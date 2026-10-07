Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

Путин в среду провел оперативное совещание Совбеза из Кремля в режиме видеоконференции. Речь шла о вопросах внутренней и внешней политики, сообщает сайт Кремля.
В обсуждении приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Владимира Путина с Совбезом.
В июне Путин обсудил с Советом безопасности внутреннюю безопасность России.