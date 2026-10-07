Росатом выкупил долю Шишкарева в группе компаний «Дело»

Лихачев: Росатом завершил выкуп доли Шишкарева в группе компаний «Дело»

Tекст: Ольга Иванова

«Мы завершили процедуру по выкупу у Сергея Шишкарева его доли в группе компаний «Дело». С этого момента мы начинаем окончательную консолидацию всех логистических активов Росатома, результатом которой станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики», – цитирует Лихачева ТАСС.

По его словам, стратегическими целями Росатома являются укрепление транспортного суверенитета страны, обеспечение устойчивых международных перевозок и развитие Северного морского пути, а также Трансарктического транспортного коридора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Росатом сообщил о запуске регулярных рейсов китайских судов по Севморпути.

В июле Россия и Китай решили удвоить грузопоток по Севморпути.

Росатом и Китай утвердили план по развитию Северного морского пути.