывают закон, который должен подготовить страну к режиму «предвоенного времени» и усилить связи армии с внутренними службами безопасности. «Это готовит государство к предвоенному времени», – заявил близкий к президенту Польши анонимный источник, пишет Merkur со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.

    Проект предусматривает дальнейшее наращивание вооруженных сил: к 2039 году численность профессиональной армии планируется довести до 300 тыс. военных, ещё 200 тыс. должны составить резервисты, что более чем втрое превысит показатель 2015 года. Польша уже несколько лет активно закупает, в том числе в США, новые виды вооружений и облегчила процедуры военного набора, а в этом году планирует направить на оборону свыше 4,81% ВВП, что делает её крупнейшим инвестором в НАТО по доле военных расходов.

    На фоне этих шагов представители НАТО усилили риторику о возможной «гибридной войне» со стороны России, под которой подразумеваются кибератаки, кампании дезинформации и атаки на уязвимую инфраструктуру. Европейские столицы связывают с такой деятельностью серию инцидентов, в том числе пожар на польском объекте связи со спутниковой сетью Starlink, который Варшава назвала саботажем с возможным «российским следом», а также удар российского беспилотника по локомотиву пассажирского поезда Киев – Варшава и нарушение польского воздушного пространства российским военным вертолётом.

    Польша и другие восточноевропейские члены НАТО выражают обеспокоенность тем, что пролёты российских беспилотников и ракет могут использоваться для проверки готовности альянса и подрыва поддержки Украины. Дональд Туск заявил о «реальном риске» новых вторжений дронов и ракет в воздушное пространство НАТО, а вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о наращивании полётов вертолётов и боевой авиации Польши. На этом фоне президент России Владимир Путин пообещал задействовать все средства, включая ядерный арсенал, для защиты Калининградской области, тогда как датская военная разведка оценила риск «ограниченного военного удара» России по странам на восточном фланге НАТО как низкий, но растущий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО утратили контроль над своими подопечными и позволяют им диктовать политику альянса. В воскресенье издание передало слова Дмитрия Медведева об угрозе космической войны из-за действий киевских властей и реакции Запада. В четверг заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у границ Калининградской области угрозой применения силы против России.

    Комментарии (3)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум, информационную войну.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей

    Военный аналитик Коротченко: Польша стремится к военному лидерству в Европе

    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    @ IMAGO/Matthias Wehnert/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польша закупает танки, истребители пятого поколения и корабли, одновременно добиваясь от США размещения ядерного оружия и передислокации американского контингента из Германии. За масштабной милитаризацией республики стоит стремление Варшавы к военному лидерству в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Напомним, Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия.

    «Польшу нельзя отнести к лидерам Евросоюза. Но при этом по итогам 2025 года республика возглавила мировой рейтинг импортеров оружия», – отметил Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что Варшава закупает американские Abrams и южнокорейские K2 и таким образом создает мощный танковый кулак.

    «Опыт СВО меняет подход к технике, однако польское руководство, судя по всему, исходит из прежних стратегических концепций и наращивает бронетанковый потенциал. Масштаб закупок свидетельствует о подготовке к наступательным операциям, в том числе против Белоруссии», – считает собеседник. В этом контексте Коротченко упомянул территориальные претензии Варшавы к Западной Белоруссии – хотя на официальном уровне они не декларируются, у варшавских элит сохраняются обиды в связи с событиями 1939 года.

    Кроме того, Польша активно обновляет и расширяет парк военной авиации, продолжил спикер. «Так, поступили первые истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями ядерного оружия», – продолжил аналитик, напомнив, что Варшава настойчиво добивается размещения на своей территории ядерного оружия США, а также предлагает Вашингтону передислоцировать контингент из Германии в Польшу. Коротченко также отметил, что в республике функционирует американская база системы ПРО.

    Помимо этого, Варшава формирует ударный компонент в Балтийском море – в потенциальном конфликте его могут задействовать в том числе для блокады Калининградской области, сказал собеседник. «Речь идет о закупке современных боевых кораблей с ракетным вооружением, подводных лодок для действий в акватории Балтики», – уточнил он.

    По его оценкам, структура закупок свидетельствует о стремлении Польши сформировать одну из самых мощных современных армий в НАТО – за исключением разве что США и Турции, которые традиционно лидируют в блоке по масштабу вооруженных сил и вооружений. При этом в европейском измерении поляки нацелены на то, чтобы занять позицию военного лидера.

    «Самый интересный вопрос – что называется, за чей счет «банкет». Показатели польской экономики отнюдь не впечатляют, однако власти, судя по всему, все же находят необходимые ресурсы», – рассуждает Коротченко. На этом фоне спикер напомнил, что Польша располагает собственной достаточно эффективной военной промышленностью – она тоже активно задействована в программе перевооружения страны.

    «Нам стоит рассматривать нарастающую военную активность и курс на милитаризацию в Польше как фактор, создающий угрозы непосредственно для Москвы и Минска. Республика по-прежнему является тем, чем она была в предшествующий исторический период – гиеной Европы и санитарным кордоном вблизи границ России», – заключил аналитик.

    Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представили рейтинг крупнейших импортеров вооружений в 2025 году. Второй год подряд лидирует Польша: объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – это 9,97% от общемирового объема (119,5 млрд долларов). По данным ЦАМТО, такой показатель стал абсолютным рекордом для Варшавы как в стоимостном выражении, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

    Важным элементом наращивания парка бронетехники стала поставка из США. Как напоминают аналитики, Польша в декабре 2025 года получила из Штатов четвертую и последнюю в указанном году партию из 32 танков M1A2 SEPv3 Abrams. С учетом предыдущих поставок (28, 19 и 38 единиц) годовой объем достиг 117 машин. В совокупности с ранее поставленными по отдельному контракту 116 танками M1A1 (2023–2024 годы) польская армия к концу 2025 года располагала 233 Abrams обеих модификаций, а в перспективе получит не менее 366 единиц.

    Помимо этого, южнокорейская компания Hyundai Rotem в ноябре поставила очередные 20 танков K2, полностью закрыв первый контракт (заключен в августе 2022 года на 180 ОБТ стоимостью 3,37 млрд долларов). Второй контракт, подписанный 1 августа 2025 года, предусматривает поставку еще 180 ОБТ ориентировочно на 6,5 млрд долларов в период с 2026 по 2030 год. При этом часть танков модификации K2PL будет производиться на польском заводе Bumar-Labedy, отметили эксперты ЦАМТО.

    Динамика военного импорта Польши демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году объем закупок составил 2,168 млрд долларов (2% от мирового импорта), в 2023 году – 3,036 млрд долларов (3,32%), в 2024 году – 7,503 млрд долларов (7,81%). За четырехлетний период (2022–2025 годы) республика импортировала вооружений на сумму 24,617 млрд долларов, что соответствует 5,93% от общего объема мирового импорта.

    В пятерку лидеров по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2025 года – помимо Польши – входят: Индия (6,970 млрд долларов, 5,83%), Австралия (6,958 млрд долларов, 5,82%), Тайвань (5,537 млрд долларов, 4,63%), Британия (3,671 млрд долларов, 3,07%). По прогнозам ЦАМТО, крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия.

    Эксперты отметили, что в представленном рейтинге учитывались только коммерческие контракты на закупку вооружения и военной техники. Так, в него не была включена Украина, которая получает безвозмездные поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) от стран западной коалиции.

    Комментарии (2)
    7 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами

    Politico: Страны ЕС обсудили ответ на гибридную атаку с жертвами

    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский комиссар по юстиции Майкл МакГрат сообщил, что страны ЕС ведут закрытые консультации о совместном ответе на возможную гибридную атаку, которая может привести к многочисленным жертвам среди граждан союза.

    Столицы стран Евросоюза в последние недели обсуждают, как блок должен реагировать на крупную гибридную атаку с несколькими погибшими, при этом встречи послов всех 27 государств проходят в закрытом формате без телефонов и помощников, пишет Politico. Поводом для активизации дискуссий стал выявленный в августе дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также участившиеся сообщения о кибератаках, диверсиях и инцидентах с беспилотниками, включая подрыв судна в Черном море и попытки поджогов в транспортных узлах ЕС и Британии.

    По словам МакГрата, «демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз», поэтому Евросоюз наращивает возможности по раннему выявлению и коллективному реагированию на них. При этом дипломаты отмечают, что после начала спецоперации на Украине, по оценке ЕС, Россия усилила кампанию кибератак, саботажа и других скрытых операций, и считают появление жертв лишь вопросом времени. Обсуждаются варианты развертывания групп экстренного реагирования, выделение общеевропейского финансирования пострадавшей стране и согласование антикризисных коммуникаций руководителей институтов ЕС.

    В то же время часть столиц опасается, что новые инициативы Брюсселя по безопасности будут дублировать ключевые функции НАТО и запутывать систему принятия решений. Скепсис усиливают недостаточная защищенность каналов связи институтов ЕС и опасения утечек, из-за чего самые чувствительные данные многие страны предпочитают обсуждать только в форматах НАТО. Идеи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «экстренного протокола безопасности» и Европейского совета безопасности критики предлагают заменить использованием уже существующих механизмов кризисного реагирования, а эксперты призывают четко разделить роли: за военное сдерживание и обмен разведданными должна отвечать НАТО, за гражданский ответ – Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» действий России. Премьер Дании обвинила Россию в причастности к инцидентам с дронами в датских аэропортах. Британия заявила о росте числа «российских» гибридных атак.

    Комментарии (4)
    6 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»

    Аналитик Ермаков: Испытание M51.3 подтвердило курс Франции на усиление ядерных сил

    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»
    @ ariane.group

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне роста напряженности в Европе испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 стало для Франции демонстрацией надежности собственного ядерного потенциала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. При этом новая ракета не стала принципиально новым оружием: по своим характеристикам M51.3 близка к предыдущим версиям M51 и M51.2.

    «Франция продолжает модернизировать свои стратегические ядерные силы (СЯС). Испытание баллистической ракеты M51.3 – один из этапов этого процесса», – сказал научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

    Как напомнил собеседник, M51.3 – третья модификация ракеты морского базирования M51, которая была принята на вооружение год назад. Париж не раскрывает технические характеристики новой версии, что связано с жестким режимом секретности в сфере ядерных вооружений.

    «Ракета предназначена для ПЛАРБ (подводных лодок атомных с баллистическими ракетами) и сохраняет базовые функции предыдущих версий. Среди основных заявленных улучшений: увеличенная дальность полета, более эффективное преодоление средств противоракетной обороны и повышенная точность», – отметил аналитик.

    По словам Ермакова, при создании новой модификации Франция могла учитывать технический опыт других стран, в том числе России. Однако речь идет не о копировании, а об использовании схожих технических решений, продиктованных общими требованиями к современным стратегическим ракетам. «Как бы то ни было, в M51.3 нет фундаментальных изменений – это именно последовательная модернизация», – добавил он.

    При этом подход Парижа к развитию ядерных сил заметно отличается от позиции Лондона. «В Британии общество и правительство с некоторым скепсисом относятся к ядерному оружию, а финансирование этой сферы остается на сравнительно невысоком уровне – даже при том, что основу арсенала составляют преимущественно американские системы», – заметил Ермаков.

    Франция, напротив, продолжает направлять значительные ресурсы на развитие собственной ядерной компоненты, и у этого есть не только военно-технические, но и политические причины. Эммануэль Макрон активно продвигает идею расширения французских ядерных гарантий на европейских союзников.

    «В контексте текущей политической ситуации в Европе испытание ракеты M51.3 выглядит как демонстрация возможностей: Франция показывает, что ее «ядерный зонтик» остается крепким, актуальным и современным», – заключил Ермаков.

    Ранее Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51.3. Как сообщает France 24, пуск проводился без ядерного заряда с атомной подводной лодки Le Vigilant у берегов Финистера. Полет отслеживали средства испытательного центра Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA).

    Ракета упала в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. Французское Минобороны заявило, что оно проводилось с соблюдением международных обязательств.

    За пуском лично наблюдал Эммануэль Макрон с борта фрегата. Он назвал событие «сильным и четким сигналом». Президент Франции повторил свое утверждение, что для свободы «нужно быть могущественным или внушающим страх». Заявление высмеял ирландский журналист Чей Боуз, отметив, что главу Пятой республики нельзя назвать ни тем, ни другим.

    Напомним, M51.3 стала третьей модификацией французской морской баллистической ракеты M51 и была принята на вооружение в октябре 2025 года. Она превосходит предшественниц по дальности, точности и способности преодолевать противоракетную оборону, и постепенно заменяет ими прежние версии на четырех подлодках типа Triomphant.

    Нынешний пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

    В сентябре к инициативе присоединилась Финляндия, отменившая незадолго до этого действовавший почти 40 лет запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Замглавы МИД Александр Грушко назвал такое развитие событий однозначно негативным, подчеркнув, что Москва учтет новую реальность в военном планировании.

    Комментарии (2)
    7 октября 2026, 08:06 • Новости дня
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация «Ростех» передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, машины уже отправились к местам несения службы.

    Самолеты созданы специалистами Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и прошли весь цикл наземных и летных заводских испытаний, говорится в сообщении в Telegram-канале «Ростеха».

    Командир экипажа Су-34 отметил, что этот самолет сочетает возможности истребителя и бомбардировщика, способен наносить удары по различным целям, включая сложные метеоусловия и активное противодействие ПВО. «Благодаря большой емкости внутренних топливных баков и экономичным двигателям, Су-34 может выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов без потери работоспособности экипажа», – заявил он.

    В госкорпорации подчеркнули, что Су-34 является бестселлером в мире боевой авиации, его ценят за универсальность, вооружение и высокие летно-технические характеристики. С учетом боевого опыта самолет продолжает совершенствоваться, а новые партии уже находятся в производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.

    Ранее эти самолеты поразили позиции украинских военных авиабомбой ФАБ-3000 в районе Орехова. Также российские Су-34 разрушили переправу через Северский Донец.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия

    Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия на 2026–2029 годы

    Германия, Индия и Польша вошли в тройку главных импортеров оружия
    @ JACEK TURCZYK/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшими импортерами оружия в мире в период с 2026 по 2029 год станут Польша, Индия и Германия с контрактами на десятки миллиардов долларов.

    Крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия. Об этом говорится в прогнозе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), пишет РИА «Новости».

    Ожидается, что объем оружейных контрактов Польши составит более 55 млрд долларов, Индии – более 45 млрд долларов, а Германии – более 36 млрд долларов. Прогноз составлен на основе идентифицированных договоров и заявленных намерений государств на импорт продукции военного назначения.

    В десятку лидеров рейтинга также вошли Саудовская Аравия, Япония, Австралия, Тайвань, Египет, Индонезия и Канада.

    По итогам 2025 года Польша уже заняла первое место по объему закупок военной техники в мире. Сумма контрактов составила 11,91 млрд долларов, что стало абсолютным рекордом для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Варшава захотела забрать неиспользованные оружейные кредиты Евросоюза.

    В прошлом году Центр анализа мировой торговли оружием заявил, что поставки истребителей Су-57 обеспечат паритет Индии с Китаем и Пакистаном.

    Польша возглавила список главных импортеров вооружений в мире.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Глава МИД Германии заявил, что Россия якобы хочет воссоздать СССР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия якобы намерена воссоздать Советский Союз, что создает «угрозу» для Украины, Грузии, Молдавии и стран Прибалтики.

    По словам Вадефуля, Россия «хочет воссоздать СССР», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий телеканал ntv. Министр обосновал это заявление словами президента Владимира Путина, который ранее назвал распад Советского Союза величайшей катастрофой XX века.

    «Если это была величайшая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить», – заявил Вадефуль. Глава МИД ФРГ добавил, что в случае нападения России на прибалтийские страны, являющиеся членами НАТО, конфликт затронет и Германию.

    Он заверил, что Берлин выполнит свои обязательства перед союзниками по НАТО, если атака коснется Польши, Эстонии, Латвии или Литвы. Кроме того, министр заявил, что Германия уже «подверглась нападению» со стороны России в рамках гибридных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить военные заказы у Германии.

    МИД ФРГ объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне.

    Летом глава МИД Германии признал нехватку средств на оказание помощи Украине.

    Комментарии (3)
    7 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева

    Марочко объяснил эвакуацию из Киева коллапсом инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители украинской столицы массово покидают город из-за серьезных проблем с инфраструктурой и водоснабжением, вызванных ответными ударами Вооруженных сил России, пояснил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Эвакуация из Киева была ожидаема. Мы очень длительное время, скажем так, обходили стороной данный населенный пункт. И, естественно, преступное военно-политическое руководство думало, что так будет продолжаться и дальше. Но после того как они открыли ящик Пандоры и начали наносить удары по нашей гражданской инфраструктуре, естественно, мы тоже в ответ начали наносить более серьезные удары по Киеву и его инфраструктуре», – рассказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что в таких условиях в городе-миллионнике жить невозможно.

    «Естественно, все прекрасно понимают, что город уже оказался в коллапсе», – сказал он.

    Эксперт полагает, что из-за критических проблем с водоснабжением и энергетикой столица скоро окончательно потеряет жизнеспособность.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что горожане активно покидают мегаполис после ударов Вооруженных сил России по мостам через Днепр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Telegraph: Британских спецназовцев могут отдать под суд за казни в Афганистане

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии могут осудить бойцов спецназа за возможные военные преступления в Афганистане, включая казни более 80 безоружных людей, пишет газета Telegraph.

    Британская военная полиция получила материалы о возможных военных преступлениях бойцов спецназа во время конфликта в Афганистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph. По данным издания, над военнослужащими может состояться суд.

    «Бойцам британского спецназа может грозить тюрьма за предполагаемые преступления, совершенные в Афганистане. В этом году министерство обороны обнаружило материалы, из которых следует, что военнослужащие могли совершить серьезные правонарушения. Дело передано в военную полицию», – пишет издание со ссылкой на заседание Высокого суда Лондона.

    Управление британских вооруженных сил по борьбе с тяжкими преступлениями изучает сведения о том, что с 2010 по 2013 год военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS) казнили 80 или более безоружных афганцев. Среди жертв могли быть дети и заключенные, после чего военные уничтожили улики.

    К ответственности могут привлечь около 150 солдат. Сами военнослужащие отрицают эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское министерство обороны признало достоверными обвинения спецназа в убийствах мирных жителей Афганистана.

    МИД России призвал Лондон провести полное расследование внесудебных казней афганцев.

    В Австралии бывшего спецназовца Оливера Шульца привлекли к суду за аналогичные военные преступления.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    Главком ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами

    Драпатый создал параллельное управление беспилотными системами

    Tекст: Катерина Туманова

    Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый решил создать в украинской армии новую структуру по управлению беспилотными системами, независимую от уже существующего подразделения, сообщили источники в российских силовых структурах.

    «В Сухопутных войсках ВСУ создали Управление беспилотных систем. Новое управление возглавил полковник Андрей Остапенко. Он будет отвечать за рекрутинг специалистов, развитие беспилотного направления Сухопутных войск и подготовку подчиненных подразделений», – рассказал источник ТАСС.

    Он добавил, что управление займется развитием беспилотных систем в линейных бригадах и армейских корпусах.

    Источник отметил, что аналогичные функции уже выполняют Силы беспилотных систем Украины под руководством Роберта Бровди, известного как Мадьяр.

    По информации силовиков, Драпатый не имеет контроля над Мадьяром, поэтому решил создать собственную структуру.

    В России против Роберта Бровди и Михаила Драпатого расследуются уголовные дела. Роберт Бровди заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию теракта против сотрудников Первого канала весной 2025 года, а также обвиняется в атаке на колледж в Старобельске. Михаил Драпатый находится в розыске с сентября 2023 года за обстрелы Донбасса, в результате которых пострадали 154 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе новый главком ВСУ Драпатый предпочитал бросать солдат в «мясные штурмы». В октябре команда Драпатого разработала  стратегию долгосрочного противостояния с Россией, однако депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал этот план забавным.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом

    Пентагон объявил о казни расстрелом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приказал расстрелять бывшего армейского психиатра Нидала Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году, о чем сообщил представитель Пентагона.

    Рекомендацию о применении этой меры наказания дал министр обороны США Пит Хегсет, сообщил представитель ведомства Шон Парнелл.

    Исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле заявил, что казнь состоится 3 декабря на территории базы Форт-Худ, передает Reuters.

    Парнелл добавил, что во время нападения в 2009 году Нидал Хасан, которому теперь 56 лет, кричал: «Аллаху Акбар», убив 13 человек и ранив 32. Он назвал свои действия местью за американские войны в мусульманских странах.

    Расстрел стал одной из форм смертной казни, недавно добавленных администрацией Трампа для федеральных преступлений. Это решение связано с трудностями при использовании смертельных инъекций.

    В августе 2013 года военное жюри приговорило Хасана к высшей мере наказания. Его признали виновным по 45 пунктам обвинения за стрельбу в медицинском центре на базе в Техасе.

    Если Хасана казнят, это станет первой военной казнью с 1961 года. По данным Центра информации о смертной казни, в 1961 году казнь была совершена через повешение.

    Последняя известная казнь, произведенная американским военным расстрельным отрядом, была осуществлена ​​«стрельбой из мушкетов» в ноябре 1945 года, сообщил центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Теннесси сорвалась первая за 200 лет казнь женщины, которая выжила и даже пришла в сознание.

    О деле Хасана Барак Обамав 2009 году говорил, что расследование стрельбы в Техасе пройдет в «рамках правосудия».

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 04:25 • Новости дня
    Мэр Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений в Киеве

    Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на среду в Киеве звучала воздушная тревога и взрывы, о чем сообщали местные СМИ, мэр города Виталий Кличко сообщал в Telegram-канале о повреждениях в разных районах.

    «В Оболонском районе попадание на территорию нежилой застройки. В Подольском – в складские помещения. Экстренные службы направляются на места. В Дарницком районе горят обломки на открытой территории. В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки», – сообщал мэр Киева.

    Кроме Киева и области взрывы в ночь на среду звучали в Кременчуге и Днепропетровске, передает РИА «Новости», отметив сирены воздушной тревоги в указанных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки. Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева.


    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Немецкий политик назвал безумием политику НАТО в отношении Калининграда

    Глава Немецкого совета Нимайер обвинил НАТО в безумной политике по Калининграду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что политика НАТО в отношении Калининградской области безумна, поскольку альянс проводит учения по изоляции региона, а затем жалуется на готовность России его защищать.

    «НАТО проводит военные учения вокруг Калининграда, а потом жалуется, когда Москва заявляет, что будет защищать его всеми необходимыми средствами. В НАТО явно сошли с ума», – заявил Нимайер, слова которого приводит РИА «Новости».

    Он также охарактеризовал недовольство альянса в связи с российской позицией как смехотворное. Политик задался вопросом, ожидали ли в НАТО, что Москва выразит благодарность за проведение военных учений по изолированию Калининграда.

    Ранее посольство России в Ирландии назвало безответственными разговоры стран НАТО о возможной блокаде Калининградской области. Дипмиссия подчеркнула, что в случае попыток изолировать регион Москва будет готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, для защиты территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин четко разъяснил последствия нападения на Калининград. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы. Генсек альянса Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

    Комментарии (0)
    Главное
    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море
    Склад украинского издательства «Книголав» уничтожили в Киеве
    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    В Раде назвали заложенный в бюджет прожиточный минимум «заморозкой бедности»
    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет
    OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia